1 460 17

В Польше с начала года задержали 195 граждан Украины за помощь нелегальным мигрантам

195 українців затримала Польща за допомогу нелегальним мігрантам

За период с января до конца октября 2024 года в Польше задержаны 195 украинцев за содействие нелегальным мигрантам в незаконном пересечении границы с Беларусью.

Об этом сообщили в Пограничной службе Польши в ответ на информационный запрос "Укринформа", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщил представитель пресс-службы Пограничной службы РП Кшиштоф Гжех, с 1 января по 29 октября этого года польские службы задержали всего 377 так называемых пособников в незаконном пересечении нелегальными мигрантами границы с Беларусью, при этом более половины из них - 195 (51%) являются гражданами Украины.

"Всего с начала так называемого миграционного кризиса на польско-белорусской границе, с лета 2021 года, польские службы задержали 1754 пособников в незаконном пересечении границы с РБ, из которых 740 (42%) являются гражданами Украины. В частности, в прошлом году в Польше были задержаны 295 украинцев за такого рода деятельность, в 2022 году - 174 граждан Украины, а в 2021 - 76 таких людей", - отметили польские пограничники.

Смотрите: На Закарпатье ликвидировали новую схему незаконного пересечения мужчинами границы: на ходу заскочить в поезд. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Пограничной службе Польши также сообщили, что за такую деятельность в этом году было арестовано 38 граждан Украины.

С начала миграционного кризиса в 2021 году мера пресечения в виде временного ареста применялась в целом в отношении 166 украинцев.

После задержания польские органы, как правило, депортируют пособников, которые являются гражданами третьих стран. В части случаев в отношении них также применяется временный арест на три месяца.

Также смотрите: "Восточный щит": Польша начала строительство линии укреплений на границе с РФ и Белоруссией. ФОТО

Напомним, ежедневно белорусско-польскую границу пытается нелегально пересечь, в среднем, несколько десятков нелегальных мигрантов. Часто они демонстрируют агрессию в отношении польских патрулей, бросая в них камнями и ветками деревьев.

В мае 2024 года от удара ножом со стороны нелегального мигранта на границе пострадал, а впоследствии умер в больнице польский военнослужащий.

Такі українці - наша ганьба!
хлопаки бабло косять ))) а якщо серйозно, то просте питання - а ви що думали, виїдуть тільки жінки, діти, старі і інваліди? а бандюгани різних калібрів і статей залишаться в Україні?

там їх відсоток такий ж, як і в Україні, так що перестаньте тут розказувати про українців всякі нісенітниці і включайте мозок. хоча б інколи, кажуть, що декому це все ж допомагає, однак, на жаль, не всім.
Нажаль це українці, а не марсіане, які отримали у польші тимчасовий притулок як беженци ат вайни, можливо навіть з лднерії.
Мабуть новоприбулі ухилянти .
І не дивуюсь. Але заробили не так круто, як прокурори-інваліди
Скоро буде у Польщі як у в'язницях США, при 13,6% темношкірих та афроамериканців у країні в тюрмах ледь і замітиш світлошкірих...
Мені особисто, те, що вони українці байдуже, садіть, але не підганяйте статистику у ваших припадках до України.
Такі українці - наша ганьба!
бидло є скрізь, хоча, не всюди ним пишаються та дають домінувати над адекватними...
Це не бидло. Це бізнес на ухилянтах із порушенням законів.
значить і статтю не читали? у Польщі затримано 195 українців за сприяння нелегальним мігрантам у незаконному перетині кордону з Білоруссю. Джерело:
Читали. 51% - українці. Не тільки "ухилянти" - так.
Нажаль це українці, а не марсіане, які отримали у польші тимчасовий притулок як беженци ат вайни, можливо навіть з лднерії.
З якої лднерії? Оттуда едут через страны Балтии, как украинские граждане. Откуда у них опыт перехода границы? Вот тот кто переплыл Тису, прошел горами в Словакию. У кого опыт форсирования Буга, тот может помочь пересечь детскую польско - белорусскую границу.
Постойте. Они ещё научат польских офицеров взятки брать.
вони допомагали нелегальним мігрантам, і тут не ясно на польській стороні, чи саме прориватись через кордон, думаю все таки перше.
зебіл чи як тепер пишуть толерантно- ще один опрізаний, але не на тій голівці?
хлопаки бабло косять ))) а якщо серйозно, то просте питання - а ви що думали, виїдуть тільки жінки, діти, старі і інваліди? а бандюгани різних калібрів і статей залишаться в Україні?

там їх відсоток такий ж, як і в Україні, так що перестаньте тут розказувати про українців всякі нісенітниці і включайте мозок. хоча б інколи, кажуть, що декому це все ж допомагає, однак, на жаль, не всім.
Шо з ними робити? А всіх цих посібників передати в Україну і нехай ідуть воювати.
