Вночі російський "Шахед" залетів на територію Білорусі, піднімалась авіація, - "Беларускі Гаюн"

У ніч на 30 жовтня 2024 року під час нічної атаки РФ на територію України "Шахед" залітав у Білорусь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Як зазначається, безпілотник зайшов на територію Білорусі близько 02:29 в районі села Кравцовка (Гомельський район) і тримав курс на Гомель.

Для його перехоплення близько 03:10 з Барановичів піднімали черговий винищувач ВПС РБ, який аж до 4-ї ранку кружляв на південному сході країни.

За даними аналітиків, наразі невідомо, цо сталося з "Шахедом".