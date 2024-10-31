Сомнений в том, что Украина станет членом НАТО, нет, - помощница Рютте

НАТО делает все возможное, чтобы Украина победила и стала членом Североатлантического Альянса.

Об этом во время КБФ для молодежи заявила помощница генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии Мари-Доха Бесансено, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что новый генсек Марк Рютте совершил свой первый визит именно в Украину, а затем собрал саммит министров обороны стран Альянса, на котором присутствовал президент Украины.

Рютте, сказала Бесансено, акцентировал на трех приоритетах.

Первый - продолжать инвестировать в оборону стран-членов Альянса. Второй - это поддержка Украины в борьбе с российской агрессией, поддержка ее способности собственного производства оружия. Третий - это рост глобальных вызовов евроатлантической безопасности.

"Украина станет членом НАТО, в этом нет сомнений, и все члены Альянса эти решения принимали на предыдущих саммитах", - подчеркнула она.

Также помощница генсека рассказала, что было создано командование НАТО, которое будет координировать оказание поддержки и подготовки для Украины, а также на уровне ЕС было согласовано минимум 40 миллиардов евро военной помощи Украине в следующем году.

Бесансено подчеркнула необходимость изучения украинского опыта ведения боевых действий, ведь ВСУ демонстрируют "настоящие чудеса на поле боя".

Она обратила внимание на новые технологии, которые по-настоящему меняют ход боевых действий. В частности, это морские дроны Sea Baby и другие.

"Они полностью вывели из действия российский Черноморский флот, и мы видим, что Украина еще независимо разрабатывает другие технологии, также средства глушения электронных сигналов. Современные технологии, все эти инновации, они трансформируют будущее введение боевых действий", - подытожила помощница Рютте.

Киевский форум по вопросам безопасности для молодежи - это ведущая платформа для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений.

