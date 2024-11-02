На Сумщине произошло аварийное отключение света, водоканал переходит на резервное питание.

Вечером 1 ноября в Сумской области произошло аварийное отключение электроэнергии.

Об этом в Telegram сообщила Сумская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас аварийно-спасательные службы работают над восстановлением электроснабжения.

"Сохраняйте спокойствие, ситуация контролируемая, делается все необходимое, чтобы максимально быстро устранить причины обесточивания", - заявили в ОГА.

Также КП "Горводоканал" Сумского городского совета сообщило, что из-за временного аварийного отключения электроэнергии в Сумах обесточены все объекты водоканала.

"Осуществляется переход на аварийно-резервное питание. В первую очередь запускаем систему водоотведения", - сообщил водоканал.

Напомним, что вечером 1 ноября россияне атаковали Сумы "шахедами". Вражеский БпЛА попал в многоэтажку, 5 человек ранены, среди них беременная.

Сообщалось также, что из-за вражеской атаки 173 потребителя в Сумах остались без газа. Это два многоквартирных дома.

