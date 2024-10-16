Страны Нордично-Балтийской восьмерки выделят Украине зимний пакет энергетической помощи, - глава МИД Швеции Стенергард

Страны Нордично-Балтийской восьмерки решили выделить Украине пакет энергетической поддержки в преддверии зимы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард после встречи главы МИД Украины Андрея Сибиги с коллегами из Швеции, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Финляндии в понедельник в Одессе.

Министр отметила, что российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру имеют серьезные и чрезвычайные последствия, особенно накануне зимы.

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"Сегодня наш союз принял зимний пакет для того, чтобы усилить социальную устойчивость, энергоустойчивость вашей страны. Мы будем поставлять солнечные батареи, генераторы и другую продукцию, чтобы поддержать вашу критическую и социальную инфраструктуру", - сообщила Стенергард и добавила, что вклад Швеции в этот пакет составляет 28 млн евро.

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Напомним, главы МИД стран Северо-Балтийской восьмерки прибыли сегодня в Одессу.