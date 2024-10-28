УКР
Угоди про безпекові гарантії для України не є альтернативою вступу до НАТО, - посол Великої Британії Гарріс

Посол Британії Гарріс про угоду про гарантії безпеки

Угоди про безпекові гарантії для України не є заміною членства в НАТО, вони наближають вступ до Альянсу.

Про це заявив посол Великої Британії Мартін Гарріс в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Це написано і в нашому договорі (про гарантії безпеки. - Ред.) з Україною, що цей договір - він на шляху до членства НАТО. І це не є альтернативою НАТО. Я думаю, що гарантія, яку має мати Україна, це стаття 5 Північноатлантичного договору", - зазначив він.

За словами дипломата, через реалізацію безпекової угоди Британія може бути впевненою, що це наблизить момент, коли Україна вступить до НАТО.

Гарріс зазначив, що у договорі зазначено, що Велика Британія буде довгостроково підтримувати Україну.

"Але і зараз ми перша країна, яка забезпечила все фінансування для цього. То це також зараз наша позиція, що щороку ми будемо давати 3 млрд фунтів стерлінгів для захисту України, до 2030 року, але і стільки скільки буде потрібно. Через цей договір ми маємо також фінансові ресурси, які можуть забезпечити нашу співпрацю, зміцнення ЗСУ і всі можливості, які важливі й для інтеграції в майбутньому України до НАТО. ... Це реальний план з фінансуванням, з договором, який є зараз на користь України", - додав посол.

В перекладі з дипломатичного: вова зє може ними підтертись
28.10.2024 17:16 Відповісти
Гаррис обьясни это 73% - ным, а то они думают шо зелупень пашет не покладая ног.
28.10.2024 17:16 Відповісти
Нічого 73% не зрозумвіють, марна трата часу щось їм пояснювати. Вони прибиті навіки кіном про Голобородька.
28.10.2024 17:19 Відповісти
73% голосували за закінчення війни, як обіцяв Зеля перед виборами.
І в чому вони зараз винні?
28.10.2024 17:25 Відповісти
Нарід проголосував за особу, яка жодного дня в житті не працювала за своєю спеціальністю.

>> І в чому вони зараз винні?

Може в тому, що ідіоти?
28.10.2024 18:22 Відповісти
Навіщо тоді цю країну захищати, якщо більшість у ній ідіоти?
Чи ви Батьківщину захищаєте i незалежно хто в ній живе?
28.10.2024 18:45 Відповісти
13 мільйонів 600 тисяч осіб -- це не більшість.

Втім, завдяки їм неук Зєля став президентом країни.
28.10.2024 19:17 Відповісти
73% баранів і вівців голосували за поржать, поспать і поsрать, ************ робили всіх разом і в них це вийшло, але в першу чергу зробили себе. А закінчення війни могло бути тільки тоді, коли до війни готуються-роблять ракети, танки, дрони, САУ, снаряди, катери, а не асфальт під час війни. Як може бути закінчення війни, коли зі своїх окопів відводиш війська в чисте поле і розміновуєш для ворога свої мінні поля? Навпаки, цим ворога тільки заохочуєш, що і зробила "зелена" влада разом із 73%.
28.10.2024 19:30 Відповісти
 
 