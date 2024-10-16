Главы МИД стран Северо-Балтийской восьмерки прибыли в Одессу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Восемь министров иностранных дел стран Северо-Балтийской восьмерки прибыли сегодня, 16 октября, с визитом в Одессу.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Поприветствовал моих коллег из Северо-Балтийской восьмерки (Швеции, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Исландии, Литвы, Латвии, Дании) в Одессе. Обсудили усиление обороноспособности и энергетической устойчивости Украины накануне зимы. Сообщили о "Плане победы" президента Зеленского и Формуле мира. Мы ценим лидерство и сильную поддержку наших друзей", - отметил Сибига.

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