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Новости Помощь Украине
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Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи на сумму свыше $10 млн

Швеція надає Україні пакет гумдопомоги

Накануне зимнего периода правительство Швеции приняло решение о предоставлении нового пакета гуманитарной помощи Украине на сумму 110 миллионов крон (около 10,3 млн долларов).

Об этом говорится на сайте правительства Швеции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия нацелилась на гражданскую инфраструктуру и лишила Украину значительной части тепло- и электроснабжения. Конечно, чем холоднее, тем серьезнее последствия. Поэтому значительная часть населения испытывает трудности с отоплением своих домов и приготовлением пищи. Именно поэтому правительство решило выделить 110 млн крон ряду гуманитарных организаций в Украине", - говорится в заявлении министра иностранного развития и внешней торговли Швеции Беньямина Дуса.

Отмечается, что гуманитарный пакет помощи распределен между четырьмя организациями. Украинский Красный Крест получит 50 млн крон (4,7 млн долларов), ПРООН - 30 млн крон (2,8 млн долларов), УВКБ ООН - 20 млн крон (1,8 млн долларов), Фонд ООН в области народонаселения - 10 млн крон (более 941 тысячи долларов).

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Выделенные шведским правительством средства будут направлены на обеспечение доступа к теплу и электроэнергии, распределения продуктов, средств гигиены, лекарств и воды.

Кроме этого, часть средств пойдет на разминирование украинской территории.

"То, что Россия заминировала большие территории в Украине, является большой проблемой и угрозой безопасности и жизни людей", - говорится в заявлении правительства Швеции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны Нордично-Балтийской восьмерки выделят Украине зимний пакет энергетической помощи, - глава МИД Швеции Стенергард

Автор: 

Швеция (1016) гуманитарная помощь (1267)


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Топ комментарии
+4
прокурорам инвалидам на пенсии
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27.10.2024 18:54 Ответить
+4
Швеція виділила Україні новий пакет гуманітарної допомоги на суму понад $10 млн Джерело:

Трохи більше, ніж у мсеківської Крупи.
Може, попросити у МСЕКа гуманітарну допомогу? )))
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27.10.2024 18:56 Ответить
+3
Це на пару зелених фуршетів
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27.10.2024 18:21 Ответить
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Мало. Не вистачить на вовину тисячу
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27.10.2024 17:57 Ответить
Це на пару зелених фуршетів
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27.10.2024 18:21 Ответить
А Трампістькому ОПУ допомога від соціал-демократичної Швеції не смердить комунізмом?
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27.10.2024 18:27 Ответить
забула - мародерам бабло будь-яке пайдьот
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27.10.2024 18:29 Ответить
прокурорам инвалидам на пенсии
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27.10.2024 18:54 Ответить
Швеція виділила Україні новий пакет гуманітарної допомоги на суму понад $10 млн Джерело:

Трохи більше, ніж у мсеківської Крупи.
Може, попросити у МСЕКа гуманітарну допомогу? )))
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27.10.2024 18:56 Ответить
Щоб продукти, засоби гігєни, речі, ліки наші ділки продавали у торгових мережах
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27.10.2024 19:11 Ответить
А в нас тіььки одна паскуда з мсек вкрала щонайменше 6 лямів, і кажуть шо ці гроші в неї неможливо конфіскувати бо вщчли не на гарячому в довести, що вона вкрала - неможливо...
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27.10.2024 20:51 Ответить
 
 