В Польше с начала года задержали 195 граждан Украины за помощь нелегальным мигрантам

За период с января до конца октября 2024 года в Польше задержаны 195 украинцев за содействие нелегальным мигрантам в незаконном пересечении границы с Беларусью.

Об этом сообщили в Пограничной службе Польши в ответ на информационный запрос "Укринформа", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщил представитель пресс-службы Пограничной службы РП Кшиштоф Гжех, с 1 января по 29 октября этого года польские службы задержали всего 377 так называемых пособников в незаконном пересечении нелегальными мигрантами границы с Беларусью, при этом более половины из них - 195 (51%) являются гражданами Украины.

"Всего с начала так называемого миграционного кризиса на польско-белорусской границе, с лета 2021 года, польские службы задержали 1754 пособников в незаконном пересечении границы с РБ, из которых 740 (42%) являются гражданами Украины. В частности, в прошлом году в Польше были задержаны 295 украинцев за такого рода деятельность, в 2022 году - 174 граждан Украины, а в 2021 - 76 таких людей", - отметили польские пограничники.

В Пограничной службе Польши также сообщили, что за такую деятельность в этом году было арестовано 38 граждан Украины.

С начала миграционного кризиса в 2021 году мера пресечения в виде временного ареста применялась в целом в отношении 166 украинцев.

После задержания польские органы, как правило, депортируют пособников, которые являются гражданами третьих стран. В части случаев в отношении них также применяется временный арест на три месяца.

Напомним, ежедневно белорусско-польскую границу пытается нелегально пересечь, в среднем, несколько десятков нелегальных мигрантов. Часто они демонстрируют агрессию в отношении польских патрулей, бросая в них камнями и ветками деревьев.

В мае 2024 года от удара ножом со стороны нелегального мигранта на границе пострадал, а впоследствии умер в больнице польский военнослужащий.