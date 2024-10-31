"Українське покоління війни": Стартовал Киевский Форум по безопасности для молодежи. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Киеве стартовал 10-й Киевский Форум по безопасности для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", который продлится до 1 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.
В мероприятии примут участие более 100 молодых лидеров и лидеров со всей страны.
Форум направлен на обсуждение вызовов, которые преодолевает украинская молодежь во время войны.
Гостями нынешнего КБФ станут ведущие государственные деятели Украины и стран-партнеров, военные, известные волонтеры и общественные активисты, эксперты по проблемам безопасности и международных отношений.
Среди спикеров, в частности, будут:
- Мари-Доха Бесансено, помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии;
- Дэвид Петреус, командующий Центрального командования США (2008-2010), директор Центрального разведывательного управления США (2011-2012);
- Курт Волкер, Специальный представитель США на переговорах с Украиной (2017-19);
- Александра Матвийчук, Нобелевский лауреат мира 2022 года, председатель правления Центра гражданских свобод;
- Наталья Яресько, Председатель Наблюдательного совета Аспен Институт Киев;
- Антон Дробович, глава Института национальной памяти;
- Виталий Портников, журналист.
Киевский форум по безопасности для молодежи - это ведущая платформа для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений. Начиная с 2012 года было проведено 9 Киевских Форумов по безопасности для молодежи. В сентябре 2021 года Киевский форум по безопасности начал инициативу молодежных встреч "Запад-Восток, Север-Юг".
Информационные партнеры КБФ: Цензор.НЕТ, Еспресо, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Интерфакс-Украина, Главком, Ukraine World, Медиацентр Украина, Украинский кризисный медиа-центр, "День", Телеграф, Defense Express, INDEX.
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И тогда?
Тогда мы станем первой страной развязавших войну за последние 70 лет.
Держава в небезпеці, а він десь там ..., не ясно де.
або мамина черешня
Якщо молодь намагається"долати виклики під час війни", то їй заламують руки, дають по нирках та бусифікують. Тож молодь має бути законослухняною та покірною, а не "долати виклики"!
це хто?
майбутні нероби, яких вчать язиком чесати направо та на ліво?
майбутні шабуні, за буржуйські гранти?
питання: а хто ж тоді буде відбудовувати україну, як що всі будуть писати та говорити?
вибори на носі!!!
Чергова муйня!
Наприклад, в Британії даже діти королівської династії мають якийсь час послужити державі, як то
Принц Вільям є старшим сином короля Чарльза III і Діани, принцеси Уельської. Зараз він перший у черзі на престол.
Принц служив в армії, Королівському флоті та Королівських ВПС, а потім три роки пропрацював пілотом пошуково-рятувальної служби Королівських ВПС Веллі в Англсі, північний Уельс.
Він також працював на неповний робочий день протягом двох років в якості другого пілота в Східно-Англійській авіаційній машині швидкої допомоги разом із виконанням королівських обов'язків. Він залишив цю посаду в липні 2017 року, щоб взяти на себе інші королівські обов'язки від імені королеви та герцога Единбурзького.
Це я навів приклад однії особи королівської династії, а хто хоче хай пошукає - на просторах гугла є майже вся інфа.
Ось так в нормальних країнах готують "лідерок та лідерів"!!!!!!