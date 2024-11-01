В Беларуси ночью работала ПВО: залетели, по меньшей, мере 10 "шахедов", - Беларускі Гаюн
В ночь на 1 ноября по меньшей мере 10 российских "шахедов" залетели на территорию Беларуси из Украины. В стране работала ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Первый беспилотник залетел в 23:51 через Славутич в сторону Комарино. Далее заходы были в 00:09, 00:41, 01:08, 01:17 и 01:52.
"Так в 01:17 группа БПЛА зашла в Беларусь в районе Лоева, взяла курс на Хойники и далее на Мозырь, что с ними произошло дальше - неизвестно. Однако "Беларускі Гаюн" выяснил, что около 2-х ночи по "шахедам" работала ПВО в Мозырском районе - вероятно, несколько могли сбить", - говорится в сообщении.
Также указано, что по данным других Telegram-каналов, в 00:55 два БПЛА были локально потеряны в Лельчицком районе Гомельской области - то есть пролетели по югу Беларуси не менее 120 км, позже один из них вылетел в Украину в районе Овруча в 03:33. Всего же, по данным Воздушных сил ВСУ, за ночь в Беларусь полетели три БПЛА.
Кроме того, в 01:40 с аэродрома "Барановичи" был поднят истребитель, который летал на юго-востоке до 03:30 ночи.
Напомним, это уже не первый случай, когда российские беспилотники залетали в Беларусь. В ночь на 30 октября 2024 года во время ночной атаки РФ на территорию Украины "Шахед" залетал в Беларусь.
Шахеди були запущені для того, щоб зпровокувати вторгнення з Білорусії через Житомирщину, Київщину. Шахеди просто так ніколи будь-куди не залетять, не треба розказувати байок, що вони втратили керування, збились з курсу, бо вони керуються з повітряного командного пункту типу А-50 або через висотні безпілотники, задіяні космічні супутникові канали наведення, що трічі дублюються іншими радіоканалами проти систем РЕБ та радіотехнічної розвідки. На окремих шахедах було навіть встановлено sim-карти операторів українського мобільного зв'язку, щоб у випадку постановки радіоперешкод,автоматично переналаштуватись і продовжити свій пекельний політ.
Тепер "легетивний" буде кричати з усіх вікон, що з України його в котре атакували БПЛА, і він дозволяє оркам та вузькоглазим з КНДР заходити через його територію в Україну.
Заради цього була вся ця вистава з Шахедами.
Повірте, буде продовження, і мабуть вже дуже скоро.