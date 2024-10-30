Мы до сих пор не получили от стран НАТО обещанное количество систем ПВО, - Зеленский
В Украину до сих пор не поступили 6-7 систем противовоздушной обороны для защиты неба, которые пообещали передать страны НАТО во время саммита Альянса летом.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что страны НАТО накануне саммита в Вашингтоне, который состоялся в июле, сказали, что не готовы видеть Украину в Альянсе пока продолжается полномасштабная война. Вместо этого они предложили усилить противовоздушную оборону.
"Они сказали, что не готовы сделать более решительные шаги в этом направлении. Но готовы передать нам, например, шесть-семь конкретных систем, которые защитят наше небо", - рассказал Зеленский.
Глава государства отметил, что нельзя сравнить две эти вещи - приглашение в НАТО и усиление ПВО, но Украина согласилась на предложение.
Президент подчеркнул, что системы ПВО являются критически важными для Украины и было бы риском потерять такую возможность.
По словам Зеленского, Украина и партнеры договорились о поставках до 1 сентября, но по состоянию на 30 октября это количество систем не было передано.
Он подчеркнул, что Украина рассчитывала на эту помощь накануне третьей зимы с отключениями света и другими "испытаниями".
"Если до сих пор мы не получили этого, то не можем рассчитывать на эту большую поддержку ПВО в отопительный сезон, который уже начался", - добавил Зеленский.
