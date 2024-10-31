УКР
Новини
1 475 25

"Українське покоління війни": Стартував Київський Безпековий Форум для молоді. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

31 жовтня стартує Київський Безпековий Форум для молоді

У Києві стартував 10-й Київський Безпековий Форум для молоді, організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", який триватиме до 1 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

У заході візьмуть участь понад 100 молодих лідерок та лідерів із усієї країни.

Форум спрямований на обговорення викликів, які долає українська молодь під час війни.

Гостями цьогорічного КБФ стануть провідні державні діячі України та країн-партнерів, військові, відомі волонтери та громадські активісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід підтримуватиме українську економіку, оскільки це важливий елемент у війні на виснаження, - посол Канади Цмоць

Серед спікерів, зокрема, будуть:

  • Марі-Доха Бесансено, помічник Генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії;
  • Девід Петреус, командувач Центрального командування США (2008-2010), директор Центрального розвідувального управління США (2011-2012);
  • Курт Волкер, Спеціальний представник США на переговорах з Україною (2017-19);
  • Олександра Матвійчук, Нобелівська лауреатка миру 2022 року, голова правління Центру громадянських свобод;
  • Наталія Яресько, Голова Наглядової ради Аспен Інститут Київ;
  • Антон Дробович, голова Інституту національної пам'яті;
  • Віталій Портников, журналіст.

Київський безпековий форум для молоді - це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин. Починаючи з 2012 року було проведено 9 Київських Безпекових Форумів для молоді. У вересні 2021 року Київський безпековий форум започаткував ініціативу молодіжних зустрічей "Захід-Схід, Північ-Південь".

Інформаційні партнери КБФ: Цензор.НЕТ, Еспресо, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Інтерфакс-Україна, Главком, Ukraine World, Медіацентр Україна, Український кризовий медіа-центр, "День", Телеграф, Defense Express, INDEX.

Також читайте: Посол Великої Британії Гарріс про використання заморожених активів: Росія буде платити за оборону України

Автор: 

Яценюк Арсеній (2577) Київський безпековий форум (170)
Топ коментарі
+10
Дякую організаторам за таку можливість, моя племінниця бере участь в цьому заході. Пишаюсь!
показати весь коментар
31.10.2024 12:09
+8
Нарешті повернувся форум для молоді, дуже актуально 🙏
показати весь коментар
31.10.2024 13:40
+7
Соромно читати коментарі як люди негативно висловлюються проти лідерів думок! АгоВ! Ми потрібні бути вдячними, що в нас росте свідома та проукраїнська молодь! Наче всі дорослі тут зібрались, але таке пишете, що дуже гидко.
показати весь коментар
31.10.2024 13:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки не буде встановлено стан війни, як належить згідно Конституції, будуть маравоні, форуми і бруківки замість забезпечення ЗСУ всім необхідним і таким чином майбутнього цієї молоді і всіх наших дітей та онуків.
показати весь коментар
28.10.2024 11:00
Т.е до первого ноября мы должны объявить войну России, Северной Корее, Беларуси. Ирану?
И тогда?
Тогда мы станем первой страной развязавших войну за последние 70 лет.
показати весь коментар
28.10.2024 11:30
'увімкніть' Україну. Де Яценюк?
Держава в небезпеці, а він десь там ..., не ясно де.
показати весь коментар
28.10.2024 13:20
до речі, а хто такі ці "лідери" і "лідерки" з молоді. Раджу придивитися, як вони ними стають, це дуже цікава тема.
показати весь коментар
28.10.2024 13:22
або сосни
або мамина черешня
показати весь коментар
31.10.2024 11:26
як на мене, сьогодні як ніколи доцільно його обіцяння "куляв лоб, то куля в лоб"! де той херой?
показати весь коментар
31.10.2024 11:04
Коли будуть розходиться підганяйте тцк під двері...для лідерів саме те
показати весь коментар
31.10.2024 11:04
Форум спрямований на обговорення викликів, які долає українська молодь під час війни

Якщо молодь намагається"долати виклики під час війни", то їй заламують руки, дають по нирках та бусифікують. Тож молодь має бути законослухняною та покірною, а не "долати виклики"!
показати весь коментар
31.10.2024 11:07
кулявлоба зараз все розкаже.
показати весь коментар
31.10.2024 11:12
понад 100 молодих лідерок та лідерів

це хто?
майбутні нероби, яких вчать язиком чесати направо та на ліво?
майбутні шабуні, за буржуйські гранти?

питання: а хто ж тоді буде відбудовувати україну, як що всі будуть писати та говорити?
показати весь коментар
31.10.2024 11:11
Ну як хто... Хто залишиться живим з простого люду, та навезуть мігрантів. А з конкретної молоді вже закладають майбутніх політиків - нових ліца.
показати весь коментар
31.10.2024 11:15
наскільки я знаю, є така "школа лідерства" - програма, коли випускники з великими амбіціями, але з не дуже вражаючими розумовими здібностями, нікуди не вступають на навчання, а подорожують разом країною невідомо за чиї бабки, і "вчаться лідирувати"
показати весь коментар
31.10.2024 11:48
Саме, млять, на часі.
показати весь коментар
31.10.2024 11:24
а ця гадина знову вилізла?!
вибори на носі!!!
показати весь коментар
31.10.2024 11:29
Щоб не бачу серед спікерів найвеличнішого
показати весь коментар
31.10.2024 11:34
'куля в лоб' поділиться своїм досвідом, як назвиздіти багато і гарно, потім вчасно здриснути з країни, але продовжувати здалека шось патякати
показати весь коментар
31.10.2024 11:44
Дякую організаторам за таку можливість, моя племінниця бере участь в цьому заході. Пишаюсь!
показати весь коментар
31.10.2024 12:09
"У заході візьмуть участь понад 100 молодих лідерок та лідерів із усієї країни." Джерело:
Чергова муйня!
Наприклад, в Британії даже діти королівської династії мають якийсь час послужити державі, як то
Принц Вільям є старшим сином короля Чарльза III і Діани, принцеси Уельської. Зараз він перший у черзі на престол.
Принц служив в армії, Королівському флоті та Королівських ВПС, а потім три роки пропрацював пілотом пошуково-рятувальної служби Королівських ВПС Веллі в Англсі, північний Уельс.

Він також працював на неповний робочий день протягом двох років в якості другого пілота в Східно-Англійській авіаційній машині швидкої допомоги разом із виконанням королівських обов'язків. Він залишив цю посаду в липні 2017 року, щоб взяти на себе інші королівські обов'язки від імені королеви та герцога Единбурзького.
Це я навів приклад однії особи королівської династії, а хто хоче хай пошукає - на просторах гугла є майже вся інфа.
Ось так в нормальних країнах готують "лідерок та лідерів"!!!!!!
показати весь коментар
31.10.2024 13:03
Приємно що молоді дають слово та поштовх до розвитку. Свідома молодь - наше майбутнє, і вони це вже доводять.
показати весь коментар
31.10.2024 13:06
А потім ця "свідома молодь " виїде за кордон на навчання і залишиться там .
показати весь коментар
31.10.2024 16:45
Соромно читати коментарі як люди негативно висловлюються проти лідерів думок! АгоВ! Ми потрібні бути вдячними, що в нас росте свідома та проукраїнська молодь! Наче всі дорослі тут зібрались, але таке пишете, що дуже гидко.
показати весь коментар
31.10.2024 13:09
Сподіваюсь подібні ініціативи будуть тільки розвиватися, бо треба, щоб країна мала нові обличчя, які хочуть змін
показати весь коментар
31.10.2024 13:19
На жаль, в мій час не було подібного, з радістю б долучився…
показати весь коментар
31.10.2024 13:34
Нарешті повернувся форум для молоді, дуже актуально 🙏
показати весь коментар
31.10.2024 13:40
"Українське покоління війни" - чогось згадалось совєтське "діти війни".
показати весь коментар
31.10.2024 15:30
 
 