Учасники КБФ для молоді звернуться до НАТО щодо важливості членства в Альянсі, - Яценюк

Учасники цьогорічного Київського безпекового форуму для молоді вернуться із листом до НАТО щодо важливості членства України в Альянсі.

Про це заявив голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк, передає Цензор.НЕТ.

Відкриваючи 10-й КБФ для молоді він зазначив, що форум стане "трибуною для тих, хто сьогодні бореться за Україну, і трибуною для тих, хто завтра буде відбудовувати Україну".

Яценюк розповів, що результатами форуму учасники напишуть два документи - листи до НАТО та до українського уряду щодо важливості членства України в Альянсі: "У вас є прекрасні можливості, щоби світ почув слово української молоді, чому Україна повинна стати членом НАТО, чому вона ним буде, і що треба зробити, щоб вона стала членом Європейського Союзу".

За словами експрем'єра, якщо така молодь, яка є у нас тут, буде висловлювати своє бачення, - ми не будемо мати іншого Будапештського меморандуму чи іншого Бухареста 2008 року.

"Треба робити висновки. І треба йти вперед, щоб Україна і весь цивілізований світ перемогли. Мої сподівання – на українську армію. Мої сподівання – на кожного з вас. Сподівання нашої держави в тому, що ми переможемо в цій праведній війні. І Generation W дійсно буде Generation of winners, поколінням переможців. Я в цьому переконаний", - підсумував Яценюк.

Київський безпековий форум для молоді - це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин. Починаючи з 2012 року було проведено 9 Київських Безпекових Форумів для молоді. У вересні 2021 року Київський безпековий форум започаткував ініціативу молодіжних зустрічей "Захід-Схід, Північ-Південь".

