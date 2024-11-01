Потери солдат КНДР на войне в Украине могут превысить российские, - разведка Эстонии

Участие северокорейских подразделений в боях на украинском фронте пока не принесет особых изменений, и они, вероятно, понесут большие потери.

Как передает Укринформ, такое мнение высказал полковник Антс Кивисельг, командир Центра разведки министерства обороны Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По оценке главы разведцентра, участие северокорейских подразделений в боевых действиях на украинском фронте на сегодня не принесет особых изменений, и, скорее всего, военные из КНДР понесут большие потери.

Кивисельг отметил, что, по украинским данным, в Курскую область РФ прибыло 3000 военнослужащих из 11-го армейского корпуса вооруженных сил КНДР, в том числе около 200 северокорейских спецназовцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Северная Корея будет "твердо стоять" с РФ до "победы" в Украине, - глава МИД КНДР Чхве Сон Хи

"Эти военнослужащие, вероятно, прибыли на территорию Российской Федерации в начале октября, где прошли предварительную подготовку в Восточном военном округе, которая длилась от двух до четырех недель, после чего началась их переброска на украинский фронт", - сказал Кивисельг.

"Предполагается, что в целом Северная Корея пообещала направить в Российскую Федерацию от 10 000 до 12 000 военнослужащих, включая 500 офицеров и трех генералов. Прибытие северокорейских солдат на украинский фронт, скорее всего, будет происходить поэтапно в течение следующих недель", - сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии.

Кивисельг отметил, что, как правило, северокорейские солдаты обучены воевать в горной местности, они не знакомы с украинской территорией, ее климатом и географией.

"Их подготовка не предусматривает ведения боевых действий в таких районах. Подготовка, которую они проходят в Российской Федерации, конечно, не отличается высоким уровнем. Поэтому мы можем ожидать, что северокорейские подразделения понесут большие потери в Украине, и, вероятно, даже более тяжелые, чем те, которые до сих пор несли войска Российской Федерации", - сказал Кивисельг.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два десятка северокорейцев в окопе на Курщине задрали головы и смотрят, как на них падает боеприпас с украинского дрона. ВИДЕО

Несмотря на это, по его словам, не исключено, что КНДР продолжит отправлять свои подразделения в РФ и на украинский фронт.

"Несмотря на это, оценка разведцентра остается неизменной: отправка северокорейских подразделений в Украину на данный момент не приведет к большим изменениям. Но если дополнительная переброска этих подразделений в РФ, их обучение и дальнейшее прибытие на украинский фронт будет продолжаться в долгосрочной перспективе, это, безусловно, может привести к некоторым изменениям на линии фронта", - отметил Кивисельг.