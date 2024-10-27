Швеція виділила Україні новий пакет гуманітарної допомоги на суму понад $10 млн

Напередодні зимового періоду уряд Швеції ухвалив рішення про надання нового пакета гуманітарної допомоги Україні на суму 110 мільйонів крон (близько 10,3 млн доларів).

Про це йдеться на сайті уряду Швеції

"Росія націлилася на цивільну інфраструктуру й позбавила Україну значної частини тепло- та електропостачання. Звісно, чим холодніше, тим серйозніші наслідки. Тому значна частина населення зазнає труднощів з опаленням своїх будинків і приготуванням їжі. Саме тому уряд вирішив виділити 110 млн крон низці гуманітарних організацій в Україні", - йдеться в заяві міністра іноземного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Беньяміна Дуса.

Зазначається, що гуманітарний пакет допомоги розподілено між чотирма організаціями. Український Червоний Хрест отримає 50 млн крон (4,7 млн доларів), ПРООН - 30 млн крон (2,8 млн доларів), УВКБ ООН - 20 млн крон (1,8 млн доларів), Фонд ООН у галузі народонаселення - 10 млн крон (понад 941 тисяча доларів).

Виділені шведським урядом кошти будуть спрямовані на забезпечення доступу до тепла та електроенергії, розподілу продуктів, засобів гігієни, ліків та води.

Окрім цього, частина коштів піде на розмінування української території.

"Те, що Росія замінувала великі території в Україні, є великою проблемою та загрозою безпеці та життю людей", - йдеться у заяві уряду Швеції.

