Помог жене получить "боевые" выплаты, оставаясь в тылу: Разоблачен полковник медслужбы

"В июне 2022 года полковник медицинской службы одного из подразделений ВСУ прибыл на Восток Украины для выполнения боевых задач. Его жена не была военной и находилась дома с ребенком. Однако полковник договорился с командиром медицинской роты и в июле 2023 года "трудоустроил" свою жену на службу в подразделение. Женщина ни разу не появлялась на место дислокации подразделения, но на основании фиктивных документов ежемесячно получала боевые выплаты", - говорится в сообщении.

За 8 месяцев "службы" она незаконно получила почти 1 млн гривен.

Так, военному, его жене и командиру медроты сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Командиру медроты также сообщено о подозрении в составлении заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос возмещения нанесенного ущерба.

