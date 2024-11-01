Кабмин назначил новым образовательным омбудсменом Надежду Лещик

В пятницу, 1 ноября, Кабинет Министров Украины назначил новым образовательным омбудсменом Надежду Лещик.

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабинетом Министров Украины назначена Лещик Надежда Всеволодовна образовательным омбудсменом", - говорится в сообщении.

Ранее должность образовательного омбудсмена занимал Сергей Горбачев. 15 августа, правительство на внеочередном заседании уволило Горбачева с должности образовательного омбудсмена.

Известно, что с 2019 года новый образовательный омбудсмен Надежда Лещик возглавляла отдел медиа и аналитики в Службе образовательного омбудсмена.

Читайте также: Правительство назначило нового председателя правления "Укрзализныци"