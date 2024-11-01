РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4332 посетителя онлайн
Новости
8 479 18

Потери солдат КНДР на войне в Украине могут превысить российские, - разведка Эстонии

КНДР

Участие северокорейских подразделений в боях на украинском фронте пока не принесет особых изменений, и они, вероятно, понесут большие потери.

Как передает Укринформ, такое мнение высказал полковник Антс Кивисельг, командир Центра разведки министерства обороны Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По оценке главы разведцентра, участие северокорейских подразделений в боевых действиях на украинском фронте на сегодня не принесет особых изменений, и, скорее всего, военные из КНДР понесут большие потери.

Кивисельг отметил, что, по украинским данным, в Курскую область РФ прибыло 3000 военнослужащих из 11-го армейского корпуса вооруженных сил КНДР, в том числе около 200 северокорейских спецназовцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Северная Корея будет "твердо стоять" с РФ до "победы" в Украине, - глава МИД КНДР Чхве Сон Хи

"Эти военнослужащие, вероятно, прибыли на территорию Российской Федерации в начале октября, где прошли предварительную подготовку в Восточном военном округе, которая длилась от двух до четырех недель, после чего началась их переброска на украинский фронт", - сказал Кивисельг.

"Предполагается, что в целом Северная Корея пообещала направить в Российскую Федерацию от 10 000 до 12 000 военнослужащих, включая 500 офицеров и трех генералов. Прибытие северокорейских солдат на украинский фронт, скорее всего, будет происходить поэтапно в течение следующих недель", - сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии.

Кивисельг отметил, что, как правило, северокорейские солдаты обучены воевать в горной местности, они не знакомы с украинской территорией, ее климатом и географией.

"Их подготовка не предусматривает ведения боевых действий в таких районах. Подготовка, которую они проходят в Российской Федерации, конечно, не отличается высоким уровнем. Поэтому мы можем ожидать, что северокорейские подразделения понесут большие потери в Украине, и, вероятно, даже более тяжелые, чем те, которые до сих пор несли войска Российской Федерации", - сказал Кивисельг.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два десятка северокорейцев в окопе на Курщине задрали головы и смотрят, как на них падает боеприпас с украинского дрона. ВИДЕО

Несмотря на это, по его словам, не исключено, что КНДР продолжит отправлять свои подразделения в РФ и на украинский фронт.

"Несмотря на это, оценка разведцентра остается неизменной: отправка северокорейских подразделений в Украину на данный момент не приведет к большим изменениям. Но если дополнительная переброска этих подразделений в РФ, их обучение и дальнейшее прибытие на украинский фронт будет продолжаться в долгосрочной перспективе, это, безусловно, может привести к некоторым изменениям на линии фронта", - отметил Кивисельг.

Автор: 

КНДР (1278) Эстония (1544) внешняя разведка (412) потери (4564)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Так яким болтом іх бити -- снарядів в обріз
показать весь комментарий
01.11.2024 16:47 Ответить
+3
Ину, як і Х**лу на холопів на*рать.
показать весь комментарий
01.11.2024 17:02 Ответить
+2
Ти начальник складу чи троль-провокатор?
показать весь комментарий
01.11.2024 16:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так яким болтом іх бити -- снарядів в обріз
показать весь комментарий
01.11.2024 16:47 Ответить
Ти начальник складу чи троль-провокатор?
показать весь комментарий
01.11.2024 16:48 Ответить
Біля Авдіівки офіцер сказав - вони по нас 12 снарядів ми ім 1 - з тієі пори мабуть не дуже шось помінялось
показать весь комментарий
01.11.2024 16:54 Ответить
Біля Авдіївки.. ясно.. Вона в глибокому тилу ворога. Менше слухай «офіцерів» звідти.
показать весь комментарий
01.11.2024 17:01 Ответить
Офіцерів з -під Авдіівки я вже не слухаю
показать весь комментарий
01.11.2024 17:54 Ответить
Та він пише те що замовили куратори
показать весь комментарий
01.11.2024 17:58 Ответить
Чому відразу начальник складу
показать весь комментарий
01.11.2024 17:59 Ответить
хто на черзі? Центральноафриканська імперія?
показать весь комментарий
01.11.2024 16:47 Ответить
Думаю,що полковник помиляється)Оскільки середній зріс 1.6 і вага цих нещасних по 50кг,то якщо рахувати по цих параметрах щодо расійських дисантників то треба коефіцієнт певний застосовувати))
показать весь комментарий
01.11.2024 16:52 Ответить
Ину, як і Х**лу на холопів на*рать.
показать весь комментарий
01.11.2024 17:02 Ответить
Смакує «дарами» з КНДР русня - в руках консерва з мʼясом, але є нюанс

Це мʼясо - собаки. Допоміг це зрозуміти перекладач. Але русні просто пофіг, чим харчуватись.
показать весь комментарий
01.11.2024 17:09 Ответить
https://t.me/voynareal/101896 Відео
показать весь комментарий
01.11.2024 17:11 Ответить
Даже если ети бабуины просто толпой с криком ура побежат на наши позиции (а они видимо таки и будут делать так как у них один переводчик на тісячу голов мяса) где взять одновременно столько дронов и снарядов? Нужно быстро заказывать большое количество касетных боеприпасов.
показать весь комментарий
01.11.2024 17:11 Ответить
До чого тут оці солодкі прогнози? У нас військових, ***********, і техніки не вистачає. Зато оптимістичні сподівання. Розумнішими слід бути.
показать весь комментарий
01.11.2024 17:12 Ответить
Добре чужими руками жар загрібати.
Там кацапи ще з Іраном збираються підписувати договір, подібний до того який підписали з КНДР. Тому скоріш за все ще й іранці прийдуть воювать. Диктатори свої потєшні армії перетворюють у справжні бойові війська, а Захід продовжує займатись гаданнями - будуть чи не будуть, можуть чи не можуть.
показать весь комментарий
01.11.2024 18:32 Ответить
"....а Захід продовжує займатись гаданнями - будуть чи не будуть, можуть чи не можуть."
Якби то "гаданнями". "Захід" продовжує "взаімавиґаднає еканамічєскає, научьно - тєхнічєскає і культурнає сатруднічєство"!
показать весь комментарий
01.11.2024 18:56 Ответить
а що у кореї стільки народу, як у пу?
показать весь комментарий
01.11.2024 19:12 Ответить
Скорее всего все их семьи в заложниках. Так что они будут самоубиваться даже активней рашистов.
показать весь комментарий
01.11.2024 19:34 Ответить
 
 