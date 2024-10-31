УКР
Учасники КБФ для молоді звернуться до НАТО щодо важливості членства в Альянсі, - Яценюк

Яценюк відкрив Київський безпековий форум для молоді: напишуть лист до НАТО

Учасники цьогорічного Київського безпекового форуму для молоді вернуться із листом до НАТО щодо важливості членства України в Альянсі.

Про це заявив голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк, передає Цензор.НЕТ.

Відкриваючи 10-й КБФ для молоді він зазначив, що форум стане "трибуною для тих, хто сьогодні бореться за Україну, і трибуною для тих, хто завтра буде відбудовувати Україну".

Яценюк розповів, що результатами форуму учасники напишуть два документи - листи до НАТО та до українського уряду щодо важливості членства України в Альянсі: "У вас є прекрасні можливості, щоби світ почув слово української молоді, чому Україна повинна стати членом НАТО, чому вона ним буде, і що треба зробити, щоб вона стала членом Європейського Союзу".

Читайте також: Реструктуризація боргу України - один із елементів перемоги, - Яценюк

За словами експрем'єра, якщо така молодь, яка є у нас тут, буде висловлювати своє бачення, - ми не будемо мати іншого Будапештського меморандуму чи іншого Бухареста 2008 року.

"Треба робити висновки. І треба йти вперед, щоб Україна і весь цивілізований світ перемогли. Мої сподівання – на українську армію. Мої сподівання – на кожного з вас. Сподівання нашої держави в тому, що ми переможемо в цій праведній війні. І Generation W дійсно буде Generation of winners, поколінням переможців. Я в цьому переконаний", - підсумував Яценюк.

Читайте: Єдність Заходу - в ухваленні правильних рішень в нинішньому світі викликів, - Яценюк на спеціальній події КБФ

Київський безпековий форум для молоді - це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин. Починаючи з 2012 року було проведено 9 Київських Безпекових Форумів для молоді. У вересні 2021 року Київський безпековий форум започаткував ініціативу молодіжних зустрічей "Захід-Схід, Північ-Південь".

Інформаційні партнери КБФ: Цензор.НЕТ, Еспресо, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Інтерфакс-Україна, Главком, Ukraine World, Медіацентр Україна, Український кризовий медіа-центр, "День", Телеграф, Defense Express, INDEX.

Також дивіться: "Українське покоління війни": Стартував Київський Безпековий Форум для молоді. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

молодь (132) Яценюк Арсеній (2577) Київський безпековий форум (170)
+12
Чудова можливість для звернення, дивлячись на те, що на форумі перебувають спікери з різних країн. Взагалі, подібні зустрічі і потрібні використовуватись для того, щоб бути голосом
31.10.2024 14:45 Відповісти
+9
Хто б що не казав, але обідні заяви дійсно розглядають та беруть до уваги.
+ за цю ініціативу 🤝
31.10.2024 14:55 Відповісти
+9
Для перемоги та членства в НАТО потрібно робити все можливе
31.10.2024 14:58 Відповісти
Семен, ідіть у сраку.
Разом зі своім оцім КБМ.
31.10.2024 13:01 Відповісти
куля в лоб,верни забор на место,нам сквозит!!!
31.10.2024 13:07 Відповісти
Арсеній! А де "Юля, Юля, ЮЛЛЛЯЯЯЯ"
31.10.2024 13:11 Відповісти
Під час війни усі державні діячі України марять
31.10.2024 13:15 Відповісти
А в спортлото ще не писали пісьмо? Клоуни
31.10.2024 13:17 Відповісти
Якось так...
31.10.2024 13:36 Відповісти
Який борцун дірявий ,з тебе як з козла ні вовни ні молока,ти нуль для України.
31.10.2024 14:23 Відповісти
31.10.2024 14:45 Відповісти
Нагадувати про себе потрібно завжди. Сподіваємось що партнери отримають лист, бо як ніяк, а молодь може бути також потужний інструмент
показати весь коментар
31.10.2024 14:48 Відповісти
31.10.2024 14:55 Відповісти
31.10.2024 14:58 Відповісти
Все правильно Яценюк каже, а що ще робити???
показати весь коментар
31.10.2024 15:03 Відповісти
Пропоную, форумом Цензор. нет звернутись із листом до НАТО щодо важливості членства України в Альянсі.
Форум Цензор.нет стане "трибуною для тих, хто сьогодні бореться за Україну, і трибуною для тих, хто завтра буде відбудовувати Україну".

Запевняю, результат буде таким самим... а може ще й більш інформативним.
31.10.2024 15:48 Відповісти
Допустити других Мінських угод це підписати нам новий приговор на знищення!!!! Підтримую нові молодіжні рухи та ініціативи
31.10.2024 15:51 Відповісти
 
 