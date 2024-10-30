РУС
Ночью российский "Шахед" залетел на территорию Беларуси, поднималась авиация, - "Беларускі Гаюн"

Шахед над Білоруссю

В ночь на 30 октября 2024 года во время ночной атаки РФ на территорию Украины "Шахед" залетал в Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Как отмечается, беспилотник зашел на территорию Беларуси около 02:29 в районе села Кравцовка (Гомельский район) и держал курс на Гомель.

Для его перехвата около 03:10 из Барановичей поднимали дежурный истребитель ВВС РБ, который вплоть до 4 утра кружил на юго-востоке страны.

Также читайте: Ночью 2 "Шахеда" залетали в Беларусь, - "Беларускі Гаюн"

По данным аналитиков, пока неизвестно, что произошло с "Шахедом".

Беларусь (8018) Шахед (1518)
а де наша авыація ((
30.10.2024 11:45 Ответить
Cхоже, більшість цих бпла обманки, типу гербера, яких кацапня клепає сотнями ,тому і залітають без наслідків в бєлорашу. Якби були бойові ,то про наслідки від бч в 50кг. уже було б відомо. А відносно збивати з винищувача ,хай спробують, дивись і втратять свій міг-29 при спробі збити бойовий шахед.
30.10.2024 11:59 Ответить
Пора уже клепать аналогичные БПЛА. Писать на них "Герань-2" и стрелять по белоруси под шумок российских налетов.
Бывшая белорусь - активный учасник войны против нашей страны. Ее аавиация ведет разведку нашей территории. Ее системы РЭБ ставят помехи нашим ПВО.
30.10.2024 12:08 Ответить
Білоруси чекають провакативний привід, щоб відкрити Північний фронт, - надати свою територію для вторгнення російських та корейських військ. Про це прямо натякав бульбаш у своєму інтерв'ю під час БРІКС-набашу!!
30.10.2024 12:32 Ответить
Используют шахеда вместо почтового голубя
30.10.2024 15:55 Ответить
 
 