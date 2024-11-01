РУС
В последнее время в России растет количество вынесенных приговоров за госизмену, - британская разведка

У РФ зростає кількість винесених вироків за держзраду

За последние девять лет в России количество приговоров по обвинению в государственной измене достигло самого высокого уровня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет британская разведка со ссылкой на данные независимых российских медиа.

По данным российского Министерства юстиции, за первые шесть месяцев 2024 года было вынесено больше приговоров, чем за весь 2023 год, указано в обзоре. 

Аналогичным образом значительно возросло количество приговоров по уголовным статьям, связанным с экстремизмом, терроризмом и "дезинформацией".

"Эти данные свидетельствуют о том, что российское правительство все больше полагается на методы принуждения и демонстративного сдерживания для сохранения контроля над враждебными режиму слоями населения", - говорится в обзоре.

Как отметили в ведомстве, до полномасштабного вторжения России в Украину путинский режим "обычно предпочитал более тонкие способы борьбы с инакомыслием".

Необхідно занепокоїтися?
01.11.2024 13:07 Ответить
"Велика" країна,тому і багато дерзрадників,а в цей час по коліна.
01.11.2024 13:30 Ответить
После суда Берия был расстрелян теми же, кто его охранял. При расстреле Берия держал себя очень плохо, как самый последний трус, истерично плакал, становился на колени и, наконец, весь обмарался (описался и обкакался). Словом, гадко жил и еще более гадко умер.
А вот что, как говорится, из первых рук удалось узнать С. Грибанову от настоящего автора пули для главного врага народа, тогдашнего генерал-полковника П.Ф. Батицкого: "Повели мы Берию по лестнице в подземелье. Он обос... Вонища. Тут я его и пристрелил, как собаку".
https://rg.ru/2003/12/20/beria.html Последняя тайна Лаврентия Берии
01.11.2024 13:51 Ответить
 
 