На Сумщині сталося аварійне відключення світла, водоканал переходить на резервне живлення
Ввечері 1 листопада у Сумській області відбулося аварійне відключення електроенергії.
Про це у Telegram повідомила Сумська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі аварійно-рятувальні служби працюють над відновленням електропостачання.
"Зберігайте спокій, ситуація контрольована, робиться все необхідне, щоби максимально швидко усунути причини знеструмлення", - заявили в ОВА.
Також КП "Міськводоканал" Сумської міської ради повідомило, що через тимчасове аварійне вимкнення електроенергії в Сумах знеструмлені усі об'єкти водоканалу.
"Здійснюється перехід на аварійно-резервне живлення. Першочергово запускаємо систему водовідведення", - повідомив водоканал.
Нагадаємо, що ввечері 1 листопада росіяни атакували Суми "шахедами". Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку, 5 людей поранено, серед них вагітна.
Повідомлялося також, що через ворожу атаку 173 споживачі у Сумах залишилися без газу. Це два багатоквартирні будинки.
