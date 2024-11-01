Враг продвинулся на Донетчине, – DeepState
Россияне продолжают продвигаться вперед в Донецкой области. По состоянию на утро 1 ноября армия РФ имеет продвижение возле пяти населенных пунктов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.
"Враг продвинулся возле Новоукраинки, Богоявленки, Максимильяновки, Победы, Константиновки и в Новодмитровке", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+30 Поділля16
показать весь комментарий01.11.2024 07:00 Ответить Ссылка
+26 Поділля16
показать весь комментарий01.11.2024 07:54 Ответить Ссылка
+24 Старый зольдат
показать весь комментарий01.11.2024 07:08 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вибори
Історія йде по колу. В 1919 мудрі українці разом з ;русскімі братьямі; скинули ;буржуєв; і далі був геноцид, голодомор, знищення національності. Рівно через 100 років, в 2019 мудрі українці разом з ;русскімі братьямі; скинули ;бариг;. Ну... Знову буде геноцид, голодомор, знищення національності. Мені цікаво лише чи буде в України якийсь шанс ще через 100 років.
зараз від населеного пункту до населеного пункту
більшість населених пунктів не зворушені.
Гляньте Селидове, Новогродівка, маса дрібніших
та той же Вугледар не стертий як Вовчанськ
це вам не 2022, коли їм довелося йти, людей не вистачало, постачання розтягнуто.
Я не стебусь - просто интересно.
А если 24км, то ещё не считается ?
Хто винен?
Идет колона молодец замполит. Стала колона пид....с зампотех.
Винен Зеленьский.
Але неможливо перемогти, коли зсередини суспільство розколоте.
Корупція зʼїдає державу не менш ніж війна.
- І в чому вона полягає?
- Він, мабуть, вирішив знищить боєздатний контингент - солдат і техніку, щоб на той час, коли Росія почне розвалюваться, а китайці реально почнуть підминать під себе Сибір і народ стане вимагать від нього вживать заходів до оборони російських кордонів - він розведе руками і скаже, що ні зброї, ні *********** нема - "всё патратили на хахлов и технику НАТО"… І здасть Сибір китайцям!
То ж не треба казок.
Захід (так звані "демократи", найперше) підіграють Китаю, та його васалу росії, і руками росії роблять брудну справу із знищення України та Європи загалом (і всього західного світу), здаючи Україну Китаю та росії, посилюючи їх, ослабляють Європу.
EsLvivDistrict
Відтепер зарплати членів Рахункової палати- 350 тисяч на місяць.
За це проголосували слуги і ОПЗЖ. Це адекватно для України в її нинішньому стані ?!
*
Рахункову палату очолює подружка з Кривого Рогу сонцесяйного Зе.
Ну єй-бо, на такі гниди як оці зелені - конвенція про права людини не повинна розповсюджуватись, бо це не люди, а, ска, гамноноїди.
«Крім дефіциту солдатів та зброї у ЗСУ "стрімкому" просуванню РФ в останні місяці сприяє відсутність українських укріплень», - The New York Times.
Невже хтось і укріплення спи@@ив ?! а може їх і не було ?!
Та не, фігня якась - як їх могло не бути - кошти ж виділені...
Друга проблема управління її описав Бутусов в останній статті.
Третя то коротке навчання коли на передову попадаються військові що не мають достатніх навиків виживання і це призводить до втрат та потреби у новому поповненні.
Ну і відсутність укріплень або що ще часто то вони збудовані без якогось планування і військові просто їх не займають, наприклад в низинах, або частина є, а на флангах немає і орки їх обходять.
Ще добавлю орки налагодили маштабне виробницвто дронів, як ударних типу Ланцет так і FPV та вони там не тільки у відосах а в реальності приміняють.
Також насичення РЕБ знешкоджує частину наших дронів що дуже часто вироблені тільки під одну частотут і мають багато технічних проблем які потрібно вручну доробляти.
Щодо одної частоти є позиція автора так званого народного дрону в кожній хаті, він казав що краще такі, чим ніяких ....
от така політика, може і краще мати хоч якісь, але орки швидко під них підлаштовуються і це просто стає марно потраченим часом і ресурсами. Хоча б по регіонам виробництва ділили на частоти і потім змішували в партії.
А взагалі треба переходити на звязок із динамічною зміною частоти навіть якщо це підніме ціну дрона та працювати в напрямку АІ захоплення цілі.
чому так підло-підступно. тихцем. але досить впевнено- здаються території Донбасу ( лише за осінь F- 500 kv/km) Як всим відомо ; рудо--шелихвіст прихильник укладення мирової угоди. для НАС . із збереженням непорушності окупованих рашо-раклами територій...Очевидно всі ми Є .безпорадними. свідками наявної .завуальованої ЗРАДИ !?