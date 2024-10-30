Вночі російський "Шахед" залетів на територію Білорусі, піднімалась авіація, - "Беларускі Гаюн"
У ніч на 30 жовтня 2024 року під час нічної атаки РФ на територію України "Шахед" залітав у Білорусь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Як зазначається, безпілотник зайшов на територію Білорусі близько 02:29 в районі села Кравцовка (Гомельський район) і тримав курс на Гомель.
Для його перехоплення близько 03:10 з Барановичів піднімали черговий винищувач ВПС РБ, який аж до 4-ї ранку кружляв на південному сході країни.
За даними аналітиків, наразі невідомо, цо сталося з "Шахедом".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бывшая белорусь - активный учасник войны против нашей страны. Ее аавиация ведет разведку нашей территории. Ее системы РЭБ ставят помехи нашим ПВО.