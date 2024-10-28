РУС
960 9

Соглашения о гарантиях безопасности для Украины не являются альтернативой вступлению в НАТО, - посол Великобритании Гаррис

Посол Британії Гарріс про угоду про гарантії безпеки

Соглашения о гарантиях безопасности для Украины не являются заменой членства в НАТО, они приближают вступление в Альянс.

Об этом заявил посол Великобритании Мартин Харрис в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Это написано и в нашем договоре (о гарантиях безопасности. - Ред.) с Украиной, что этот договор - он на пути к членству в НАТО. И это не является альтернативой НАТО. Я думаю, что гарантия, которую должна иметь Украина, это статья 5 Североатлантического договора", - отметил он.

По словам дипломата, через реализацию соглашения по безопасности Британия может быть уверенной, что это приблизит момент, когда Украина вступит в НАТО.

Харрис отметил, что в договоре указано, что Великобритания будет долгосрочно поддерживать Украину.

"Но и сейчас мы первая страна, которая обеспечила все финансирование для этого. То это также сейчас наша позиция, что ежегодно мы будем давать 3 млрд фунтов стерлингов для защиты Украины, до 2030 года, но и столько сколько будет нужно. Через этот договор мы имеем также финансовые ресурсы, которые могут обеспечить наше сотрудничество, укрепление ВСУ и все возможности, которые важны и для интеграции в будущем Украины в НАТО. ... Это реальный план с финансированием, с договором, который есть сейчас в пользу Украины", - добавил посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "План победы" - это об усилении Украины, а не о переговорах с РФ, - Зеленский

Автор: 

НАТО (10330) членство в НАТО (1561) Гаррис Мартин (14)
В перекладі з дипломатичного: вова зє може ними підтертись
28.10.2024 17:16 Ответить
Гаррис обьясни это 73% - ным, а то они думают шо зелупень пашет не покладая ног.
28.10.2024 17:16 Ответить
Нічого 73% не зрозумвіють, марна трата часу щось їм пояснювати. Вони прибиті навіки кіном про Голобородька.
28.10.2024 17:19 Ответить
73% голосували за закінчення війни, як обіцяв Зеля перед виборами.
І в чому вони зараз винні?
28.10.2024 17:25 Ответить
Нарід проголосував за особу, яка жодного дня в житті не працювала за своєю спеціальністю.

>> І в чому вони зараз винні?

Може в тому, що ідіоти?
28.10.2024 18:22 Ответить
Навіщо тоді цю країну захищати, якщо більшість у ній ідіоти?
Чи ви Батьківщину захищаєте i незалежно хто в ній живе?
28.10.2024 18:45 Ответить
13 мільйонів 600 тисяч осіб -- це не більшість.

Втім, завдяки їм неук Зєля став президентом країни.
28.10.2024 19:17 Ответить
73% баранів і вівців голосували за поржать, поспать і поsрать, ************ робили всіх разом і в них це вийшло, але в першу чергу зробили себе. А закінчення війни могло бути тільки тоді, коли до війни готуються-роблять ракети, танки, дрони, САУ, снаряди, катери, а не асфальт під час війни. Як може бути закінчення війни, коли зі своїх окопів відводиш війська в чисте поле і розміновуєш для ворога свої мінні поля? Навпаки, цим ворога тільки заохочуєш, що і зробила "зелена" влада разом із 73%.
28.10.2024 19:30 Ответить
 
 