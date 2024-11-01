Враг продвинулся на Донетчине, – DeepState

Россияне продолжают продвигаться вперед в Донецкой области. По состоянию на утро 1 ноября армия РФ имеет продвижение возле пяти населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Новоукраинки, Богоявленки, Максимильяновки, Победы, Константиновки и в Новодмитровке", - говорится в сообщении.

