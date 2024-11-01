РУС
Помог жене получить "боевые" выплаты, оставаясь в тылу: Разоблачен полковник медслужбы

Полковник медслужби допоміг дружині отримати майже мільйон бойових виплат: вона залишалася у тилу

Полковнику медицинской службы и военному, который оформлял боевые выплаты медицинской сестре, которая оставалась дома, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В июне 2022 года полковник медицинской службы одного из подразделений ВСУ прибыл на Восток Украины для выполнения боевых задач. Его жена не была военной и находилась дома с ребенком. Однако полковник договорился с командиром медицинской роты и в июле 2023 года "трудоустроил" свою жену на службу в подразделение. Женщина ни разу не появлялась на место дислокации подразделения, но на основании фиктивных документов ежемесячно получала боевые выплаты", - говорится в сообщении.

За 8 месяцев "службы" она незаконно получила почти 1 млн гривен.

Читайте: Дело Голосеевского РТЦК: Шестерым фигурантам избраны разные меры пресечения, - ГБР

Так, военному, его жене и командиру медроты сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Командиру медроты также сообщено о подозрении в составлении заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос возмещения нанесенного ущерба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 1 млн грн растраты - чиновница горадминистрации на Луганщине завысила цены на закупках "мавиков"

Топ комментарии
+7
Страшно уявити скільки ось таких потвор підуть в політику ,а ще вони будуть казати що вони Україну захищали ,а скромні і порядні вояки будуть виживати .
01.11.2024 13:13 Ответить
+4
Якщо ще залишаться ті, кому виживати((
01.11.2024 13:17 Ответить
+4
А уявіть, скільки зараз таких "воєнів" сидять по тилам, числяться у бойових підрозділах та отримують "бойові". А в окопи нікого послати окрім бусифікованих дідів.
01.11.2024 13:35 Ответить
Почти в каждой части кумовство.
01.11.2024 14:28 Ответить
Достатньо зробити раптову перевірку БЧС заявленої та в наявності, в любій частині яка знаходиться на Сході, але не на часі - таки перевірки були коли при владі був Барига.
01.11.2024 15:12 Ответить
Таку перевірку начебто почав проводити Сирський, але його швидко поставили на місце. З того часу - тиша.
01.11.2024 15:15 Ответить
Я з січня 2015 року в ЗСУ і ніколи таких перевірок крім як при Пороху не було. Тоді без дозволу з позиції йух поїдеш на КСП, не то що зараз катаються по всій країні.
01.11.2024 15:27 Ответить
Для кого війна, а кому мати рідна.)))
01.11.2024 13:21 Ответить
Чекаємо на справедливий вирок.
01.11.2024 13:59 Ответить
Гарний жарт. Дякую, посміявся.
01.11.2024 14:32 Ответить
 
 