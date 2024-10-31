Украина и Венгрия готовят двусторонний документ, в нем есть вопросы относительно вступления в НАТО, - Зеленский

Между Украиной и Венгрией готовится двусторонний документ об отношениях. В нем, в частности, Киев будет просить Будапешт не блокировать приглашение в НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями территориальных громад и районов Закарпатья.

Сегодня готовится двусторонний документ между Украиной и Венгрией. Там есть много вещей для того, чтобы убрать недоразумения или ответить на вызовы современности, будущего и прошлого. Чтобы не поднимались вопросы меньшинств. Точнее, вопрос может подниматься, но чтобы он быстро решался, чтобы не возникало вопросов между нашими государствами. Мы очень позитивно на это смотрим", - рассказал он.

Глава государства сказал, что для Украины важно получить поддержку от соседних стран, в частности Венгрии, которая может частично блокировать "План победы".

По словам Зеленского, большинство зависит от Украины, но все же "хочется, чтобы Украина шла к победе без блокад от соседей, а наоборот, с их помощью".

Кроме того, частью двустороннего диалога и документа является вопрос безопасности, именно вступления Украины в НАТО.

"То есть не поддерживать, не голосовать за нас, а не блокировать. Сегодня этот пункт есть в наших предложениях, мы бы очень хотели, чтобы Венгрия не блокировала даже пункт такой. Для нас это важно", - добавил президент.

