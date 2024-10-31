РУС
Украина и Венгрия готовят двусторонний документ, в нем есть вопросы относительно вступления в НАТО, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський

Между Украиной и Венгрией готовится двусторонний документ об отношениях. В нем, в частности, Киев будет просить Будапешт не блокировать приглашение в НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями территориальных громад и районов Закарпатья, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня готовится двусторонний документ между Украиной и Венгрией. Там есть много вещей для того, чтобы убрать недоразумения или ответить на вызовы современности, будущего и прошлого. Чтобы не поднимались вопросы меньшинств. Точнее, вопрос может подниматься, но чтобы он быстро решался, чтобы не возникало вопросов между нашими государствами. Мы очень позитивно на это смотрим", - рассказал он.

Глава государства сказал, что для Украины важно получить поддержку от соседних стран, в частности Венгрии, которая может частично блокировать "План победы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство Грузии не позволило ей превратиться во "вторую Украину", - Орбан

По словам Зеленского, большинство зависит от Украины, но все же "хочется, чтобы Украина шла к победе без блокад от соседей, а наоборот, с их помощью".

Кроме того, частью двустороннего диалога и документа является вопрос безопасности, именно вступления Украины в НАТО.

"То есть не поддерживать, не голосовать за нас, а не блокировать. Сегодня этот пункт есть в наших предложениях, мы бы очень хотели, чтобы Венгрия не блокировала даже пункт такой. Для нас это важно", - добавил президент.

Читайте также: Приглашение Украины в НАТО должно быть прозрачным, - Зеленский

+15
Зєля пробує з мадярами домовитись про НАТО...
Він точно наркоман....
показать весь комментарий
31.10.2024 12:03
+14
Ти вже ''безпекових угод'' напідписувало! Яка з них користь?
показать весь комментарий
31.10.2024 12:01
+9
Дайте єтому Дегенерату порошка, какое НАТО после твоих мсеков , прокуроров и фсбєшников Елдаков...??
показать весь комментарий
31.10.2024 12:11
Ти вже ''безпекових угод'' напідписувало! Яка з них користь?
показать весь комментарий
31.10.2024 12:01
Годі чекати від оманського туриста щось позитивного та конструктивного
показать весь комментарий
31.10.2024 12:30
І що ти їм пообіцяв натомість?
показать весь комментарий
31.10.2024 12:01 Ответить
територію де зе зараз знаходиться...
показать весь комментарий
31.10.2024 12:05
Він нього і такого можна чеквти
показать весь комментарий
31.10.2024 12:11
Нє - ну це вже перебор - Орбана просити - Захід иого сам вболтає - лишивши дотаціи
показать весь комментарий
31.10.2024 12:03
Зєля пробує з мадярами домовитись про НАТО...
Він точно наркоман....
показать весь комментарий
31.10.2024 12:03 Ответить
Щось він зранку розійшовся
показать весь комментарий
31.10.2024 12:05
Походу Потужний себе знайшов. Документи, плани, довідки....
Все, аби НІЧОГО НЕ РОБИТИ І НЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:06
Дайте єтому Дегенерату порошка, какое НАТО после твоих мсеков , прокуроров и фсбєшников Елдаков...??
показать весь комментарий
31.10.2024 12:11 Ответить
Для поцілунків мадярскої дупи треба мати гарячи губи !
показать весь комментарий
31.10.2024 12:17
Ск. Лупитися в дьосна з орбаном, розробляти спільні угоди а потім вимагати від ЕС засудження дій того ж орбана?
Дисонансом не *******?
показать весь комментарий
31.10.2024 12:18
Слідкуйте за руками цих *********, Польша ****** бо не дає це і те, дружбани ***** Орбанята хороші..
показать весь комментарий
31.10.2024 12:19
Хтось вірить Орбану так як і тобі ? ,невже нормальна людина не розуміє що орбан це московський троянський кінь в ЄС і НАТО ,більше того головну роль в НАТО відіграють США.Ну вже краще промовчи чим нести таку фігню.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:20
То не троянський кінь. То троянська свиня. Кнур.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:26
Нас і без Укгорщини ніхто в НАТО не бере. Там є Німеччина та США, які не збираються запрошувати Україну без згоди РФ. На кого ця імітація діяльності розрахована? Піти на поступки Угорщині за черговий папірець, яким можна буде тільки підтертися.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:37
Шкода, що двосторонній.
По призначенню у нужнику не можна буде використати...
Як оті "безпекові угоди"...
показать весь комментарий
31.10.2024 13:07
В мене складається таке враження що в пана президента стрімко і дуже відчутно прокинулася мала дитина.Притому на стільки що він вже сам не усвідомлює що несе..
показать весь комментарий
31.10.2024 13:49
Офіційно запустить Мадярщину в Закарпаття?
показать весь комментарий
31.10.2024 15:12
Всё просто хотите нефть и газ - мы в нато
показать весь комментарий
31.10.2024 21:49
 
 