3 157 44

Мы до сих пор не получили от стран НАТО обещанное количество систем ПВО, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

В Украину до сих пор не поступили 6-7 систем противовоздушной обороны для защиты неба, которые пообещали передать страны НАТО во время саммита Альянса летом.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что страны НАТО накануне саммита в Вашингтоне, который состоялся в июле, сказали, что не готовы видеть Украину в Альянсе пока продолжается полномасштабная война. Вместо этого они предложили усилить противовоздушную оборону.

"Они сказали, что не готовы сделать более решительные шаги в этом направлении. Но готовы передать нам, например, шесть-семь конкретных систем, которые защитят наше небо", - рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что нельзя сравнить две эти вещи - приглашение в НАТО и усиление ПВО, но Украина согласилась на предложение.

Президент подчеркнул, что системы ПВО являются критически важными для Украины и было бы риском потерять такую возможность.

По словам Зеленского, Украина и партнеры договорились о поставках до 1 сентября, но по состоянию на 30 октября это количество систем не было передано.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывала на эту помощь накануне третьей зимы с отключениями света и другими "испытаниями".

"Если до сих пор мы не получили этого, то не можем рассчитывать на эту большую поддержку ПВО в отопительный сезон, который уже начался", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир (21993) НАТО (10343) ПВО (3129)
Топ комментарии
+19
Всі навкруги в лайні а зе один в білому
показать весь комментарий
30.10.2024 15:57 Ответить
+17
показать весь комментарий
30.10.2024 16:00 Ответить
+11
Ракетами Гром-2 (Сапсан) можно было бы вбить мааацкву в каменный век в первый день полномасштабной войны. Но эта программа про$рана, закатана в асфальт, а виноваты Штаты, НАТО и Порох.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі навкруги в лайні а зе один в білому
показать весь комментарий
30.10.2024 15:57 Ответить
Бубе все должны,а он только папе и маме.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:20 Ответить
Від зе українці взагалі нічого обіцяного не отримали, крім явамнічегонедолжен
показать весь комментарий
30.10.2024 17:30 Ответить
якщо роздати по вовкіной тисячі умовним 35 млн українцям, то вийде не хилі 875 000 000 дол. або 800-900 ракет типа Петріот

ще раз !
дайте нам ракети, а я роздам гроші за 800-900 ракет типа Петріот
показать весь комментарий
30.10.2024 17:32 Ответить
Все одно всі навкруги винні йому
показать весь комментарий
30.10.2024 17:40 Ответить
Зате підконтрольні тобі організації нехило крутять бабло на нічних депозитах.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:58 Ответить
сьогодні без бою здали Богоявленку, до якої 14 км від зданого менше місяця тому Вугледара

обвал фронту за принципом доміно, точніше Авдіївки-Комишівки

"обвал нечаянно нагрянет
когда его совсем не ждешь..."

....і жодних фортифікацій за Вугледаром за два з половиною роки його оборони !
курви ЗЄльоні !
показать весь комментарий
30.10.2024 17:43 Ответить
гундосому напишіть..
показать весь комментарий
30.10.2024 18:20 Ответить
ЗЄля в коконі - кокс закоксувався твердою шкаралупою
показать весь комментарий
30.10.2024 18:56 Ответить
Вчителі досі не отримали свої зарплати в 4 тищі доларів.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:00 Ответить
Зате отримали жирних слуг народу та щоденні відосіки
показать весь комментарий
30.10.2024 17:37 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 16:00 Ответить
Наполеон Буонопартій..найвеличніший..
показать весь комментарий
30.10.2024 16:02 Ответить
У США вибори-вибори, а на Банковій все ще 3.14daru-3.14daru
показать весь комментарий
30.10.2024 16:16 Ответить
Явился нехороший челове.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:22 Ответить
Д'Артаньян то Д'Артаньян, але нажаль не той, що від Дюма батька, а той , що від радянського алкаша Боярського!
показать весь комментарий
30.10.2024 16:08 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 16:11 Ответить
Грімовержець-2 рвьот і мєчєт.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:01 Ответить
Ракетами Гром-2 (Сапсан) можно было бы вбить мааацкву в каменный век в первый день полномасштабной войны. Но эта программа про$рана, закатана в асфальт, а виноваты Штаты, НАТО и Порох.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:02 Ответить
А мы шашлыки.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:05 Ответить
як що б не ці кляті буржуї, ви уявляєте, яких би висот досягла б україна.
мабуть, буданов, пив би каву на вершині уральських гір.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:07 Ответить
та на ті гроші, що вони вкрали, вже можно було б Еверест не тільки викупити, а й на банкову його перенести. змонтувавши на пару метрів вище, чим був до переносу. за сходження до вершини, брату дєрьмака, як касіру, гроші б можно було давно азіровськими лопатами грести!
показать весь комментарий
30.10.2024 16:29 Ответить
А же та система ппо яку дав Ізраїль? Мабуть уже продана якимсь індусам
показать весь комментарий
30.10.2024 16:07 Ответить
Там не система ППО, - там йшлося про систему попередження.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:16 Ответить
Нах треба ще якісь динаміки. Зараз це у кожного в телефоні вже є. Ізраїль мабуть думає що в Україні камʼяний вік??
показать весь комментарий
30.10.2024 17:41 Ответить
Останні два абзаци скріншота описують функціональні можливості цієї системи попередження.
Про "телефони" і "динаміки" там немає жодного слова.
показать весь комментарий
30.10.2024 18:05 Ответить
Всі знають в чому причина, лише дурнуватий хєрограй не знає з 5/6-ма собі подібними
показать весь комментарий
30.10.2024 16:08 Ответить
ница худоба брехлива
показать весь комментарий
30.10.2024 16:12 Ответить
Зеленый Фантомас что-то сегодня разбушевался.
Оказывается весь мир ему остался должен.
А то, что Вовка сам ничего не сделал для очищения власти от коррупционеров, скрытых сторонников януковича и русского мира, он даже и не догадывается.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:12 Ответить
Вован, годі вже скиглити і клянчити, пора вже щось і самим виро***ти! Втягнувся ***, Вова міняй вже позу!
показать весь комментарий
30.10.2024 16:14 Ответить
огласітє пста точну цифру та всі типи, строго затребуваних у нато в рамках "плану перемоги" систем ппо. а то шось дєрьмак з братками облажались в цому плані зі своєчасним зливом даних.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:24 Ответить
А що ви очікували від чувака, який заробляв на життя зніманням штанів і виступами в саунах перед п'яними олігархами? ... Завжди готовий прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:30 Ответить
Маленька дитинка криворогульний Вова Зеленський у свої 46 рочків не бажає виходити з групи свого дитячого садочка і не розуміє що світ жорстокий особливо для інфантильних довбойобів типа вови зеленського... до нього дось не дійшло що в першу чергу йому треба прискорювати його булки, щоб вижив він, його сім'я та його держава... бо довбойоби цього інфантила президентом обрали... кращє б ти вова зеленський реально пісюном на роялі грав би..
показать весь комментарий
30.10.2024 16:45 Ответить
Тут інше питання виникає. Що він зробив за 5 років для створення власної ППО? Може дороги для пускових установок? А системи ППО де?
показать весь комментарий
30.10.2024 16:45 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 16:51 Ответить
І не тільки ППО - нам і снарядів обіцяли ***** і трошки
показать весь комментарий
30.10.2024 16:46 Ответить
І в 2019 обіцяли і зробили разом
показать весь комментарий
30.10.2024 17:49 Ответить
Захід - це ж не украінці - вони ніколи не помиляються і слово своє тримають - так?
показать весь комментарий
30.10.2024 18:08 Ответить
Хоть би одинаково брехав , падло!
показать весь комментарий
30.10.2024 17:25 Ответить
Здається, гундосий імбецил сам себе переконав, що йому увесь світ винен. Уявляю, який у нього станеться інфаркт сраки, коли його відкрито пошлють.
показать весь комментарий
30.10.2024 18:00 Ответить
А хто з 2019 вбив втілення нашої вітчизняної ППО? І була не гірше західних зразків.
показать весь комментарий
30.10.2024 18:18 Ответить
Ножкою топни дурню.
показать весь комментарий
30.10.2024 21:28 Ответить
 
 