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"Українське покоління війни": Стартовал Киевский Форум по безопасности для молодежи. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

31 жовтня стартує Київський Безпековий Форум для молоді

В Киеве стартовал 10-й Киевский Форум по безопасности для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", который продлится до 1 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

В мероприятии примут участие более 100 молодых лидеров и лидеров со всей страны.

Форум направлен на обсуждение вызовов, которые преодолевает украинская молодежь во время войны.

Гостями нынешнего КБФ станут ведущие государственные деятели Украины и стран-партнеров, военные, известные волонтеры и общественные активисты, эксперты по проблемам безопасности и международных отношений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад будет поддерживать украинскую экономику, поскольку это важный элемент в войне на истощение, - посол Канады Цмоць

Среди спикеров, в частности, будут:

  • Мари-Доха Бесансено, помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии;
  • Дэвид Петреус, командующий Центрального командования США (2008-2010), директор Центрального разведывательного управления США (2011-2012);
  • Курт Волкер, Специальный представитель США на переговорах с Украиной (2017-19);
  • Александра Матвийчук, Нобелевский лауреат мира 2022 года, председатель правления Центра гражданских свобод;
  • Наталья Яресько, Председатель Наблюдательного совета Аспен Институт Киев;
  • Антон Дробович, глава Института национальной памяти;
  • Виталий Портников, журналист.

Киевский форум по безопасности для молодежи - это ведущая платформа для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений. Начиная с 2012 года было проведено 9 Киевских Форумов по безопасности для молодежи. В сентябре 2021 года Киевский форум по безопасности начал инициативу молодежных встреч "Запад-Восток, Север-Юг".

Информационные партнеры КБФ: Цензор.НЕТ, Еспресо, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Интерфакс-Украина, Главком, Ukraine World, Медиацентр Украина, Украинский кризисный медиа-центр, "День", Телеграф, Defense Express, INDEX.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Великобритании Гаррис об использовании замороженных активов: Россия будет платить за оборону Украины

Автор: 

Яценюк Арсений (8012) Киевский форум по безопасности (148)


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Топ комментарии
+10
Дякую організаторам за таку можливість, моя племінниця бере участь в цьому заході. Пишаюсь!
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31.10.2024 12:09 Ответить
+8
Нарешті повернувся форум для молоді, дуже актуально 🙏
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31.10.2024 13:40 Ответить
+7
Соромно читати коментарі як люди негативно висловлюються проти лідерів думок! АгоВ! Ми потрібні бути вдячними, що в нас росте свідома та проукраїнська молодь! Наче всі дорослі тут зібрались, але таке пишете, що дуже гидко.
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31.10.2024 13:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Поки не буде встановлено стан війни, як належить згідно Конституції, будуть маравоні, форуми і бруківки замість забезпечення ЗСУ всім необхідним і таким чином майбутнього цієї молоді і всіх наших дітей та онуків.
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28.10.2024 11:00 Ответить
Т.е до первого ноября мы должны объявить войну России, Северной Корее, Беларуси. Ирану?
И тогда?
Тогда мы станем первой страной развязавших войну за последние 70 лет.
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28.10.2024 11:30 Ответить
'увімкніть' Україну. Де Яценюк?
Держава в небезпеці, а він десь там ..., не ясно де.
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28.10.2024 13:20 Ответить
до речі, а хто такі ці "лідери" і "лідерки" з молоді. Раджу придивитися, як вони ними стають, це дуже цікава тема.
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28.10.2024 13:22 Ответить
або сосни
або мамина черешня
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31.10.2024 11:26 Ответить
як на мене, сьогодні як ніколи доцільно його обіцяння "куляв лоб, то куля в лоб"! де той херой?
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31.10.2024 11:04 Ответить
Коли будуть розходиться підганяйте тцк під двері...для лідерів саме те
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31.10.2024 11:04 Ответить
Форум спрямований на обговорення викликів, які долає українська молодь під час війни

Якщо молодь намагається"долати виклики під час війни", то їй заламують руки, дають по нирках та бусифікують. Тож молодь має бути законослухняною та покірною, а не "долати виклики"!
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31.10.2024 11:07 Ответить
кулявлоба зараз все розкаже.
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31.10.2024 11:12 Ответить
понад 100 молодих лідерок та лідерів

це хто?
майбутні нероби, яких вчать язиком чесати направо та на ліво?
майбутні шабуні, за буржуйські гранти?

питання: а хто ж тоді буде відбудовувати україну, як що всі будуть писати та говорити?
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31.10.2024 11:11 Ответить
Ну як хто... Хто залишиться живим з простого люду, та навезуть мігрантів. А з конкретної молоді вже закладають майбутніх політиків - нових ліца.
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31.10.2024 11:15 Ответить
наскільки я знаю, є така "школа лідерства" - програма, коли випускники з великими амбіціями, але з не дуже вражаючими розумовими здібностями, нікуди не вступають на навчання, а подорожують разом країною невідомо за чиї бабки, і "вчаться лідирувати"
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31.10.2024 11:48 Ответить
Саме, млять, на часі.
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31.10.2024 11:24 Ответить
а ця гадина знову вилізла?!
вибори на носі!!!
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31.10.2024 11:29 Ответить
Щоб не бачу серед спікерів найвеличнішого
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31.10.2024 11:34 Ответить
'куля в лоб' поділиться своїм досвідом, як назвиздіти багато і гарно, потім вчасно здриснути з країни, але продовжувати здалека шось патякати
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31.10.2024 11:44 Ответить
Дякую організаторам за таку можливість, моя племінниця бере участь в цьому заході. Пишаюсь!
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31.10.2024 12:09 Ответить
"У заході візьмуть участь понад 100 молодих лідерок та лідерів із усієї країни." Джерело:
Чергова муйня!
Наприклад, в Британії даже діти королівської династії мають якийсь час послужити державі, як то
Принц Вільям є старшим сином короля Чарльза III і Діани, принцеси Уельської. Зараз він перший у черзі на престол.
Принц служив в армії, Королівському флоті та Королівських ВПС, а потім три роки пропрацював пілотом пошуково-рятувальної служби Королівських ВПС Веллі в Англсі, північний Уельс.

Він також працював на неповний робочий день протягом двох років в якості другого пілота в Східно-Англійській авіаційній машині швидкої допомоги разом із виконанням королівських обов'язків. Він залишив цю посаду в липні 2017 року, щоб взяти на себе інші королівські обов'язки від імені королеви та герцога Единбурзького.
Це я навів приклад однії особи королівської династії, а хто хоче хай пошукає - на просторах гугла є майже вся інфа.
Ось так в нормальних країнах готують "лідерок та лідерів"!!!!!!
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31.10.2024 13:03 Ответить
Приємно що молоді дають слово та поштовх до розвитку. Свідома молодь - наше майбутнє, і вони це вже доводять.
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31.10.2024 13:06 Ответить
А потім ця "свідома молодь " виїде за кордон на навчання і залишиться там .
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31.10.2024 16:45 Ответить
Соромно читати коментарі як люди негативно висловлюються проти лідерів думок! АгоВ! Ми потрібні бути вдячними, що в нас росте свідома та проукраїнська молодь! Наче всі дорослі тут зібрались, але таке пишете, що дуже гидко.
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31.10.2024 13:09 Ответить
Сподіваюсь подібні ініціативи будуть тільки розвиватися, бо треба, щоб країна мала нові обличчя, які хочуть змін
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31.10.2024 13:19 Ответить
На жаль, в мій час не було подібного, з радістю б долучився…
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31.10.2024 13:34 Ответить
Нарешті повернувся форум для молоді, дуже актуально 🙏
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31.10.2024 13:40 Ответить
"Українське покоління війни" - чогось згадалось совєтське "діти війни".
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31.10.2024 15:30 Ответить
 
 