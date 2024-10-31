Сомнений в том, что Украина станет членом НАТО, нет, - помощница Рютте
НАТО делает все возможное, чтобы Украина победила и стала членом Североатлантического Альянса.
Об этом во время КБФ для молодежи заявила помощница генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии Мари-Доха Бесансено, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что новый генсек Марк Рютте совершил свой первый визит именно в Украину, а затем собрал саммит министров обороны стран Альянса, на котором присутствовал президент Украины.
Рютте, сказала Бесансено, акцентировал на трех приоритетах.
Первый - продолжать инвестировать в оборону стран-членов Альянса. Второй - это поддержка Украины в борьбе с российской агрессией, поддержка ее способности собственного производства оружия. Третий - это рост глобальных вызовов евроатлантической безопасности.
"Украина станет членом НАТО, в этом нет сомнений, и все члены Альянса эти решения принимали на предыдущих саммитах", - подчеркнула она.
Также помощница генсека рассказала, что было создано командование НАТО, которое будет координировать оказание поддержки и подготовки для Украины, а также на уровне ЕС было согласовано минимум 40 миллиардов евро военной помощи Украине в следующем году.
Бесансено подчеркнула необходимость изучения украинского опыта ведения боевых действий, ведь ВСУ демонстрируют "настоящие чудеса на поле боя".
Она обратила внимание на новые технологии, которые по-настоящему меняют ход боевых действий. В частности, это морские дроны Sea Baby и другие.
"Они полностью вывели из действия российский Черноморский флот, и мы видим, что Украина еще независимо разрабатывает другие технологии, также средства глушения электронных сигналов. Современные технологии, все эти инновации, они трансформируют будущее введение боевых действий", - подытожила помощница Рютте.
Киевский форум по вопросам безопасности для молодежи - это ведущая платформа для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений. Начиная с 2012 года было проведено 9 Киевских Форумов по безопасности для молодежи. В сентябре 2021 года Киевский форум по безопасности начал инициативу молодежных встреч "Запад-Восток, Север-Юг".
Информационные партнеры КБФ: Цензор.НЕТ, Еспресо, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Интерфакс-Украина, Главком, Ukraine World, Медиацентр Украина, Украинский кризисный медиа-центр, "День", Телеграф, Defense Express, INDEX.
