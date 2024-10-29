Запрошення України до НАТО має бути прозорим, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що запрошення України до НАТО дозволить досягти тривалого миру, проте воно має бути прозорим.

Про це глава держави заявив на 76-й сесії Північної ради в Рейк'явіку, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні завершити цю війну і принести на ці землі дійсно тривалий мир. І саме ось такі запрошення дають можливість Україні досягнути цього. Але це має бути прозоро, як та вода, яку ми вчора бачили у вашому фіорді", - сказав президент.

Зеленський наголосив на необхідності єдності.

"Це запорука миру. Саме тому Україна намагається бути частиною такої єдності. Наша країна, наші люди абсолютно гідні бути частиною НАТО", - додав глава держави.

