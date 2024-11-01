УКР
13 717 93

Ворог просунувся на Донеччині біля Новоукраїнки, Богоявленки, Максимільянівки, Побєди, Костянтинівки та в Новодмитрівці, - DeepState

Карта просування російських окупантів

Росіяни продовжують просуватись вперед у Донецькій області. Станом на ранок 1 листопада армія РФ має просування біля п’яти населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Новоукраїнки, Богоявленки, Максимільянівки, Побєди, Костянтинівки та в Новодмитрівці", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Донецька область (9667) бойові дії (4673) Луганська область (4938)
Топ коментарі
+30
Ну і що, що ворог просунувся в Донецькій області? Зате наш Президент став головним медіа країни. Тут головне, щоб було добре і комфортно одній особі - Боневтіку, а українці якось виживуть, можливо хтось втече від наступу нацистів, а можливо хтось пристосується і буде жити на окупованих териториторіях, звичайно якщо виживе. "Да какая разница под каким флагом жить, какие будут памятники и названия улиц, главное, чтобы была заасфальтирована дорога". Так 73%, я нічого не вирвав з контексту?
01.11.2024 07:00 Відповісти
+26
Добавлю, що якби у 2019 році нарід вибрав президентом Порошенка, то в нас було б достатньо ракет "Нептун", ракет "Вільха" різних модифікацій, ракет "Сапсан-Грім 2", "Стугна", САУ "Богдана" і можливо за рік чи три зробили б нові, далекобійні ракети і повномасштабного нападу ворога не було. Ми потихеньку по "мінських" видавлювали ворога з нашої землі, а де видавили побудували бетонні захисні споруди, замінували б всі поля, де б міг просунутися ворог, розвивалися далі, продовжуючи рух в ЄС і НАТО. Можливо б вже сьогодні стояли миротворці на нашому держпавному кордоні, щоб кацап навіть не думав нападати, ці питання вже вирішувалися при Порошенко, тільки спочатку було питання де ситавити миротворців ООН, на державному кордоні, чи лінії розмежування..., але вумному-превумному наріду 73% захотілося поржать, халяви і "сойтись посередине".
01.11.2024 07:54 Відповісти
+24
"План перемоги" найвеличнейшего у виконанні сирського та його команди сраколизів працює.
01.11.2024 07:08 Відповісти
"Кожен із вас президент"... 73?
01.11.2024 06:55 Відповісти
Ну не всі дехто джрьмак та трішечки чорт бакканоф.
01.11.2024 07:34 Відповісти
Гниди продажні продовжують ділити українців на "правильних" і "неправильних".

Вибори
01.11.2024 09:02 Відповісти
Так, зе нічого не хоче і чути про об'єднання українців та створити уряд національного порятунку. Ну а про своїх вдоску у зе та решту українців і так всі знають
01.11.2024 10:56 Відповісти
Все ідеально сказано👌 тільки треба було десь приліпити який Залужний та Порошенко плохіє, а так все гуд.
01.11.2024 07:36 Відповісти
Я б переставив місцями наслідки і причину. І тоді б все так і було.
01.11.2024 08:08 Відповісти
після цього рейтинг боневтіка стане мінімум 69%
01.11.2024 07:01 Відповісти
69 стане основною позою .
01.11.2024 07:33 Відповісти
По чуткам Новоукраїнка все, не знаю чи правда. Що я можу сказати? Фронт посипався і це гірка правда. Запас міцності вичерпано, боюся, далі тільки агонія. Ще раз дякую виборцям проекту Суркова ;Буратіно;.
Історія йде по колу. В 1919 мудрі українці разом з ;русскімі братьямі; скинули ;буржуєв; і далі був геноцид, голодомор, знищення національності. Рівно через 100 років, в 2019 мудрі українці разом з ;русскімі братьямі; скинули ;бариг;. Ну... Знову буде геноцид, голодомор, знищення національності. Мені цікаво лише чи буде в України якийсь шанс ще через 100 років.
01.11.2024 07:27 Відповісти
Шанс, он не получка не аванс. Он выдаеться только раз.
01.11.2024 07:31 Відповісти
"фронт посипався"-це коли ворог виходить на оперативний простір й шурує бронетанковими колонами на 25-30 км.на добу.
01.11.2024 07:34 Відповісти
А, тоді все добре. Слава Зеленському, скоро кава в Криму!
01.11.2024 07:34 Відповісти
срав я на твого Зеленського,але навіщо людей вводити в оману?
01.11.2024 07:42 Відповісти
Так, людям теж цікаво для чого він літав до Оману
01.11.2024 09:54 Відповісти
Хто і в яку оману вводить людей? Фронт давно посипався і ворог захоплює місто за містом, село за селом. Чи ми зупинили ворога і йдуть зустрічні бої?
01.11.2024 12:51 Відповісти
Ви взагалі то розумієте,що таке-"фронт посипався"?
01.11.2024 13:01 Відповісти
Нічого не посипалось йди їж шашликі.
01.11.2024 16:30 Відповісти
Ти їми вже обісрався та скиглиш,як свиня недорізана.
01.11.2024 16:40 Відповісти
типове хохлобидло
01.11.2024 17:38 Відповісти
козлокацап,та вгомонись ти вже.
01.11.2024 18:38 Відповісти
дебілкуватий заспокоювати будеш ту яка тебе із сракі висрала
01.11.2024 19:18 Відповісти
Тебе,потвору рогату,певно ще до сих пір висирає.
02.11.2024 03:20 Відповісти
Вийде на оперативний простір, де немає такої частої забудови, так і буде

зараз від населеного пункту до населеного пункту
01.11.2024 07:38 Відповісти
Коли вийде,тоді й будеш верещати,а населені пункти у більшості своїй,то три роздовбаних сарая.
01.11.2024 07:44 Відповісти
подивіться відео
більшість населених пунктів не зворушені.

Гляньте Селидове, Новогродівка, маса дрібніших

та той же Вугледар не стертий як Вовчанськ
01.11.2024 08:26 Відповісти
Вугледар???
01.11.2024 08:57 Відповісти
Коммуникации растягиваются
01.11.2024 07:54 Відповісти
ось тому вони не поспішаючи, підтягують базу до лінії

це вам не 2022, коли їм довелося йти, людей не вистачало, постачання розтягнуто.
01.11.2024 08:27 Відповісти
Формально ви праві. І мені здається, що така можливість досить велика. І в чому я впевнений (може і помиляюсь), що цього не сталося ще лише тому, що орки теж ледь витягують. Тому навіть мінімальний опір їх стримує, але вже не зупиняє. А от курська авантюра це спалювання ресурсів та резервів, яких не має.
01.11.2024 08:16 Відповісти
Не зупиняє бо брехливому клоуну не дають ні зброї ні грошей
01.11.2024 09:19 Відповісти
Цей момент скоро настане.
01.11.2024 13:09 Відповісти
"скоро"-це коли?
01.11.2024 14:57 Відповісти
тижні, місяці , але не роки.
01.11.2024 17:39 Відповісти
ти що,місцева "баба ванга"?
01.11.2024 18:35 Відповісти
ну не дід Панас, як некоторі
01.11.2024 19:40 Відповісти
так ти і є-"дід Панас" та "баба ванга" в одному обличчі.
01.11.2024 19:54 Відповісти
Это где-то прописано или чья-то фантазия ?
Я не стебусь - просто интересно.
А если 24км, то ещё не считается ?
01.11.2024 19:21 Відповісти
вихід на оперативний простір,ти туплрилий бамбук?
01.11.2024 19:52 Відповісти
Ось ціна зміни вищого військового керівництва,зрив мобілізації і курської операції куди були відправлені кращі підрозділи замість того що б стабілізувати фронт на Донбасі ,ціна піару втрата територій і людські життя.
01.11.2024 07:31 Відповісти
Це ціна дебілкуватого населення! Все інше - наслідки!
01.11.2024 07:32 Відповісти
01.11.2024 08:01 Відповісти
100%, головна причина трагічний для історії України 2019 й рік.
01.11.2024 09:49 Відповісти
До зміни вищого військового керівництва был провален контрнаступ и сданы фортеці які Україна будувала впродовж 4 років.
Хто винен?
Идет колона молодец замполит. Стала колона пид....с зампотех.
Винен Зеленьский.
01.11.2024 08:57 Відповісти
Наркотний блазень рулить, усе за оманським планом
01.11.2024 07:36 Відповісти
За то поміняли всіх комбригів(крім одного).Сирський стоїть на задніх лапках перед найвеличнішим верховним головкомом,який зеленого поняття не має у військовій справі,та і не тілльки в цій сфері(державотворення,дипломатія,економіка ітд,ітп скрізь провал).Таке відчуття,що нас просто здають,прикриваючись показовим патріотизмом і дешевим попуізмом(клянчити гроші по всьому світу і в той же час роздавати по 1000гр. всім,не незахищенним верствам населення,а і бідняткам прокурорам,силовикам,суддям ітп.Цікаво як отримають і зареєструються в Дії старші люди?).Альо упороті 73% коли прозрієте,коли москаль знову підійде до Києва?
01.11.2024 07:37 Відповісти
А что они должны сделать? Скинуть Зеленского в Днепр? Опять начнется хаос, борьба за власть. Во время войны это смерть.
01.11.2024 07:43 Відповісти
Как будто сейчас не хаос. Для хаоса достаточно того что люди понятия не имеют что они делают и зачем.
01.11.2024 07:56 Відповісти
Нікого не потрібно топити,а ось вийти на мирну акцію і поставити відповідні жорсткі умови це можно.Зразу хочу упередити те,що під-час воєнного стану забороняється масові зібрання,тоді влада хай пояснить чому москальській упц мп дозволено оргаізовувати масові хрестові походи?
01.11.2024 09:28 Відповісти
Можливо, але не факт. Сильно прозріли німці в 1945? Ні, як зомбі будували фортифікації та йшли у фолькштурм. Хоча верхівка Вермахту робила три спроби усунути фюрера.Насправді фізично не існує людей, які могли б очолити країну. Це плоди ідіократія, коли на всіх щаблях пристосуванці, злодії і всі вони тупуваті і недалекі
01.11.2024 08:23 Відповісти
Від дурної голови та й ногам лихо.
01.11.2024 07:37 Відповісти
Ворог не лише просунувся біля Новоукраїнки та Богоявленки. Ворог вже захопив ці українські населені пункти!
01.11.2024 07:37 Відповісти
Це хитрий хід згідно "Плану Перемоги", відступають на завчасно побудовані лінії оборони.
01.11.2024 07:38 Відповісти
Які неможливо знищити.Бо їх немає
01.11.2024 23:49 Відповісти
Відступати не можна - бо кацапи дістануть в любому куточку Украіни
01.11.2024 07:43 Відповісти
Малою кров"ю відстояти Украіну не вдастя - життя або смерть
01.11.2024 08:01 Відповісти
Навіть с поганим лідером можна перемогти в будь якій скруті.
Але неможливо перемогти, коли зсередини суспільство розколоте.
Корупція зʼїдає державу не менш ніж війна.
01.11.2024 07:54 Відповісти
Можно победить без лидера, а не с плохим лидером. Лучше не иметь никаких лидеров, чем вредителя.
01.11.2024 07:57 Відповісти
100%
01.11.2024 09:06 Відповісти
Да не продвинулись кацапы--- а наступают. Повторять надоело, но запад нас сдал, красиво, продумано и довольно просто. Кое где в СМИ тогда в 22 г об этом намекали разные эксперты и у нас и на западе. Кацапы тоже.
01.11.2024 08:00 Відповісти
Никто никого не сдавал. Просто кто-то решил поиграть в Наполеона, уволил весь Главштаб и поставил всюду холуев, а в министерстве обороны живут крысы.
01.11.2024 08:07 Відповісти
Вообще Украина, наверное, первая в мире страна где успешный генштаб, который совершил чудеса был разгромлен под аплодисменты масс за пару месяцев.
01.11.2024 08:33 Відповісти
Заходу похрєн. Там при владі ліваки, які залежні від своїх виборців, які на 80% такі ж дурники як і українці. Ворог для Заходу в першу чергу Китай. Тому рашкостан має існувати як противага Китаю. Якщо рашка розсиплеться Китай анексує Д. Схід, Сибір і не тільки свої"ісконні землі". Це ресурси, які зроблять Китайську імперію непереможною. На сьогодні в Китаю обмаль ресурсів.
01.11.2024 08:30 Відповісти
Это чушь.
01.11.2024 08:34 Відповісти
Всі ресурси рашки, як і сама рашка, вже давно належать Китаю.
01.11.2024 08:35 Відповісти
- Знаєте куме! Здається мені - Путін не "просто так" жене бойову техніку та живу силу до України, щоб ми її знищували" Це його чергова "многоходовочка"!
- І в чому вона полягає?
- Він, мабуть, вирішив знищить боєздатний контингент - солдат і техніку, щоб на той час, коли Росія почне розвалюваться, а китайці реально почнуть підминать під себе Сибір і народ стане вимагать від нього вживать заходів до оборони російських кордонів - він розведе руками і скаже, що ні зброї, ні *********** нема - "всё патратили на хахлов и технику НАТО" І здасть Сибір китайцям!
01.11.2024 09:09 Відповісти
Китай вже має ті ресурси, вивозить, що забажає. Вже багато земель взяв під себе, "під аренду", і вже заселяє ті землі китайцями.
То ж не треба казок.
Захід (так звані "демократи", найперше) підіграють Китаю, та його васалу росії, і руками росії роблять брудну справу із знищення України та Європи загалом (і всього західного світу), здаючи Україну Китаю та росії, посилюючи їх, ослабляють Європу.
01.11.2024 17:15 Відповісти
Та в том то и дело, что когда власть зависит от избирателя, власть работает на избирателя, и на себя конечно тоже. Потому то там всё почти получается с первого раза. Абсолютно всё и по сей день наоборот у нас. Вот беда! Раха не распадётся, ископаемые нужны всем. Не спеша забрать сборку брендов западных и сразу кушать по карточкам по Китаю пойдёт. Хотя свою индустрию они построили. А вот мы себя выдавили из всех цивилизационных процесов.
01.11.2024 20:56 Відповісти
У нас злочинна влада. Злодюжна і продажна. Банда мерзотників зелнгського ведуть Україну до погибелі і здачі. Останнім часом - прискореними темпами.
01.11.2024 08:52 Відповісти
Якщо терміново не змінити Сирського та Баргилевича, то буде пухнасте звірятко! Жодної ефективної дії з часу звільнення Залужного та Шаптали, хоча кацапи весь час підставвляються. Зєля, це ж з Космосу видно!
01.11.2024 08:54 Відповісти
01.11.2024 09:02 Відповісти
https://x.com/EsLvivDistrict
EsLvivDistrict


Відтепер зарплати членів Рахункової палати- 350 тисяч на місяць.

За це проголосували слуги і ОПЗЖ. Це адекватно для України в її нинішньому стані ?!

*
Рахункову палату очолює подружка з Кривого Рогу сонцесяйного Зе.
01.11.2024 09:07 Відповісти
Сирка в президенти! Після катування за зраду, до смерті.
Ну єй-бо, на такі гниди як оці зелені - конвенція про права людини не повинна розповсюджуватись, бо це не люди, а, ска, гамноноїди.
01.11.2024 09:16 Відповісти
Все згідно оманських договорняків!
01.11.2024 09:19 Відповісти
https://x.com/qwest__ qwest

«Крім дефіциту солдатів та зброї у ЗСУ "стрімкому" просуванню РФ в останні місяці сприяє відсутність українських укріплень», - The New York Times.

Невже хтось і укріплення спи@@ив ?! а може їх і не було ?!
Та не, фігня якась - як їх могло не бути - кошти ж виділені...
01.11.2024 09:21 Відповісти
Там багато факторів сприяють, найголовніший то Каби і насиченість орківської артилерії, 5 млн снарядів від КНДР як не крути мають вплив.

Друга проблема управління її описав Бутусов в останній статті.

Третя то коротке навчання коли на передову попадаються військові що не мають достатніх навиків виживання і це призводить до втрат та потреби у новому поповненні.

Ну і відсутність укріплень або що ще часто то вони збудовані без якогось планування і військові просто їх не займають, наприклад в низинах, або частина є, а на флангах немає і орки їх обходять.

Ще добавлю орки налагодили маштабне виробницвто дронів, як ударних типу Ланцет так і FPV та вони там не тільки у відосах а в реальності приміняють.
Також насичення РЕБ знешкоджує частину наших дронів що дуже часто вироблені тільки під одну частотут і мають багато технічних проблем які потрібно вручну доробляти.

Щодо одної частоти є позиція автора так званого народного дрону в кожній хаті, він казав що краще такі, чим ніяких ....
от така політика, може і краще мати хоч якісь, але орки швидко під них підлаштовуються і це просто стає марно потраченим часом і ресурсами. Хоча б по регіонам виробництва ділили на частоти і потім змішували в партії.
А взагалі треба переходити на звязок із динамічною зміною частоти навіть якщо це підніме ціну дрона та працювати в напрямку АІ захоплення цілі.
01.11.2024 10:13 Відповісти
Браво зеленому строку і менеджерам!!!
01.11.2024 10:24 Відповісти
Поза-вчора.НЕвдячний ЗЕ-- срульман ( теле- вед на марафо...).відпалив:-- Якби нам вчасно надавали допомогу--ми б вже ПЕРЕМОГЛИ ! А потім.--- запопадливо . наслідуючи головного "побєдоносця"-- ЗЕ-нело...пороздував щоки і додав :--- А якщо у США прийде Гарріс--взагалі будемо отримувать по чайній ложечці... Висновок очевидний : ЗЕ-гусінь явно вичікує перемогу рудого кремлівського лакузи ( Це якого Великий громадянин Америки Шварц підняв НА сміх:---Я подумав .що він ось-ось буде благати путіна--подарувати автограф...) Принаймні тепер зрозуміло:
чому так підло-підступно. тихцем. але досить впевнено- здаються території Донбасу ( лише за осінь F- 500 kv/km) Як всим відомо ; рудо--шелихвіст прихильник укладення мирової угоди. для НАС . із збереженням непорушності окупованих рашо-раклами територій...Очевидно всі ми Є .безпорадними. свідками наявної .завуальованої ЗРАДИ !?
01.11.2024 13:19 Відповісти
Схоже у лідора КВЕД Арбітражний керуючий. Ліквідатор.
01.11.2024 13:23 Відповісти
Каждый день враг захватывает новые территории Украины. И по большому счету никому нет до этого дела. Скоро от Украины ничего не останется. На власть нет никакой надежды. Если простой народ не возьмет в руки вилы, ничего не будет.
01.11.2024 15:50 Відповісти
кацап,від тебе лаптями смердить.
01.11.2024 18:37 Відповісти
 
 