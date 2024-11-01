УКР
Жителям окупованої Луганщини відмовлятимуть у медичній допомозі за відсутності полісу страхування РФ, - ОВА

Стан медицини на окупованій Луганщині погіршується

Із січня 2026 року жителям окупованої Луганщини потрапити на прийом до лікаря стане ще складніше.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі в багатьох містах і селах отримати медичні послуги майже неможливо через перепрофілювання закладів у військові шпиталі. Багатьом доводиться записуватися на прийом до спеціаліста у сусідньому місті або районі", - розповів він.

Проте, сказав очільник області, трохи більше, ніж за рік, у медичній допомозі відмовлятимуть за відсутності не лише паспорту РФ, а й полісу страхування, який необхідно оформляти окремо.

Також читайте: Окупанти щодня атакують у напрямку Греківки на Луганщині, - ОВА

"Незастрахована особа зможе претендувати лише на екстрену медичну допомогу", - додав він.

Також Лисогор заявив, що у Сіверськодонецьку загарбники глушать сигнал мобільного зв’язку навіть у віддалених місцях, якими місцеві жителі користувалися в екстрених випадках.

"Це, зокрема, дахи окремих багатоповерхівок. Не допомагають й масово встановлені підсилювачі, на продажі і підключенні яких раніше заробили місцеві підприємці. Скористатися смартфоном за його прямим призначенням у межах міста можуть лише представники окупаційної адміністрації і наближені до них особи",- додав він.

Читайте: Ворог просунувся на Донеччині біля Новоукраїнки, Богоявленки, Максимільянівки, Побєди, Костянтинівки та в Новодмитрівці, - DeepState

медицина (2165) окупація (6866) Луганська область (4938)
