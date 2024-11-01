В последнее время в России растет количество вынесенных приговоров за госизмену, - британская разведка

За последние девять лет в России количество приговоров по обвинению в государственной измене достигло самого высокого уровня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет британская разведка со ссылкой на данные независимых российских медиа.

По данным российского Министерства юстиции, за первые шесть месяцев 2024 года было вынесено больше приговоров, чем за весь 2023 год, указано в обзоре.

Аналогичным образом значительно возросло количество приговоров по уголовным статьям, связанным с экстремизмом, терроризмом и "дезинформацией".

"Эти данные свидетельствуют о том, что российское правительство все больше полагается на методы принуждения и демонстративного сдерживания для сохранения контроля над враждебными режиму слоями населения", - говорится в обзоре.

Как отметили в ведомстве, до полномасштабного вторжения России в Украину путинский режим "обычно предпочитал более тонкие способы борьбы с инакомыслием".

