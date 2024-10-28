Угоди про безпекові гарантії для України не є альтернативою вступу до НАТО, - посол Великої Британії Гарріс

Угоди про безпекові гарантії для України не є заміною членства в НАТО, вони наближають вступ до Альянсу.

Про це заявив посол Великої Британії Мартін Гарріс в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Це написано і в нашому договорі (про гарантії безпеки. - Ред.) з Україною, що цей договір - він на шляху до членства НАТО. І це не є альтернативою НАТО. Я думаю, що гарантія, яку має мати Україна, це стаття 5 Північноатлантичного договору", - зазначив він.

За словами дипломата, через реалізацію безпекової угоди Британія може бути впевненою, що це наблизить момент, коли Україна вступить до НАТО.

Гарріс зазначив, що у договорі зазначено, що Велика Британія буде довгостроково підтримувати Україну.

"Але і зараз ми перша країна, яка забезпечила все фінансування для цього. То це також зараз наша позиція, що щороку ми будемо давати 3 млрд фунтів стерлінгів для захисту України, до 2030 року, але і стільки скільки буде потрібно. Через цей договір ми маємо також фінансові ресурси, які можуть забезпечити нашу співпрацю, зміцнення ЗСУ і всі можливості, які важливі й для інтеграції в майбутньому України до НАТО. ... Це реальний план з фінансуванням, з договором, який є зараз на користь України", - додав посол.

