Соглашения о гарантиях безопасности для Украины не являются альтернативой вступлению в НАТО, - посол Великобритании Гаррис
Соглашения о гарантиях безопасности для Украины не являются заменой членства в НАТО, они приближают вступление в Альянс.
Об этом заявил посол Великобритании Мартин Харрис в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Это написано и в нашем договоре (о гарантиях безопасности. - Ред.) с Украиной, что этот договор - он на пути к членству в НАТО. И это не является альтернативой НАТО. Я думаю, что гарантия, которую должна иметь Украина, это статья 5 Североатлантического договора", - отметил он.
По словам дипломата, через реализацию соглашения по безопасности Британия может быть уверенной, что это приблизит момент, когда Украина вступит в НАТО.
Харрис отметил, что в договоре указано, что Великобритания будет долгосрочно поддерживать Украину.
"Но и сейчас мы первая страна, которая обеспечила все финансирование для этого. То это также сейчас наша позиция, что ежегодно мы будем давать 3 млрд фунтов стерлингов для защиты Украины, до 2030 года, но и столько сколько будет нужно. Через этот договор мы имеем также финансовые ресурсы, которые могут обеспечить наше сотрудничество, укрепление ВСУ и все возможности, которые важны и для интеграции в будущем Украины в НАТО. ... Это реальный план с финансированием, с договором, который есть сейчас в пользу Украины", - добавил посол.
І в чому вони зараз винні?
>> І в чому вони зараз винні?
Може в тому, що ідіоти?
Чи ви Батьківщину захищаєте i незалежно хто в ній живе?
Втім, завдяки їм неук Зєля став президентом країни.