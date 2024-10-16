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Країни Нордично-Балтійської вісімки виділять Україні зимовий пакет енергетичної допомоги, - глава МЗС Швеції Стенергард

глава МЗС Швеції Стенергард про енергетичну допомогу Україні

Країни Нордично-Балтійськоі вісімки вирішили виділити Україні пакет енергетичної підтримки напередодні зими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард після зустрічі глави МЗС України Андрія Сибіги з колегами зі Швеції, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Фінляндії у понеділок в Одесі.

Міністерка зауважила, що російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру мають серйозні і надзвичайні наслідки, особливо напередодні зими.

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"Сьогодні наш союз ухвалив зимовий пакет для того, щоб підсилити соціальну стійкість, енергостійкість вашої країни. Ми будемо поставляти сонячні батареї, генератори та іншу продукцію, щоб підтримати вашу критичну та соціальну інфраструктуру", – повідомила Стенергард і додала, що внесок Швеції до цього пакету становить 28 млн євро.

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Нагадаємо, глави МЗС країн Північно-Балтійської вісімки прибули сьогодні до Одеси.

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Балтія (348) Швеція (967) енергетика (2612) допомога і підтримка (1165)


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16.10.2024 18:11 Відповісти
 
 