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Глави МЗС країн Північно-Балтійської вісімки прибули до Одеси. ФОТОрепортаж

Вісім міністрів закордонних справ країн Північно-Балтійської вісімки прибули сьогодні, 16 жовтня, з візитом до Одеси.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Привітав моїх колег із Північно-Балтійської вісімки (Швеції, Норвегії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Литви, Латвії, Данії) в Одесі. Обговорили посилення обороноздатності та енергетичної стійкості України напередодні зими. Повідомили про "План перемоги" президента Зеленського і Формулу миру. Ми цінуємо лідерство та сильну підтримку наших друзів", – зазначив Сибіга.

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Візит глав МЗС країн Північно-Балтійської вісімки до Одеси
Візит глав МЗС країн Північно-Балтійської вісімки до Одеси

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Візит глав МЗС країн Північно-Балтійської вісімки до Одеси
Візит глав МЗС країн Північно-Балтійської вісімки до Одеси

Автор: 

Одеса (5496) Балтія (348) Сибіга Андрій (489)


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16.10.2024 16:01 Відповісти
Маленькі країни з великими серцями
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16.10.2024 16:11 Відповісти
 
 