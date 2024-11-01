Два десятка северокорейцев в окопе на Курщине задрали головы вверх и смотрят, как на них падает боеприпас с украинского дрона. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оператор украинского дрона сбрасывает боеприпас в тесный окоп на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в укрытии по меньшей мере два десятка солдат. Часть из них задрала голову вверх и смотрит на полет боеприпаса. Автор публикации уверяет, что украинский воин атакует северокорейских военных.
