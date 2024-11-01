РУС
Враг продвинулся на Донетчине, – DeepState

Карта просування російських окупантів

Россияне продолжают продвигаться вперед в Донецкой области. По состоянию на утро 1 ноября армия РФ имеет продвижение возле пяти населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Новоукраинки, Богоявленки, Максимильяновки, Победы, Константиновки и в Новодмитровке", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты остаются в восточных окрестностях Торецка на Донетчине. Силы обороны Украины стабилизировали линию столкновения, - ОТГ "Луганськ"

Автор: 

Донецкая область (10854) боевые действия (4929) Луганская область (6552)
+30
Ну і що, що ворог просунувся в Донецькій області? Зате наш Президент став головним медіа країни. Тут головне, щоб було добре і комфортно одній особі - Боневтіку, а українці якось виживуть, можливо хтось втече від наступу нацистів, а можливо хтось пристосується і буде жити на окупованих териториторіях, звичайно якщо виживе. "Да какая разница под каким флагом жить, какие будут памятники и названия улиц, главное, чтобы была заасфальтирована дорога". Так 73%, я нічого не вирвав з контексту?
показать весь комментарий
01.11.2024 07:00 Ответить
+26
Добавлю, що якби у 2019 році нарід вибрав президентом Порошенка, то в нас було б достатньо ракет "Нептун", ракет "Вільха" різних модифікацій, ракет "Сапсан-Грім 2", "Стугна", САУ "Богдана" і можливо за рік чи три зробили б нові, далекобійні ракети і повномасштабного нападу ворога не було. Ми потихеньку по "мінських" видавлювали ворога з нашої землі, а де видавили побудували бетонні захисні споруди, замінували б всі поля, де б міг просунутися ворог, розвивалися далі, продовжуючи рух в ЄС і НАТО. Можливо б вже сьогодні стояли миротворці на нашому держпавному кордоні, щоб кацап навіть не думав нападати, ці питання вже вирішувалися при Порошенко, тільки спочатку було питання де ситавити миротворців ООН, на державному кордоні, чи лінії розмежування..., але вумному-превумному наріду 73% захотілося поржать, халяви і "сойтись посередине".
показать весь комментарий
01.11.2024 07:54 Ответить
+24
"План перемоги" найвеличнейшего у виконанні сирського та його команди сраколизів працює.
показать весь комментарий
01.11.2024 07:08 Ответить
"Кожен із вас президент"... 73?
показать весь комментарий
01.11.2024 06:55 Ответить
Ну не всі дехто джрьмак та трішечки чорт бакканоф.
показать весь комментарий
01.11.2024 07:34 Ответить
Гниди продажні продовжують ділити українців на "правильних" і "неправильних".

Вибори
показать весь комментарий
01.11.2024 09:02 Ответить
Так, зе нічого не хоче і чути про об'єднання українців та створити уряд національного порятунку. Ну а про своїх вдоску у зе та решту українців і так всі знають
показать весь комментарий
01.11.2024 10:56 Ответить
Ну і що, що ворог просунувся в Донецькій області? Зате наш Президент став головним медіа країни. Тут головне, щоб було добре і комфортно одній особі - Боневтіку, а українці якось виживуть, можливо хтось втече від наступу нацистів, а можливо хтось пристосується і буде жити на окупованих териториторіях, звичайно якщо виживе. "Да какая разница под каким флагом жить, какие будут памятники и названия улиц, главное, чтобы была заасфальтирована дорога". Так 73%, я нічого не вирвав з контексту?
показать весь комментарий
01.11.2024 07:00 Ответить
Все ідеально сказано👌 тільки треба було десь приліпити який Залужний та Порошенко плохіє, а так все гуд.
показать весь комментарий
01.11.2024 07:36 Ответить
Добавлю, що якби у 2019 році нарід вибрав президентом Порошенка, то в нас було б достатньо ракет "Нептун", ракет "Вільха" різних модифікацій, ракет "Сапсан-Грім 2", "Стугна", САУ "Богдана" і можливо за рік чи три зробили б нові, далекобійні ракети і повномасштабного нападу ворога не було. Ми потихеньку по "мінських" видавлювали ворога з нашої землі, а де видавили побудували бетонні захисні споруди, замінували б всі поля, де б міг просунутися ворог, розвивалися далі, продовжуючи рух в ЄС і НАТО. Можливо б вже сьогодні стояли миротворці на нашому держпавному кордоні, щоб кацап навіть не думав нападати, ці питання вже вирішувалися при Порошенко, тільки спочатку було питання де ситавити миротворців ООН, на державному кордоні, чи лінії розмежування..., але вумному-превумному наріду 73% захотілося поржать, халяви і "сойтись посередине".
показать весь комментарий
01.11.2024 07:54 Ответить
Я б переставив місцями наслідки і причину. І тоді б все так і було.
показать весь комментарий
01.11.2024 08:08 Ответить
після цього рейтинг боневтіка стане мінімум 69%
показать весь комментарий
01.11.2024 07:01 Ответить
69 стане основною позою .
показать весь комментарий
01.11.2024 07:33 Ответить
"План перемоги" найвеличнейшего у виконанні сирського та його команди сраколизів працює.
показать весь комментарий
01.11.2024 07:08 Ответить
По чуткам Новоукраїнка все, не знаю чи правда. Що я можу сказати? Фронт посипався і це гірка правда. Запас міцності вичерпано, боюся, далі тільки агонія. Ще раз дякую виборцям проекту Суркова ;Буратіно;.
Історія йде по колу. В 1919 мудрі українці разом з ;русскімі братьямі; скинули ;буржуєв; і далі був геноцид, голодомор, знищення національності. Рівно через 100 років, в 2019 мудрі українці разом з ;русскімі братьямі; скинули ;бариг;. Ну... Знову буде геноцид, голодомор, знищення національності. Мені цікаво лише чи буде в України якийсь шанс ще через 100 років.
показать весь комментарий
01.11.2024 07:27 Ответить
Шанс, он не получка не аванс. Он выдаеться только раз.
показать весь комментарий
01.11.2024 07:31 Ответить
"фронт посипався"-це коли ворог виходить на оперативний простір й шурує бронетанковими колонами на 25-30 км.на добу.
показать весь комментарий
01.11.2024 07:34 Ответить
А, тоді все добре. Слава Зеленському, скоро кава в Криму!
показать весь комментарий
показать весь комментарий
срав я на твого Зеленського,але навіщо людей вводити в оману?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Так, людям теж цікаво для чого він літав до Оману
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Хто і в яку оману вводить людей? Фронт давно посипався і ворог захоплює місто за містом, село за селом. Чи ми зупинили ворога і йдуть зустрічні бої?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Ви взагалі то розумієте,що таке-"фронт посипався"?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Нічого не посипалось йди їж шашликі.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Ти їми вже обісрався та скиглиш,як свиня недорізана.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
типове хохлобидло
показать весь комментарий
показать весь комментарий
козлокацап,та вгомонись ти вже.
показать весь комментарий
01.11.2024 18:38 Ответить
дебілкуватий заспокоювати будеш ту яка тебе із сракі висрала
показать весь комментарий
01.11.2024 19:18 Ответить
Тебе,потвору рогату,певно ще до сих пір висирає.
показать весь комментарий
02.11.2024 03:20 Ответить
Вийде на оперативний простір, де немає такої частої забудови, так і буде

зараз від населеного пункту до населеного пункту
показать весь комментарий
01.11.2024 07:38 Ответить
Коли вийде,тоді й будеш верещати,а населені пункти у більшості своїй,то три роздовбаних сарая.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
подивіться відео
більшість населених пунктів не зворушені.

Гляньте Селидове, Новогродівка, маса дрібніших

та той же Вугледар не стертий як Вовчанськ
показать весь комментарий
01.11.2024 08:26 Ответить
Вугледар???
показать весь комментарий
01.11.2024 08:57 Ответить
Коммуникации растягиваются
показать весь комментарий
показать весь комментарий
ось тому вони не поспішаючи, підтягують базу до лінії

це вам не 2022, коли їм довелося йти, людей не вистачало, постачання розтягнуто.
показать весь комментарий
01.11.2024 08:27 Ответить
Формально ви праві. І мені здається, що така можливість досить велика. І в чому я впевнений (може і помиляюсь), що цього не сталося ще лише тому, що орки теж ледь витягують. Тому навіть мінімальний опір їх стримує, але вже не зупиняє. А от курська авантюра це спалювання ресурсів та резервів, яких не має.
показать весь комментарий
01.11.2024 08:16 Ответить
Не зупиняє бо брехливому клоуну не дають ні зброї ні грошей
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Цей момент скоро настане.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
"скоро"-це коли?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
тижні, місяці , але не роки.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
ти що,місцева "баба ванга"?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
ну не дід Панас, як некоторі
показать весь комментарий
показать весь комментарий
так ти і є-"дід Панас" та "баба ванга" в одному обличчі.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Это где-то прописано или чья-то фантазия ?
Я не стебусь - просто интересно.
А если 24км, то ещё не считается ?
показать весь комментарий
01.11.2024 19:21 Ответить
вихід на оперативний простір,ти туплрилий бамбук?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Ось ціна зміни вищого військового керівництва,зрив мобілізації і курської операції куди були відправлені кращі підрозділи замість того що б стабілізувати фронт на Донбасі ,ціна піару втрата територій і людські життя.
показать весь комментарий
01.11.2024 07:31 Ответить
Це ціна дебілкуватого населення! Все інше - наслідки!
показать весь комментарий
01.11.2024 07:32 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
100%, головна причина трагічний для історії України 2019 й рік.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
До зміни вищого військового керівництва был провален контрнаступ и сданы фортеці які Україна будувала впродовж 4 років.
Хто винен?
Идет колона молодец замполит. Стала колона пид....с зампотех.
Винен Зеленьский.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Наркотний блазень рулить, усе за оманським планом
показать весь комментарий
показать весь комментарий
За то поміняли всіх комбригів(крім одного).Сирський стоїть на задніх лапках перед найвеличнішим верховним головкомом,який зеленого поняття не має у військовій справі,та і не тілльки в цій сфері(державотворення,дипломатія,економіка ітд,ітп скрізь провал).Таке відчуття,що нас просто здають,прикриваючись показовим патріотизмом і дешевим попуізмом(клянчити гроші по всьому світу і в той же час роздавати по 1000гр. всім,не незахищенним верствам населення,а і бідняткам прокурорам,силовикам,суддям ітп.Цікаво як отримають і зареєструються в Дії старші люди?).Альо упороті 73% коли прозрієте,коли москаль знову підійде до Києва?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
А что они должны сделать? Скинуть Зеленского в Днепр? Опять начнется хаос, борьба за власть. Во время войны это смерть.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Как будто сейчас не хаос. Для хаоса достаточно того что люди понятия не имеют что они делают и зачем.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Нікого не потрібно топити,а ось вийти на мирну акцію і поставити відповідні жорсткі умови це можно.Зразу хочу упередити те,що під-час воєнного стану забороняється масові зібрання,тоді влада хай пояснить чому москальській упц мп дозволено оргаізовувати масові хрестові походи?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Можливо, але не факт. Сильно прозріли німці в 1945? Ні, як зомбі будували фортифікації та йшли у фолькштурм. Хоча верхівка Вермахту робила три спроби усунути фюрера.Насправді фізично не існує людей, які могли б очолити країну. Це плоди ідіократія, коли на всіх щаблях пристосуванці, злодії і всі вони тупуваті і недалекі
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Від дурної голови та й ногам лихо.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Ворог не лише просунувся біля Новоукраїнки та Богоявленки. Ворог вже захопив ці українські населені пункти!
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Це хитрий хід згідно "Плану Перемоги", відступають на завчасно побудовані лінії оборони.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Які неможливо знищити.Бо їх немає
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Відступати не можна - бо кацапи дістануть в любому куточку Украіни
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Малою кров"ю відстояти Украіну не вдастя - життя або смерть
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Навіть с поганим лідером можна перемогти в будь якій скруті.
Але неможливо перемогти, коли зсередини суспільство розколоте.
Корупція зʼїдає державу не менш ніж війна.
показать весь комментарий
01.11.2024 07:54 Ответить
Можно победить без лидера, а не с плохим лидером. Лучше не иметь никаких лидеров, чем вредителя.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
100%
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Да не продвинулись кацапы--- а наступают. Повторять надоело, но запад нас сдал, красиво, продумано и довольно просто. Кое где в СМИ тогда в 22 г об этом намекали разные эксперты и у нас и на западе. Кацапы тоже.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Никто никого не сдавал. Просто кто-то решил поиграть в Наполеона, уволил весь Главштаб и поставил всюду холуев, а в министерстве обороны живут крысы.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Вообще Украина, наверное, первая в мире страна где успешный генштаб, который совершил чудеса был разгромлен под аплодисменты масс за пару месяцев.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Заходу похрєн. Там при владі ліваки, які залежні від своїх виборців, які на 80% такі ж дурники як і українці. Ворог для Заходу в першу чергу Китай. Тому рашкостан має існувати як противага Китаю. Якщо рашка розсиплеться Китай анексує Д. Схід, Сибір і не тільки свої"ісконні землі". Це ресурси, які зроблять Китайську імперію непереможною. На сьогодні в Китаю обмаль ресурсів.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Это чушь.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Всі ресурси рашки, як і сама рашка, вже давно належать Китаю.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
- Знаєте куме! Здається мені - Путін не "просто так" жене бойову техніку та живу силу до України, щоб ми її знищували" Це його чергова "многоходовочка"!
- І в чому вона полягає?
- Він, мабуть, вирішив знищить боєздатний контингент - солдат і техніку, щоб на той час, коли Росія почне розвалюваться, а китайці реально почнуть підминать під себе Сибір і народ стане вимагать від нього вживать заходів до оборони російських кордонів - він розведе руками і скаже, що ні зброї, ні *********** нема - "всё патратили на хахлов и технику НАТО" І здасть Сибір китайцям!
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Китай вже має ті ресурси, вивозить, що забажає. Вже багато земель взяв під себе, "під аренду", і вже заселяє ті землі китайцями.
То ж не треба казок.
Захід (так звані "демократи", найперше) підіграють Китаю, та його васалу росії, і руками росії роблять брудну справу із знищення України та Європи загалом (і всього західного світу), здаючи Україну Китаю та росії, посилюючи їх, ослабляють Європу.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Та в том то и дело, что когда власть зависит от избирателя, власть работает на избирателя, и на себя конечно тоже. Потому то там всё почти получается с первого раза. Абсолютно всё и по сей день наоборот у нас. Вот беда! Раха не распадётся, ископаемые нужны всем. Не спеша забрать сборку брендов западных и сразу кушать по карточкам по Китаю пойдёт. Хотя свою индустрию они построили. А вот мы себя выдавили из всех цивилизационных процесов.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
У нас злочинна влада. Злодюжна і продажна. Банда мерзотників зелнгського ведуть Україну до погибелі і здачі. Останнім часом - прискореними темпами.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Якщо терміново не змінити Сирського та Баргилевича, то буде пухнасте звірятко! Жодної ефективної дії з часу звільнення Залужного та Шаптали, хоча кацапи весь час підставвляються. Зєля, це ж з Космосу видно!
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
https://x.com/EsLvivDistrict
EsLvivDistrict


Відтепер зарплати членів Рахункової палати- 350 тисяч на місяць.

За це проголосували слуги і ОПЗЖ. Це адекватно для України в її нинішньому стані ?!

*
Рахункову палату очолює подружка з Кривого Рогу сонцесяйного Зе.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Сирка в президенти! Після катування за зраду, до смерті.
Ну єй-бо, на такі гниди як оці зелені - конвенція про права людини не повинна розповсюджуватись, бо це не люди, а, ска, гамноноїди.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Все згідно оманських договорняків!
показать весь комментарий
показать весь комментарий
https://x.com/qwest__ qwest

«Крім дефіциту солдатів та зброї у ЗСУ "стрімкому" просуванню РФ в останні місяці сприяє відсутність українських укріплень», - The New York Times.

Невже хтось і укріплення спи@@ив ?! а може їх і не було ?!
Та не, фігня якась - як їх могло не бути - кошти ж виділені...
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Там багато факторів сприяють, найголовніший то Каби і насиченість орківської артилерії, 5 млн снарядів від КНДР як не крути мають вплив.

Друга проблема управління її описав Бутусов в останній статті.

Третя то коротке навчання коли на передову попадаються військові що не мають достатніх навиків виживання і це призводить до втрат та потреби у новому поповненні.

Ну і відсутність укріплень або що ще часто то вони збудовані без якогось планування і військові просто їх не займають, наприклад в низинах, або частина є, а на флангах немає і орки їх обходять.

Ще добавлю орки налагодили маштабне виробницвто дронів, як ударних типу Ланцет так і FPV та вони там не тільки у відосах а в реальності приміняють.
Також насичення РЕБ знешкоджує частину наших дронів що дуже часто вироблені тільки під одну частотут і мають багато технічних проблем які потрібно вручну доробляти.

Щодо одної частоти є позиція автора так званого народного дрону в кожній хаті, він казав що краще такі, чим ніяких ....
от така політика, може і краще мати хоч якісь, але орки швидко під них підлаштовуються і це просто стає марно потраченим часом і ресурсами. Хоча б по регіонам виробництва ділили на частоти і потім змішували в партії.
А взагалі треба переходити на звязок із динамічною зміною частоти навіть якщо це підніме ціну дрона та працювати в напрямку АІ захоплення цілі.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Браво зеленому строку і менеджерам!!!
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Поза-вчора.НЕвдячний ЗЕ-- срульман ( теле- вед на марафо...).відпалив:-- Якби нам вчасно надавали допомогу--ми б вже ПЕРЕМОГЛИ ! А потім.--- запопадливо . наслідуючи головного "побєдоносця"-- ЗЕ-нело...пороздував щоки і додав :--- А якщо у США прийде Гарріс--взагалі будемо отримувать по чайній ложечці... Висновок очевидний : ЗЕ-гусінь явно вичікує перемогу рудого кремлівського лакузи ( Це якого Великий громадянин Америки Шварц підняв НА сміх:---Я подумав .що він ось-ось буде благати путіна--подарувати автограф...) Принаймні тепер зрозуміло:
чому так підло-підступно. тихцем. але досить впевнено- здаються території Донбасу ( лише за осінь F- 500 kv/km) Як всим відомо ; рудо--шелихвіст прихильник укладення мирової угоди. для НАС . із збереженням непорушності окупованих рашо-раклами територій...Очевидно всі ми Є .безпорадними. свідками наявної .завуальованої ЗРАДИ !?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Схоже у лідора КВЕД Арбітражний керуючий. Ліквідатор.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Каждый день враг захватывает новые территории Украины. И по большому счету никому нет до этого дела. Скоро от Украины ничего не останется. На власть нет никакой надежды. Если простой народ не возьмет в руки вилы, ничего не будет.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
кацап,від тебе лаптями смердить.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
 
 