В Беларуси ночью работала ПВО: залетели, по меньшей, мере 10 "шахедов", - Беларускі Гаюн

В ночь на 1 ноября по меньшей мере 10 российских "шахедов" залетели на территорию Беларуси из Украины. В стране работала ПВО.

Первый беспилотник залетел в 23:51 через Славутич в сторону Комарино. Далее заходы были в 00:09, 00:41, 01:08, 01:17 и 01:52.

"Так в 01:17 группа БПЛА зашла в Беларусь в районе Лоева, взяла курс на Хойники и далее на Мозырь, что с ними произошло дальше - неизвестно. Однако "Беларускі Гаюн" выяснил, что около 2-х ночи по "шахедам" работала ПВО в Мозырском районе - вероятно, несколько могли сбить", - говорится в сообщении.

Также указано, что по данным других Telegram-каналов, в 00:55 два БПЛА были локально потеряны в Лельчицком районе Гомельской области - то есть пролетели по югу Беларуси не менее 120 км, позже один из них вылетел в Украину в районе Овруча в 03:33. Всего же, по данным Воздушных сил ВСУ, за ночь в Беларусь полетели три БПЛА.

Кроме того, в 01:40 с аэродрома "Барановичи" был поднят истребитель, который летал на юго-востоке до 03:30 ночи.

Напомним, это уже не первый случай, когда российские беспилотники залетали в Беларусь. В ночь на 30 октября 2024 года во время ночной атаки РФ на территорию Украины "Шахед" залетал в Беларусь.

