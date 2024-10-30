УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9367 відвідувачів онлайн
Новини
501 5

Вночі російський "Шахед" залетів на територію Білорусі, піднімалась авіація, - "Беларускі Гаюн"

Шахед над Білоруссю

У ніч на 30 жовтня 2024 року під час нічної атаки РФ на територію України "Шахед" залітав у Білорусь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Як зазначається, безпілотник зайшов на територію Білорусі близько 02:29 в районі села Кравцовка (Гомельський район) і тримав курс на Гомель.

Для його перехоплення близько 03:10 з Барановичів піднімали черговий винищувач ВПС РБ, який аж до 4-ї ранку кружляв на південному сході країни.

Також читайте: Вночі 2 "Шахеди" залітали в Білорусь, - "Беларускі Гаюн"

За даними аналітиків, наразі невідомо, цо сталося з "Шахедом".

Автор: 

Білорусь (8082) Шахед (1530)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а де наша авыація ((
показати весь коментар
30.10.2024 11:45 Відповісти
Cхоже, більшість цих бпла обманки, типу гербера, яких кацапня клепає сотнями ,тому і залітають без наслідків в бєлорашу. Якби були бойові ,то про наслідки від бч в 50кг. уже було б відомо. А відносно збивати з винищувача ,хай спробують, дивись і втратять свій міг-29 при спробі збити бойовий шахед.
показати весь коментар
30.10.2024 11:59 Відповісти
Пора уже клепать аналогичные БПЛА. Писать на них "Герань-2" и стрелять по белоруси под шумок российских налетов.
Бывшая белорусь - активный учасник войны против нашей страны. Ее аавиация ведет разведку нашей территории. Ее системы РЭБ ставят помехи нашим ПВО.
показати весь коментар
30.10.2024 12:08 Відповісти
Білоруси чекають провакативний привід, щоб відкрити Північний фронт, - надати свою територію для вторгнення російських та корейських військ. Про це прямо натякав бульбаш у своєму інтерв'ю під час БРІКС-набашу!!
показати весь коментар
30.10.2024 12:32 Відповісти
Используют шахеда вместо почтового голубя
показати весь коментар
30.10.2024 15:55 Відповісти
 
 