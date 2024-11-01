Жителям окупованої Луганщини відмовлятимуть у медичній допомозі за відсутності полісу страхування РФ, - ОВА

Із січня 2026 року жителям окупованої Луганщини потрапити на прийом до лікаря стане ще складніше.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі в багатьох містах і селах отримати медичні послуги майже неможливо через перепрофілювання закладів у військові шпиталі. Багатьом доводиться записуватися на прийом до спеціаліста у сусідньому місті або районі", - розповів він.

Проте, сказав очільник області, трохи більше, ніж за рік, у медичній допомозі відмовлятимуть за відсутності не лише паспорту РФ, а й полісу страхування, який необхідно оформляти окремо.

"Незастрахована особа зможе претендувати лише на екстрену медичну допомогу", - додав він.

Також Лисогор заявив, що у Сіверськодонецьку загарбники глушать сигнал мобільного зв’язку навіть у віддалених місцях, якими місцеві жителі користувалися в екстрених випадках.

"Це, зокрема, дахи окремих багатоповерхівок. Не допомагають й масово встановлені підсилювачі, на продажі і підключенні яких раніше заробили місцеві підприємці. Скористатися смартфоном за його прямим призначенням у межах міста можуть лише представники окупаційної адміністрації і наближені до них особи",- додав він.

