Кабмин назначил новым образовательным омбудсменом Надежду Лещик
В пятницу, 1 ноября, Кабинет Министров Украины назначил новым образовательным омбудсменом Надежду Лещик.
Об этом в Telegram сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
"Кабинетом Министров Украины назначена Лещик Надежда Всеволодовна образовательным омбудсменом", - говорится в сообщении.
Ранее должность образовательного омбудсмена занимал Сергей Горбачев. 15 августа, правительство на внеочередном заседании уволило Горбачева с должности образовательного омбудсмена.
Известно, что с 2019 года новый образовательный омбудсмен Надежда Лещик возглавляла отдел медиа и аналитики в Службе образовательного омбудсмена.
