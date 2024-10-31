Участники КБФ для молодежи обратятся в НАТО по поводу важности членства в Альянсе, - Яценюк

Участники нынешнего Киевского форума по безопасности для молодежи обратятся с письмом к НАТО о важности членства Украины в Альянсе.

Об этом заявил председатель Киевского Форума безопасности Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ.

Открывая 10-й КБФ для молодежи он отметил, что форум станет "трибуной для тех, кто сегодня борется за Украину, и трибуной для тех, кто завтра будет отстраивать Украину".

Яценюк рассказал, что по результатам форума участники напишут два документа - письма в НАТО и к украинскому правительству о важности членства Украины в Альянсе: "У вас есть прекрасные возможности, чтобы мир услышал слово украинской молодежи, почему Украина должна стать членом НАТО, почему она им будет, и что надо сделать, чтобы она стала членом Европейского Союза".

Читайте также: Реструктуризация долга Украины - один из элементов победы, - Яценюк

По словам экс-премьера, если такая молодежь, которая есть у нас здесь, будет выражать свое видение, - мы не будем иметь другого Будапештского меморандума или другого Бухареста 2008 года.

"Надо делать выводы. И надо идти вперед, чтобы Украина и весь цивилизованный мир победили. Мои надежды - на украинскую армию. Мои надежды - на каждого из вас. Надежда нашего государства в том, что мы победим в этой праведной войне. И Generation W действительно будет Generation of winners, поколением победителей. Я в этом убежден", - подытожил Яценюк.

Читайте: Единство Запада - в принятии правильных решений в нынешнем мире вызовов, - Яценюк на специальном событии КБФ

Киевский форум по безопасности для молодежи - это ведущая платформа для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений. Начиная с 2012 года было проведено 9 Киевских Форумов по безопасности для молодежи. В сентябре 2021 года Киевский форум по безопасности начал инициативу молодежных встреч "Запад-Восток, Север-Юг".

Информационные партнеры КБФ: Цензор.НЕТ, Еспресо, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Интерфакс-Украина, Главком, Ukraine World, Медиацентр Украина, Украинский кризисный медиа-центр, "День", Телеграф, Defense Express, INDEX.

Также смотрите: "Украинское поколение войны": Стартовал Киевский Форум по безопасности для молодежи. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ