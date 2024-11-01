РУС
Жителям оккупированной Луганщины будут отказывать в медицинской помощи при отсутствии полиса страхования РФ, - ОВА

Стан медицини на окупованій Луганщині погіршується

С января 2026 года жителям оккупированной Луганщины попасть на прием к врачу станет еще сложнее.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас во многих городах и селах получить медицинские услуги почти невозможно из-за перепрофилирования учреждений в военные госпитали. Многим приходится записываться на прием к специалисту в соседнем городе или районе", - рассказал он.

Однако, сказал глава области, чуть больше, чем через год, в медицинской помощи будут отказывать при отсутствии не только паспорта РФ, но и полиса страхования, который необходимо оформлять отдельно.

Также читайте: В оккупированном Лисичанске за попытку пользоваться мобильной связью рашисты забирают "на подвал"

"Незастрахованное лицо сможет претендовать только на экстренную медицинскую помощь", - добавил он.

Также Лысогор заявил, что в Северодонецке захватчики глушат сигнал мобильной связи даже в отдаленных местах, которыми местные жители пользовались в экстренных случаях.

"Это, в частности, крыши отдельных многоэтажек. Не помогают и массово установленные усилители, на продаже и подключении которых ранее заработали местные предприниматели. Воспользоваться смартфоном по его прямому назначению в пределах города могут только представители оккупационной администрации и приближенные к ним лица", - добавил он.

Читайте также: Российские оккупанты установили в Бердянске дедлайн для получения паспортов РФ, - ГВА

медицина (2544) оккупация (10309) Луганская область (6552)
Щас заплачу...
показать весь комментарий
01.11.2024 09:53 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2024 10:07 Ответить
прокинулись... там вже більше року така практика
показать весь комментарий
01.11.2024 11:42 Ответить
А, звиняйте, у нас медичні страхові поліси коли з"являться? Маю на увазі
обов"язкове державне страхування...
показать весь комментарий
01.11.2024 12:08 Ответить
 
 