Запрошення України до НАТО має бути прозорим, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що запрошення України до НАТО дозволить досягти тривалого миру, проте воно має бути прозорим.
Про це глава держави заявив на 76-й сесії Північної ради в Рейк'явіку, передає Цензор.НЕТ.
"Ми повинні завершити цю війну і принести на ці землі дійсно тривалий мир. І саме ось такі запрошення дають можливість Україні досягнути цього. Але це має бути прозоро, як та вода, яку ми вчора бачили у вашому фіорді", - сказав президент.
Зеленський наголосив на необхідності єдності.
"Це запорука миру. Саме тому Україна намагається бути частиною такої єдності. Наша країна, наші люди абсолютно гідні бути частиною НАТО", - додав глава держави.
Ти ж "нє ходіш там гдє тєбя нє пріглашают" - так ти колись Гордону плів?
А тепер хробаком повзаєш під підошвами і вимолюєш те запрошення.
Його не дають "па-пріколу"самозакоханому, КРИВОРОГульському, корумпованому брехуну і злодюзі.
Його досягнути треба.
Щоб це збагнути треба мати чим. Але то патологія.
Андруша дай "малому" айкоса, нехай заткнеться.