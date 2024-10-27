УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7568 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
991 12

Швеція виділила Україні новий пакет гуманітарної допомоги на суму понад $10 млн

Швеція надає Україні пакет гумдопомоги

Напередодні зимового періоду уряд Швеції ухвалив рішення про надання нового пакета гуманітарної допомоги Україні на суму 110 мільйонів крон (близько 10,3 млн доларів).

Про це йдеться на сайті уряду Швеції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія націлилася на цивільну інфраструктуру й позбавила Україну значної частини тепло- та електропостачання. Звісно, чим холодніше, тим серйозніші наслідки. Тому значна частина населення зазнає труднощів з опаленням своїх будинків і приготуванням їжі. Саме тому уряд вирішив виділити 110 млн крон низці гуманітарних організацій в Україні", - йдеться в заяві міністра іноземного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Беньяміна Дуса.

Зазначається, що гуманітарний пакет допомоги розподілено між чотирма організаціями.  Український Червоний Хрест отримає 50 млн крон (4,7 млн доларів), ПРООН - 30 млн крон (2,8 млн доларів), УВКБ ООН - 20 млн крон (1,8 млн доларів), Фонд ООН у галузі народонаселення - 10 млн крон (понад 941 тисяча доларів).

Читайте також: Швеція виділила Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро

Виділені шведським урядом кошти будуть спрямовані на забезпечення доступу до тепла та електроенергії, розподілу продуктів, засобів гігієни, ліків та води.

Окрім цього, частина коштів піде на розмінування української території.

"Те, що Росія замінувала великі території в Україні, є великою проблемою та загрозою безпеці та життю людей", - йдеться у заяві уряду Швеції.

Читайте також: Швеція впроваджує багаторічну програму підтримки економіки України, - спецуповноважений Тідестрьом

Автор: 

Швеція (994) гуманітарна допомога (1022)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
прокурорам инвалидам на пенсии
показати весь коментар
27.10.2024 18:54 Відповісти
+4
Швеція виділила Україні новий пакет гуманітарної допомоги на суму понад $10 млн Джерело:

Трохи більше, ніж у мсеківської Крупи.
Може, попросити у МСЕКа гуманітарну допомогу? )))
показати весь коментар
27.10.2024 18:56 Відповісти
+3
Це на пару зелених фуршетів
показати весь коментар
27.10.2024 18:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мало. Не вистачить на вовину тисячу
показати весь коментар
27.10.2024 17:57 Відповісти
Це на пару зелених фуршетів
показати весь коментар
27.10.2024 18:21 Відповісти
А Трампістькому ОПУ допомога від соціал-демократичної Швеції не смердить комунізмом?
показати весь коментар
27.10.2024 18:27 Відповісти
забула - мародерам бабло будь-яке пайдьот
показати весь коментар
27.10.2024 18:29 Відповісти
прокурорам инвалидам на пенсии
показати весь коментар
27.10.2024 18:54 Відповісти
Швеція виділила Україні новий пакет гуманітарної допомоги на суму понад $10 млн Джерело:

Трохи більше, ніж у мсеківської Крупи.
Може, попросити у МСЕКа гуманітарну допомогу? )))
показати весь коментар
27.10.2024 18:56 Відповісти
Щоб продукти, засоби гігєни, речі, ліки наші ділки продавали у торгових мережах
показати весь коментар
27.10.2024 19:11 Відповісти
А в нас тіььки одна паскуда з мсек вкрала щонайменше 6 лямів, і кажуть шо ці гроші в неї неможливо конфіскувати бо вщчли не на гарячому в довести, що вона вкрала - неможливо...
показати весь коментар
27.10.2024 20:51 Відповісти
 
 