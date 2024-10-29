НАТО передало для нужд ВСУ 65 карет скорой помощи. ФОТО

В ответ на запрос относительно срочных потребностей НАТО передало Вооруженным силам Украины 65 карет скорой помощи.

Об этом сообщило представительство Альянса в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Передача автомобилей состоялась в рамках Комплексного пакета помощи НАТО Украине.

Как отмечается, Комплексный пакет помощи (КПП) НАТО Украине является основной рамкой практического сотрудничества между Альянсом и Украиной.

Обновленный КПП был принят на Мадридском Саммите 2022 года. Во время Вильнюсского Саммита в июле 2023 года Союзники согласовали трансформирование КПД в многолетнюю программу оказания поддержки НАТО Украине в соответствии с кратко-, средне- и долгосрочными потребностями.

На Вашингтонском саммите 2024 года Союзники объявили об обязательствах по долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности и планируют обеспечить финансирование на уровне 40 миллиардов евро в течение следующего года.