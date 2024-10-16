Глави МЗС країн Північно-Балтійської вісімки прибули до Одеси. ФОТОрепортаж

Вісім міністрів закордонних справ країн Північно-Балтійської вісімки прибули сьогодні, 16 жовтня, з візитом до Одеси.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Привітав моїх колег із Північно-Балтійської вісімки (Швеції, Норвегії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Литви, Латвії, Данії) в Одесі. Обговорили посилення обороноздатності та енергетичної стійкості України напередодні зими. Повідомили про "План перемоги" президента Зеленського і Формулу миру. Ми цінуємо лідерство та сильну підтримку наших друзів", – зазначив Сибіга.

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