Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи на сумму свыше $10 млн

Накануне зимнего периода правительство Швеции приняло решение о предоставлении нового пакета гуманитарной помощи Украине на сумму 110 миллионов крон (около 10,3 млн долларов).

Об этом говорится на сайте правительства Швеции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия нацелилась на гражданскую инфраструктуру и лишила Украину значительной части тепло- и электроснабжения. Конечно, чем холоднее, тем серьезнее последствия. Поэтому значительная часть населения испытывает трудности с отоплением своих домов и приготовлением пищи. Именно поэтому правительство решило выделить 110 млн крон ряду гуманитарных организаций в Украине", - говорится в заявлении министра иностранного развития и внешней торговли Швеции Беньямина Дуса.

Отмечается, что гуманитарный пакет помощи распределен между четырьмя организациями. Украинский Красный Крест получит 50 млн крон (4,7 млн долларов), ПРООН - 30 млн крон (2,8 млн долларов), УВКБ ООН - 20 млн крон (1,8 млн долларов), Фонд ООН в области народонаселения - 10 млн крон (более 941 тысячи долларов).

Также читайте: Швеция внедряет многолетнюю программу поддержки экономики Украины, - спецуполномоченный Тидестрем

Выделенные шведским правительством средства будут направлены на обеспечение доступа к теплу и электроэнергии, распределения продуктов, средств гигиены, лекарств и воды.

Кроме этого, часть средств пойдет на разминирование украинской территории.

"То, что Россия заминировала большие территории в Украине, является большой проблемой и угрозой безопасности и жизни людей", - говорится в заявлении правительства Швеции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны Нордично-Балтийской восьмерки выделят Украине зимний пакет энергетической помощи, - глава МИД Швеции Стенергард