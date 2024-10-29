УКР
Запрошення України до НАТО має бути прозорим, - Зеленський

Зеленський заявив, що запрошення до НАТО має бути прозорим

Президент Володимир Зеленський вважає, що запрошення України до НАТО дозволить досягти тривалого миру, проте воно має бути прозорим.

Про це глава держави заявив на 76-й сесії Північної ради в Рейк'явіку, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні завершити цю війну і принести на ці землі дійсно тривалий мир. І саме ось такі запрошення дають можливість Україні досягнути цього. Але це має бути прозоро, як та вода, яку ми вчора бачили у вашому фіорді", - сказав президент.

Зеленський наголосив на необхідності єдності.

"Це запорука миру. Саме тому Україна намагається бути частиною такої єдності. Наша країна, наші люди абсолютно гідні бути частиною НАТО", - додав глава держави.

Зеленський Володимир (25537) НАТО (6797) членство в НАТО (1771)
Ей, бастардо! Якби не ти та твоя банда при владі, не було б війни і ми б вже закінчували виконувати ПДЧ, . ука....
нам не страшні московські воші..нам страшні зелені гниди
Зеля, ніхто тебе до нати не запросить ані прозоро, ані мутно! Навколо тебе забагато кацапських кротів, корупціонерів, та крадіїв!
Я згоден навіть на закрите
В нас є запрошення до НАТО але воно настільки прозоре, що його ніхто ще не бачив.
воно і так прозоро, тому що його немає
нам не страшні московські воші..нам страшні зелені гниди
Зеля, ніхто тебе до нати не запросить ані прозоро, ані мутно! Навколо тебе забагато кацапських кротів, корупціонерів, та крадіїв!
Це Було зрозуміло і до війни, і багто років тому, і ЗАРАЗ..Заради чого війна тоді??
Щоб відбити в українців мізки.
зате зелена жаба біла та пухнаста...
Есть старый анекдот. Кто такой зануда с точки зрения женщины? - это мужчина,икоторому легче дать, чем объяснить почему ты этого не можешь сделать.
Наша країна, наші люди абсолютно гідні бути частиною ", - додав глава держави. і він абсолютно правий, тільки не закінчив думку-"Наша країна, наші люди абсолютно гідні бути частиною " тільки без влади ,яку я очолюю і без мене"
дурня.., бо то є все казки.., невже хтось піде на протистояння з росією відкрито..НІКОЛИ
а хіба рашисти влазили в протистояння з НАТО в часі приєднання прибалтів в НАТО. ???
У НАТО беруть не зелень, у НАТО можуть прийняти Україну. До чого тут зеля?
До чого тут зеля? питаєшся,???-А до того,що можливо і Ти голосом своїм, його в крісло українського "зезедента" посадив...
Не треба на мене перескакувати. Ще раз. До чого тут зеля?
зеля ,поки що президент України.
Ей, бастардо! Якби не ти та твоя банда при владі, не було б війни і ми б вже закінчували виконувати ПДЧ, . ука....
прєдатєль. угробив цілу країну
Зрадити можна лише своїх.
Великий вимагатєль
А шо "непрозоре" вже пропонували і ти відмовився?
Ти ж "нє ходіш там гдє тєбя нє пріглашают" - так ти колись Гордону плів?
А тепер хробаком повзаєш під підошвами і вимолюєш те запрошення.
Його не дають "па-пріколу"самозакоханому, КРИВОРОГульському, корумпованому брехуну і злодюзі.
Його досягнути треба.
Щоб це збагнути треба мати чим. Але то патологія.
Андруша дай "малому" айкоса, нехай заткнеться.
Потім звалить всю вину на НАТО і поверне нас до х@йла.
Через Prozorro.
краще непрозоре членство в НАТО ніж прозоре запрошення
Сім основних країн чітко сказали, що не хочуть нас там бачити. Які ще пояснення тобі треба? Яка ще прозорість?

Поки ніхто навіть не обіцяє ніякого запрошення, а він, бачте, вже умови прописує, яке повинно бути. Багатіє думкою.
Хто ще вірить головному мародеру і корупціонеру? Мені здається, що і він в це не вірить, але потрібно прочитати, що написсав "риг" литвин, бо наріду це подобається. З єрмаками, татаровими і яцйями по 17 грн. в НАТО не беруть.
