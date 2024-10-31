Учасники КБФ для молоді звернуться до НАТО щодо важливості членства в Альянсі, - Яценюк
Учасники цьогорічного Київського безпекового форуму для молоді вернуться із листом до НАТО щодо важливості членства України в Альянсі.
Про це заявив голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк, передає Цензор.НЕТ.
Відкриваючи 10-й КБФ для молоді він зазначив, що форум стане "трибуною для тих, хто сьогодні бореться за Україну, і трибуною для тих, хто завтра буде відбудовувати Україну".
Яценюк розповів, що результатами форуму учасники напишуть два документи - листи до НАТО та до українського уряду щодо важливості членства України в Альянсі: "У вас є прекрасні можливості, щоби світ почув слово української молоді, чому Україна повинна стати членом НАТО, чому вона ним буде, і що треба зробити, щоб вона стала членом Європейського Союзу".
За словами експрем'єра, якщо така молодь, яка є у нас тут, буде висловлювати своє бачення, - ми не будемо мати іншого Будапештського меморандуму чи іншого Бухареста 2008 року.
"Треба робити висновки. І треба йти вперед, щоб Україна і весь цивілізований світ перемогли. Мої сподівання – на українську армію. Мої сподівання – на кожного з вас. Сподівання нашої держави в тому, що ми переможемо в цій праведній війні. І Generation W дійсно буде Generation of winners, поколінням переможців. Я в цьому переконаний", - підсумував Яценюк.
Київський безпековий форум для молоді - це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин. Починаючи з 2012 року було проведено 9 Київських Безпекових Форумів для молоді. У вересні 2021 року Київський безпековий форум започаткував ініціативу молодіжних зустрічей "Захід-Схід, Північ-Південь".
Разом зі своім оцім КБМ.
+ за цю ініціативу 🤝
Форум Цензор.нет стане "трибуною для тих, хто сьогодні бореться за Україну, і трибуною для тих, хто завтра буде відбудовувати Україну".
Запевняю, результат буде таким самим... а може ще й більш інформативним.