"Українське покоління війни": Стартував Київський Безпековий Форум для молоді. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У Києві стартував 10-й Київський Безпековий Форум для молоді, організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", який триватиме до 1 листопада.

У заході візьмуть участь понад 100 молодих лідерок та лідерів із усієї країни.

Форум спрямований на обговорення викликів, які долає українська молодь під час війни.

Гостями цьогорічного КБФ стануть провідні державні діячі України та країн-партнерів, військові, відомі волонтери та громадські активісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин.

Серед спікерів, зокрема, будуть:

Марі-Доха Бесансено, помічник Генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії;

Девід Петреус, командувач Центрального командування США (2008-2010), директор Центрального розвідувального управління США (2011-2012);

Курт Волкер, Спеціальний представник США на переговорах з Україною (2017-19);

Олександра Матвійчук, Нобелівська лауреатка миру 2022 року, голова правління Центру громадянських свобод;

Наталія Яресько, Голова Наглядової ради Аспен Інститут Київ;

Антон Дробович, голова Інституту національної пам'яті;

Віталій Портников, журналіст.

Київський безпековий форум для молоді - це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин. Починаючи з 2012 року було проведено 9 Київських Безпекових Форумів для молоді. У вересні 2021 року Київський безпековий форум започаткував ініціативу молодіжних зустрічей "Захід-Схід, Північ-Південь".

Інформаційні партнери КБФ: Цензор.НЕТ, Еспресо, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Інтерфакс-Україна, Главком, Ukraine World, Медіацентр Україна, Український кризовий медіа-центр, "День", Телеграф, Defense Express, INDEX.

