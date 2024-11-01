На Сумщині сталося аварійне відключення світла, водоканал переходить на резервне живлення

Ввечері 1 листопада у Сумській області відбулося аварійне відключення електроенергії.

Про це у Telegram повідомила Сумська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі аварійно-рятувальні служби працюють над відновленням електропостачання.

"Зберігайте спокій, ситуація контрольована, робиться все необхідне, щоби максимально швидко усунути причини знеструмлення", - заявили в ОВА.

Також КП "Міськводоканал" Сумської міської ради повідомило, що через тимчасове аварійне вимкнення електроенергії в Сумах знеструмлені усі об'єкти водоканалу.

"Здійснюється перехід на аварійно-резервне живлення. Першочергово запускаємо систему водовідведення", - повідомив водоканал.

Нагадаємо, що ввечері 1 листопада росіяни атакували Суми "шахедами". Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку, 5 людей поранено, серед них вагітна.

Повідомлялося також, що через ворожу атаку 173 споживачі у Сумах залишилися без газу. Це два багатоквартирні будинки.

