Страны Нордично-Балтийской восьмерки выделят Украине зимний пакет энергетической помощи, - глава МИД Швеции Стенергард
Страны Нордично-Балтийской восьмерки решили выделить Украине пакет энергетической поддержки в преддверии зимы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард после встречи главы МИД Украины Андрея Сибиги с коллегами из Швеции, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Финляндии в понедельник в Одессе.
Министр отметила, что российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру имеют серьезные и чрезвычайные последствия, особенно накануне зимы.
"Сегодня наш союз принял зимний пакет для того, чтобы усилить социальную устойчивость, энергоустойчивость вашей страны. Мы будем поставлять солнечные батареи, генераторы и другую продукцию, чтобы поддержать вашу критическую и социальную инфраструктуру", - сообщила Стенергард и добавила, что вклад Швеции в этот пакет составляет 28 млн евро.
Напомним, главы МИД стран Северо-Балтийской восьмерки прибыли сегодня в Одессу.
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