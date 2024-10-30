Ночью российский "Шахед" залетел на территорию Беларуси, поднималась авиация, - "Беларускі Гаюн"
В ночь на 30 октября 2024 года во время ночной атаки РФ на территорию Украины "Шахед" залетал в Беларусь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
Как отмечается, беспилотник зашел на территорию Беларуси около 02:29 в районе села Кравцовка (Гомельский район) и держал курс на Гомель.
Для его перехвата около 03:10 из Барановичей поднимали дежурный истребитель ВВС РБ, который вплоть до 4 утра кружил на юго-востоке страны.
По данным аналитиков, пока неизвестно, что произошло с "Шахедом".
Бывшая белорусь - активный учасник войны против нашей страны. Ее аавиация ведет разведку нашей территории. Ее системы РЭБ ставят помехи нашим ПВО.