Сомнений в том, что Украина станет членом НАТО, нет, - помощница Рютте

Помічниця генсека НАТО заявила, що Альянс робить все, щоб Україна перемогла

НАТО делает все возможное, чтобы Украина победила и стала членом Североатлантического Альянса.

Об этом во время КБФ для молодежи заявила помощница генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии Мари-Доха Бесансено, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что новый генсек Марк Рютте совершил свой первый визит именно в Украину, а затем собрал саммит министров обороны стран Альянса, на котором присутствовал президент Украины.

Рютте, сказала Бесансено, акцентировал на трех приоритетах.

Первый - продолжать инвестировать в оборону стран-членов Альянса. Второй - это поддержка Украины в борьбе с российской агрессией, поддержка ее способности собственного производства оружия. Третий - это рост глобальных вызовов евроатлантической безопасности.

"Украина станет членом НАТО, в этом нет сомнений, и все члены Альянса эти решения принимали на предыдущих саммитах", - подчеркнула она.

Также помощница генсека рассказала, что было создано командование НАТО, которое будет координировать оказание поддержки и подготовки для Украины, а также на уровне ЕС было согласовано минимум 40 миллиардов евро военной помощи Украине в следующем году.

Бесансено подчеркнула необходимость изучения украинского опыта ведения боевых действий, ведь ВСУ демонстрируют "настоящие чудеса на поле боя".

Она обратила внимание на новые технологии, которые по-настоящему меняют ход боевых действий. В частности, это морские дроны Sea Baby и другие.

"Они полностью вывели из действия российский Черноморский флот, и мы видим, что Украина еще независимо разрабатывает другие технологии, также средства глушения электронных сигналов. Современные технологии, все эти инновации, они трансформируют будущее введение боевых действий", - подытожила помощница Рютте.

Киевский форум по вопросам безопасности для молодежи - это ведущая платформа для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений. Начиная с 2012 года было проведено 9 Киевских Форумов по безопасности для молодежи. В сентябре 2021 года Киевский форум по безопасности начал инициативу молодежных встреч "Запад-Восток, Север-Юг".

+7
Мантри, мантри ... побільше мантр. А там дивись ...і вступати вже нІкуди буде. Чи нІкому.
31.10.2024 13:20
+5
31.10.2024 13:20
+3
Знущаються суки.
31.10.2024 13:40
Ну неправду ж каже.
31.10.2024 13:15
Чому?
Якось потім... Може в наступному (десятилітті, столітті, єрі...)
31.10.2024 13:20
Правду , просто при умові змін у країні
А змін за Зе-шапіто - не буде
31.10.2024 13:40
"замполіт"-"блабласкерія" про НАТО українському народові. в черговий раз вішають лапшу з тієї самої упаковки і ті самі,що її навішали в Будапешті...
31.10.2024 14:20
У мене є знайомий, він може допомогти тобі впоратися з дислексією.
Якщо хочеш - дам номер...а хоча він же кацапським ботам не допомагає
Ну вибачай, отже так і помреш калікою

І тільки підкацапське бидло не читало БМ і тому не знає ,що там написано
Якщо б користуватися лише ним , то ми отримали навіть більше

Інша справа , що його підписали такіж підкацапні виродки ,як зараз у нас при владі
Тому нічого дивного ,що там ніц нема.
Адже вони краще б жахались у вуста з кацапами ніж обміняли ЯО на членство в НАТО
Такі справи
31.10.2024 21:05
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text Коли прочитаєш ,що з перших хвилин окупації безядерної України , ООН мало б приймати міри для захисту територіальної цілосності України і втямиш, що цього (написаного в БМ)до сьогодні не зроблено,через те, що обіцянки підписані в БМ не виконують брехуни і аферисти ,(але для "сліпців" Тому нічого дивного ,що там ніц нема.") тоді можливо Твій знайоми трохи підлікував дислекцію
31.10.2024 21:26
От кажуж боте у тебе ще і ефект Данінга Крюгера
Бо такий селфовн робити це триндець

"негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй" - була скликана рада і фулі.
Росія наклала вето і все закінчилось

Там ніде не говориться , що країна яка атакує Україну втратить право вето

"з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї"
зброї"
Це теж було , імбіциле, тільки у тексті документу ніде не сказано , що допомога :
а) має бути війською ,а не скажімо для біженців
б) Розмір військової допомоги і від кого вона має надходити

А пункт 5тий взагалі мені не сподобався
Бо тоді ця аватюра шапіто з Курщиною де-факто дає змогу рашці жахнути по Україні ЯО

Ось така *уйня малята
Тому завжди треба дивитися , що ви підписуєте. Особливо коли на чолі країни підкацапники ,як було коли підписувався БМ чи у 2019 році
Я скажу тобі більше , ті харантії що підписує твій хозяїн зараз - ще більша фількіна грамота
01.11.2024 01:03
Мантри, мантри ... побільше мантр. А там дивись ...і вступати вже нІкуди буде. Чи нІкому.
31.10.2024 13:20
Ну так , що поробиш , що населення такі терпіли , що спочатку проголосували за тих хто вважав у 2019-2022 - НАТО не на часі
А тепер це шапіто не робить необхідних змін
Звичайно з таким багажем - не вступлять
31.10.2024 13:42
31.10.2024 13:20
"Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле".
31.10.2024 13:26
українцям локшини і на телемарафоні вистачає

Рютте, не треба ще накидати додатково
31.10.2024 13:33
НАТО АБСОЛЮТНО НІЧОГО НЕ робить , щоб Україна перемогла та стала членом Північноатлантичного Альянсу
31.10.2024 13:37
Знущаються суки.
31.10.2024 13:40
До грецьких календ, однозначно.
31.10.2024 13:48
хай ната до нас вступає!
31.10.2024 13:56
Офігенний авторитет... помічниця. Рівень Байдена чи Шольца.
31.10.2024 14:31
31.10.2024 14:32
Церква Віруючих у Вступ України у НАТО
31.10.2024 14:56
Ага, стане. Тільки є одна умова - якщо переможе у війні, кінець якої навіть не проглядається...
31.10.2024 14:32
А секретарка помічниці нічого не додала?
31.10.2024 14:43
ага. лет через 100 ...
31.10.2024 14:52
yay!
31.10.2024 14:54
Залишилось дочекатись поки до влади прийдуть патріотичні сили.
31.10.2024 15:09
сумніви прийдуть потім - усьому свій час
31.10.2024 15:23
 
 