Україна та Угорщина готують двосторонній документ, у ньому є питання щодо вступу в НАТО, - Зеленський

Між Україною та Угорщиною готується двосторонній документ про відносини. У ньому, зокрема, Київ проситиме Будапешт не блокувати запрошення до НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками територіальних громад і районів Закарпаття, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні готується двосторонній документ між Україною та Угорщиною. Там є багато речей для того, щоб прибрати непорозуміння або відповісти на виклики сучасності, майбутнього і минулого. Щоб не порушувалися питання меншин. Точніше, питання може підніматися, але щоб воно швидко розв’язувалося, щоб не виникало питань між нашими державами. Ми дуже позитивно на це дивимося", - розповів він.

Голова держави сказав, що для України важливо отримати підтримку від сусідніх країн, зокрема Угорщини, яка може частково блокувати "План перемоги".

За словами Зеленського, більшість залежить від України, але все ж "хочеться, щоб Україна йшла до перемоги без блокад від сусідів, а навпаки, з їхньою допомогою".

Крім того, частиною двостороннього діалогу та документу є питання безпеки, саме вступу України в НАТО.

"Тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати. Сьогодні цей пункт є в наших пропозиціях, ми б дуже хотіли, щоб Угорщина не блокувала навіть пункт такий. Для нас це важливо", - додав президент.

