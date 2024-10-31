УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9883 відвідувача онлайн
Новини
1 735 20

Україна та Угорщина готують двосторонній документ, у ньому є питання щодо вступу в НАТО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Між Україною та Угорщиною готується двосторонній документ про відносини. У ньому, зокрема, Київ проситиме Будапешт не блокувати запрошення до НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками територіальних громад і районів Закарпаття, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні готується двосторонній документ між Україною та Угорщиною. Там є багато речей для того, щоб прибрати непорозуміння або відповісти на виклики сучасності, майбутнього і минулого. Щоб не порушувалися питання меншин. Точніше, питання може підніматися, але щоб воно швидко розв’язувалося, щоб не виникало питань між нашими державами. Ми дуже позитивно на це дивимося", - розповів він.

Голова держави сказав, що для України важливо отримати підтримку від сусідніх країн, зокрема Угорщини, яка може частково блокувати "План перемоги".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд Грузії не дозволив їй перетворитися на "другу Україну", - Орбан

За словами Зеленського, більшість залежить від України, але все ж "хочеться, щоб Україна йшла до перемоги без блокад від сусідів, а навпаки, з їхньою допомогою".

Крім того, частиною двостороннього діалогу та документу є питання безпеки, саме вступу України в НАТО.

"Тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати. Сьогодні цей пункт є в наших пропозиціях, ми б дуже хотіли, щоб Угорщина не блокувала навіть пункт такий. Для нас це важливо", - додав президент.

Читайте також: Запрошення України до НАТО має бути прозорим, - Зеленський

Автор: 

Угорщина (2487) Зеленський Володимир (25578) Україна (6188) членство в НАТО (1771)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Зєля пробує з мадярами домовитись про НАТО...
Він точно наркоман....
показати весь коментар
31.10.2024 12:03 Відповісти
+14
Ти вже ''безпекових угод'' напідписувало! Яка з них користь?
показати весь коментар
31.10.2024 12:01 Відповісти
+9
Дайте єтому Дегенерату порошка, какое НАТО после твоих мсеков , прокуроров и фсбєшников Елдаков...??
показати весь коментар
31.10.2024 12:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти вже ''безпекових угод'' напідписувало! Яка з них користь?
показати весь коментар
31.10.2024 12:01 Відповісти
Годі чекати від оманського туриста щось позитивного та конструктивного
показати весь коментар
31.10.2024 12:30 Відповісти
І що ти їм пообіцяв натомість?
показати весь коментар
31.10.2024 12:01 Відповісти
територію де зе зараз знаходиться...
показати весь коментар
31.10.2024 12:05 Відповісти
Він нього і такого можна чеквти
показати весь коментар
31.10.2024 12:11 Відповісти
Нє - ну це вже перебор - Орбана просити - Захід иого сам вболтає - лишивши дотаціи
показати весь коментар
31.10.2024 12:03 Відповісти
Зєля пробує з мадярами домовитись про НАТО...
Він точно наркоман....
показати весь коментар
31.10.2024 12:03 Відповісти
Щось він зранку розійшовся
показати весь коментар
31.10.2024 12:05 Відповісти
Походу Потужний себе знайшов. Документи, плани, довідки....
Все, аби НІЧОГО НЕ РОБИТИ І НЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
показати весь коментар
31.10.2024 12:06 Відповісти
Дайте єтому Дегенерату порошка, какое НАТО после твоих мсеков , прокуроров и фсбєшников Елдаков...??
показати весь коментар
31.10.2024 12:11 Відповісти
Для поцілунків мадярскої дупи треба мати гарячи губи !
показати весь коментар
31.10.2024 12:17 Відповісти
Ск. Лупитися в дьосна з орбаном, розробляти спільні угоди а потім вимагати від ЕС засудження дій того ж орбана?
Дисонансом не *******?
показати весь коментар
31.10.2024 12:18 Відповісти
Слідкуйте за руками цих *********, Польша ****** бо не дає це і те, дружбани ***** Орбанята хороші..
показати весь коментар
31.10.2024 12:19 Відповісти
Хтось вірить Орбану так як і тобі ? ,невже нормальна людина не розуміє що орбан це московський троянський кінь в ЄС і НАТО ,більше того головну роль в НАТО відіграють США.Ну вже краще промовчи чим нести таку фігню.
показати весь коментар
31.10.2024 12:20 Відповісти
То не троянський кінь. То троянська свиня. Кнур.
показати весь коментар
31.10.2024 13:26 Відповісти
Нас і без Укгорщини ніхто в НАТО не бере. Там є Німеччина та США, які не збираються запрошувати Україну без згоди РФ. На кого ця імітація діяльності розрахована? Піти на поступки Угорщині за черговий папірець, яким можна буде тільки підтертися.
показати весь коментар
31.10.2024 12:37 Відповісти
Шкода, що двосторонній.
По призначенню у нужнику не можна буде використати...
Як оті "безпекові угоди"...
показати весь коментар
31.10.2024 13:07 Відповісти
В мене складається таке враження що в пана президента стрімко і дуже відчутно прокинулася мала дитина.Притому на стільки що він вже сам не усвідомлює що несе..
показати весь коментар
31.10.2024 13:49 Відповісти
Офіційно запустить Мадярщину в Закарпаття?
показати весь коментар
31.10.2024 15:12 Відповісти
Всё просто хотите нефть и газ - мы в нато
показати весь коментар
31.10.2024 21:49 Відповісти
 
 