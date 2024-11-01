РУС
Два десятка северокорейцев в окопе на Курщине задрали головы вверх и смотрят, как на них падает боеприпас с украинского дрона. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оператор украинского дрона сбрасывает боеприпас в тесный окоп на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в укрытии по меньшей мере два десятка солдат. Часть из них задрала голову вверх и смотрит на полет боеприпаса. Автор публикации уверяет, что украинский воин атакует северокорейских военных.

Радіють! - може пупс шось прислав
01.11.2024 13:34 Ответить
кучно сидять!
01.11.2024 13:36 Ответить
01.11.2024 13:42 Ответить
Але подивіться, сидять в підготовлених окопах. Це ні про що не говорить? Кацапам їх більше шкода, ніж нашому керівництву своїх солдатів. Для зе тренд ,зберегти життя солдатів, співпадає з поразкою: шкодуємо солдатів, тому відступаємо. А забезпечити всім необхідним: укріпленнями, зброєю,припасами, а саме головне, найкращими, адекватними командирами - на це кеби не вистачає.
показать весь комментарий
03.11.2024 08:49 Ответить
