"Українське покоління війни": Стартував Київський Безпековий Форум для молоді. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
У Києві стартував 10-й Київський Безпековий Форум для молоді, організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", який триватиме до 1 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.
У заході візьмуть участь понад 100 молодих лідерок та лідерів із усієї країни.
Форум спрямований на обговорення викликів, які долає українська молодь під час війни.
Гостями цьогорічного КБФ стануть провідні державні діячі України та країн-партнерів, військові, відомі волонтери та громадські активісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин.
Серед спікерів, зокрема, будуть:
- Марі-Доха Бесансено, помічник Генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії;
- Девід Петреус, командувач Центрального командування США (2008-2010), директор Центрального розвідувального управління США (2011-2012);
- Курт Волкер, Спеціальний представник США на переговорах з Україною (2017-19);
- Олександра Матвійчук, Нобелівська лауреатка миру 2022 року, голова правління Центру громадянських свобод;
- Наталія Яресько, Голова Наглядової ради Аспен Інститут Київ;
- Антон Дробович, голова Інституту національної пам'яті;
- Віталій Портников, журналіст.
Київський безпековий форум для молоді - це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин. Починаючи з 2012 року було проведено 9 Київських Безпекових Форумів для молоді. У вересні 2021 року Київський безпековий форум започаткував ініціативу молодіжних зустрічей "Захід-Схід, Північ-Південь".
Інформаційні партнери КБФ: Цензор.НЕТ, Еспресо, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Інтерфакс-Україна, Главком, Ukraine World, Медіацентр Україна, Український кризовий медіа-центр, "День", Телеграф, Defense Express, INDEX.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И тогда?
Тогда мы станем первой страной развязавших войну за последние 70 лет.
Держава в небезпеці, а він десь там ..., не ясно де.
або мамина черешня
Якщо молодь намагається"долати виклики під час війни", то їй заламують руки, дають по нирках та бусифікують. Тож молодь має бути законослухняною та покірною, а не "долати виклики"!
це хто?
майбутні нероби, яких вчать язиком чесати направо та на ліво?
майбутні шабуні, за буржуйські гранти?
питання: а хто ж тоді буде відбудовувати україну, як що всі будуть писати та говорити?
вибори на носі!!!
Чергова муйня!
Наприклад, в Британії даже діти королівської династії мають якийсь час послужити державі, як то
Принц Вільям є старшим сином короля Чарльза III і Діани, принцеси Уельської. Зараз він перший у черзі на престол.
Принц служив в армії, Королівському флоті та Королівських ВПС, а потім три роки пропрацював пілотом пошуково-рятувальної служби Королівських ВПС Веллі в Англсі, північний Уельс.
Він також працював на неповний робочий день протягом двох років в якості другого пілота в Східно-Англійській авіаційній машині швидкої допомоги разом із виконанням королівських обов'язків. Він залишив цю посаду в липні 2017 року, щоб взяти на себе інші королівські обов'язки від імені королеви та герцога Единбурзького.
Це я навів приклад однії особи королівської династії, а хто хоче хай пошукає - на просторах гугла є майже вся інфа.
Ось так в нормальних країнах готують "лідерок та лідерів"!!!!!!