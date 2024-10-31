РУС
Участники КБФ для молодежи обратятся в НАТО по поводу важности членства в Альянсе, - Яценюк

Участники нынешнего Киевского форума по безопасности для молодежи обратятся с письмом к НАТО о важности членства Украины в Альянсе.

Об этом заявил председатель Киевского Форума безопасности Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ.

Открывая 10-й КБФ для молодежи он отметил, что форум станет "трибуной для тех, кто сегодня борется за Украину, и трибуной для тех, кто завтра будет отстраивать Украину".

Яценюк рассказал, что по результатам форума участники напишут два документа - письма в НАТО и к украинскому правительству о важности членства Украины в Альянсе: "У вас есть прекрасные возможности, чтобы мир услышал слово украинской молодежи, почему Украина должна стать членом НАТО, почему она им будет, и что надо сделать, чтобы она стала членом Европейского Союза".

По словам экс-премьера, если такая молодежь, которая есть у нас здесь, будет выражать свое видение, - мы не будем иметь другого Будапештского меморандума или другого Бухареста 2008 года.

"Надо делать выводы. И надо идти вперед, чтобы Украина и весь цивилизованный мир победили. Мои надежды - на украинскую армию. Мои надежды - на каждого из вас. Надежда нашего государства в том, что мы победим в этой праведной войне. И Generation W действительно будет Generation of winners, поколением победителей. Я в этом убежден", - подытожил Яценюк.

Киевский форум по безопасности для молодежи - это ведущая платформа для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений. Начиная с 2012 года было проведено 9 Киевских Форумов по безопасности для молодежи. В сентябре 2021 года Киевский форум по безопасности начал инициативу молодежных встреч "Запад-Восток, Север-Юг".

Информационные партнеры КБФ: Цензор.НЕТ, Еспресо, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Интерфакс-Украина, Главком, Ukraine World, Медиацентр Украина, Украинский кризисный медиа-центр, "День", Телеграф, Defense Express, INDEX.

Топ комментарии
+12
Чудова можливість для звернення, дивлячись на те, що на форумі перебувають спікери з різних країн. Взагалі, подібні зустрічі і потрібні використовуватись для того, щоб бути голосом
31.10.2024 14:45 Ответить
+9
Хто б що не казав, але обідні заяви дійсно розглядають та беруть до уваги.
+ за цю ініціативу 🤝
31.10.2024 14:55 Ответить
+9
Для перемоги та членства в НАТО потрібно робити все можливе
31.10.2024 14:58 Ответить
Семен, ідіть у сраку.
Разом зі своім оцім КБМ.
31.10.2024 13:01 Ответить
куля в лоб,верни забор на место,нам сквозит!!!
31.10.2024 13:07 Ответить
Арсеній! А де "Юля, Юля, ЮЛЛЛЯЯЯЯ"
31.10.2024 13:11 Ответить
Під час війни усі державні діячі України марять
31.10.2024 13:15 Ответить
А в спортлото ще не писали пісьмо? Клоуни
31.10.2024 13:17 Ответить
Якось так...
31.10.2024 13:36 Ответить
Який борцун дірявий ,з тебе як з козла ні вовни ні молока,ти нуль для України.
31.10.2024 14:23 Ответить
Чудова можливість для звернення, дивлячись на те, що на форумі перебувають спікери з різних країн. Взагалі, подібні зустрічі і потрібні використовуватись для того, щоб бути голосом
31.10.2024 14:45 Ответить
Нагадувати про себе потрібно завжди. Сподіваємось що партнери отримають лист, бо як ніяк, а молодь може бути також потужний інструмент
31.10.2024 14:48 Ответить
Хто б що не казав, але обідні заяви дійсно розглядають та беруть до уваги.
+ за цю ініціативу 🤝
31.10.2024 14:55 Ответить
Для перемоги та членства в НАТО потрібно робити все можливе
31.10.2024 14:58 Ответить
Все правильно Яценюк каже, а що ще робити???
31.10.2024 15:03 Ответить
Пропоную, форумом Цензор. нет звернутись із листом до НАТО щодо важливості членства України в Альянсі.
Форум Цензор.нет стане "трибуною для тих, хто сьогодні бореться за Україну, і трибуною для тих, хто завтра буде відбудовувати Україну".

Запевняю, результат буде таким самим... а може ще й більш інформативним.
31.10.2024 15:48 Ответить
Допустити других Мінських угод це підписати нам новий приговор на знищення!!!! Підтримую нові молодіжні рухи та ініціативи
31.10.2024 15:51 Ответить
 
 