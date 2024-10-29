РУС
4 066 15

НАТО передало для нужд ВСУ 65 карет скорой помощи. ФОТО

В ответ на запрос относительно срочных потребностей НАТО передало Вооруженным силам Украины 65 карет скорой помощи.

Об этом сообщило представительство Альянса в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Передача автомобилей состоялась в рамках Комплексного пакета помощи НАТО Украине.

автівки швидкої допомоги для потреб ЗСУ від НАТО

Как отмечается, Комплексный пакет помощи (КПП) НАТО Украине является основной рамкой практического сотрудничества между Альянсом и Украиной.

карети швидкої допомоги для потреб ЗСУ від НАТО

Обновленный КПП был принят на Мадридском Саммите 2022 года. Во время Вильнюсского Саммита в июле 2023 года Союзники согласовали трансформирование КПД в многолетнюю программу оказания поддержки НАТО Украине в соответствии с кратко-, средне- и долгосрочными потребностями.

Читайте также: Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи на сумму свыше $10 млн

На Вашингтонском саммите 2024 года Союзники объявили об обязательствах по долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности и планируют обеспечить финансирование на уровне 40 миллиардов евро в течение следующего года.

Автор: 

НАТО (10337) скорая (369)
Топ комментарии
+6
Это вместо F-16 ?
29.10.2024 18:37 Ответить
29.10.2024 18:37 Ответить
+4
я б всі направив на Банкову - саме там хворі...
29.10.2024 18:17 Ответить
29.10.2024 18:17 Ответить
+4
Мені як начмеду батальйону, машина якось важливіша за Ф-16.
29.10.2024 18:54 Ответить
29.10.2024 18:54 Ответить
я б всі направив на Банкову - саме там хворі...
29.10.2024 18:17 Ответить
29.10.2024 18:17 Ответить
там не карети потрібні - а дроги
29.10.2024 18:29 Ответить
29.10.2024 18:29 Ответить
можна і за ноги повитягати і стрункі ж і міцні в Києві каштани!
29.10.2024 18:36 Ответить
29.10.2024 18:36 Ответить
Дякуємо союзникам
29.10.2024 18:35 Ответить
29.10.2024 18:35 Ответить
Это вместо F-16 ?
29.10.2024 18:37 Ответить
29.10.2024 18:37 Ответить
ви шось чюли за Ф-16 останнім чясом?
от і я ні,,,
29.10.2024 18:39 Ответить
29.10.2024 18:39 Ответить
Мені як начмеду батальйону, машина якось важливіша за Ф-16.
29.10.2024 18:54 Ответить
29.10.2024 18:54 Ответить
Скоріше б вже їм карети знадобилися за таку ,,допомогу"!!!
29.10.2024 18:44 Ответить
29.10.2024 18:44 Ответить
Це для медичної евакуації. На наших дорогах машини більше року не живуть.
29.10.2024 18:49 Ответить
29.10.2024 18:49 Ответить
Так-то да
Если не давать оружие, то необходимость в таких машинах резко возрастает
29.10.2024 19:30 Ответить
29.10.2024 19:30 Ответить
карети? дійсно? В якому сторіччі ми живемо?
29.10.2024 20:02 Ответить
29.10.2024 20:02 Ответить
Всрата НАТа. Собі краще залиште, згодиться, коли вам усім карма прилетить за те, що дозволяєте ***** знищувати Україну та украінську націю.
29.10.2024 20:07 Ответить
29.10.2024 20:07 Ответить
65 карет дальнобойной скорой помощи
29.10.2024 20:37 Ответить
29.10.2024 20:37 Ответить
Дайте їх стабпунктам по бригадам , бо у більшості по одній , і ті ледь дихають.
29.10.2024 22:02 Ответить
29.10.2024 22:02 Ответить
В тцк поповнення транспорту буде.
30.10.2024 19:19 Ответить
30.10.2024 19:19 Ответить
 
 