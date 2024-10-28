Соглашения о гарантиях безопасности для Украины не являются альтернативой вступлению в НАТО, - посол Великобритании Гаррис

Соглашения о гарантиях безопасности для Украины не являются заменой членства в НАТО, они приближают вступление в Альянс.

Об этом заявил посол Великобритании Мартин Харрис в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Это написано и в нашем договоре (о гарантиях безопасности. - Ред.) с Украиной, что этот договор - он на пути к членству в НАТО. И это не является альтернативой НАТО. Я думаю, что гарантия, которую должна иметь Украина, это статья 5 Североатлантического договора", - отметил он.

По словам дипломата, через реализацию соглашения по безопасности Британия может быть уверенной, что это приблизит момент, когда Украина вступит в НАТО.

Харрис отметил, что в договоре указано, что Великобритания будет долгосрочно поддерживать Украину.

"Но и сейчас мы первая страна, которая обеспечила все финансирование для этого. То это также сейчас наша позиция, что ежегодно мы будем давать 3 млрд фунтов стерлингов для защиты Украины, до 2030 года, но и столько сколько будет нужно. Через этот договор мы имеем также финансовые ресурсы, которые могут обеспечить наше сотрудничество, укрепление ВСУ и все возможности, которые важны и для интеграции в будущем Украины в НАТО. ... Это реальный план с финансированием, с договором, который есть сейчас в пользу Украины", - добавил посол.

