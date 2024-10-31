"Українське покоління війни": Стартовал Киевский Форум по безопасности для молодежи. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Киеве стартовал 10-й Киевский Форум по безопасности для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", который продлится до 1 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

В мероприятии примут участие более 100 молодых лидеров и лидеров со всей страны.

Форум направлен на обсуждение вызовов, которые преодолевает украинская молодежь во время войны.

Гостями нынешнего КБФ станут ведущие государственные деятели Украины и стран-партнеров, военные, известные волонтеры и общественные активисты, эксперты по проблемам безопасности и международных отношений.

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Среди спикеров, в частности, будут:

Мари-Доха Бесансено, помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии;

Дэвид Петреус, командующий Центрального командования США (2008-2010), директор Центрального разведывательного управления США (2011-2012);

Курт Волкер, Специальный представитель США на переговорах с Украиной (2017-19);

Александра Матвийчук, Нобелевский лауреат мира 2022 года, председатель правления Центра гражданских свобод;

Наталья Яресько, Председатель Наблюдательного совета Аспен Институт Киев;

Антон Дробович, глава Института национальной памяти;

Виталий Портников, журналист.

Киевский форум по безопасности для молодежи - это ведущая платформа для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений. Начиная с 2012 года было проведено 9 Киевских Форумов по безопасности для молодежи. В сентябре 2021 года Киевский форум по безопасности начал инициативу молодежных встреч "Запад-Восток, Север-Юг".

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