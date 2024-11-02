РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8744 посетителя онлайн
Новости Война
9 297 32

Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

росіяни знову атакують шахедами

Вечером субботы, 2 ноября, российские захватчики запустили по Украине ударные БПЛА типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Российские ударные БПЛА двигались с Сумщины, курсом на Полтавщину.

"Полтавская область - угроза ударных БпЛА. БПЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину", - сообщили ВС в 17:51.

В 18:04 ВС сообщили об угрозе вражеских БПЛА для Харьковщины.

"БАЛА восточнее Харькова, курс южный", - сообщалось в 18:10.

В 18:42 ПС сообщили о:

  • БПЛА в восточной части Черниговщины, курс западный;
  • БПЛА в западной части Полтавщины, курс юго-западный;
  • БПЛА в районе Сум, курс юго-западный;
  • БПЛА в Харьковской области, курс южный.

В 19:23 ВС сообщили о:

  • БПЛА в северной части Сумщины, курс западный; БПЛА в районе Сум, курс южный;
  • БПЛА в восточной и центральной частях Черниговщины, курс западный;
  • БПЛА западнее Черкасс, курс юго-западный;
  • БПЛА на границе Днепропетровской и Запорожской областей, курс юго-западный.

Позже ВС сообщили о:

  • БПЛА в направлении Чернигова с восточного направления;
  • БПЛА в направлении Киева с северо-восточного направления;
  • БПЛА в направлении Сум с северо-восточного направления.

Обновлена ​​информация о движении вражеских БПЛА

В 20:39 ВС сообщили о:

  • БПЛА в южной части Сумщины, курс западный;
  • нескольких группах БПЛА на Черниговщине, курс западный;
  • БПЛА в северной части Киевщины, курс западный;
  • БПЛА в восточной части Житомирщины, курс западный.

В 22:03 ВС сообщили о:

  • БПЛА из Сумщины курсом на Полтавщину и Черниговщину;
  • БПЛА в восточной части Черниговщины, курсом на запад;
  • БПЛА в северной части Киевской области, курсом на запад;
  • БПЛА севернее Киева, курс западный;
  • БПЛА севернее Житомира, курс западный
  • Также сообщалось о БПЛА через Киев в южном направлении и БПЛА курсом на Киев с северного направления.

В 23:17 ВС сообщили о:

  • БПЛА в южной части Житомирщины, курс западный;
  • БПЛА в северной части Киевщины, курс западный;
  • БПЛА в восточной части Черниговщины, курс юго-западный;
  • БПЛА в западной части Сумщины, курс западный;
  • БПЛА западнее Харькова, курс южный;
  • БПЛА южнее Сум, курс южный.

Также читайте: В Киеве снова работали силы ПВО

Автор: 

Воздушные силы (2702) Шахед (1527)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Московіти звіріють , так як їх неннависть до украінців безмежна ,
отож потрібно кацапів безжально вбивати , рвати на шматки та палити ,
бо вони зі своїм фюрером на мають права на життя 😡
показать весь комментарий
02.11.2024 18:14 Ответить
+8
коли один раз обстріляли Ізраль галасу було як після Холокосту. Але ж українці то щось не тейво..
показать весь комментарий
02.11.2024 18:17 Ответить
+7
Як тільки на дворі темніє,
Від злоби кацапня чманіє.
Та запускає ті "шахеди",
Що дали звіру моджахеди!
показать весь комментарий
02.11.2024 18:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це так неочікувано
показать весь комментарий
02.11.2024 18:09 Ответить
Московіти звіріють , так як їх неннависть до украінців безмежна ,
отож потрібно кацапів безжально вбивати , рвати на шматки та палити ,
бо вони зі своїм фюрером на мають права на життя 😡
показать весь комментарий
02.11.2024 18:14 Ответить
коли один раз обстріляли Ізраль галасу було як після Холокосту. Але ж українці то щось не тейво..
показать весь комментарий
02.11.2024 18:17 Ответить
Як тільки на дворі темніє,
Від злоби кацапня чманіє.
Та запускає ті "шахеди",
Що дали звіру моджахеди!
показать весь комментарий
02.11.2024 18:26 Ответить
3.14д*ри !
показать весь комментарий
02.11.2024 18:40 Ответить
а якщо коротко - то "3.14дараси"
показать весь комментарий
02.11.2024 20:17 Ответить
Сегодня их сбивали уже даже средь дня...Не ровен час,их целые рои 24/7 будут заходить и весеть в пространстве Украины,парализуя напрочь убитую и изнасилованную зеблазнями экономику,бизнес,траспорт и просто жизнь пересічних непрекращающимися тревогами,ударами и напряжением...
показать весь комментарий
02.11.2024 20:14 Ответить
не панікуй
показать весь комментарий
02.11.2024 20:18 Ответить
Да мне на них плевать....Я всегда сплю как младенец,после всего что видел и чем меня крыли....Вату в уши всунул,чтоб не шумели-на бок перевернулся и пох......Люди переживают,суетяться,утром обмениваются "впечатлениями"...Мне же-просто смешно все это видеть и слышать...Шахед-это херь на палке,с вероятностью что она к Вам залетит в дом-0.1% из 100
показать весь комментарий
02.11.2024 20:25 Ответить
1000-й шахед чекаєш?
показать весь комментарий
02.11.2024 20:32 Ответить
Я серьезно говорю....без преувеличения...Я затыкаю уши и сплю дальше.Если залетит-значит судьба такая,а от судьбы не уйдешь...Я сидел под обстрелами,когда шансы были 50 на 50...Вот тогда да,страшно реально.Я не знаю людей,которые не боялись бы...а это,ну детский сад...Оно смертоносное,несомненно,но шансы....шансы до того велики не обращать на это внимания,что я и не обращаю...У каждого-свой болевой порог и порог восприимчивости,особенно...если не видали настоящего пздца
показать весь комментарий
02.11.2024 20:51 Ответить
Та глобально зрозуміло. Я теж спати лягаю, бо вранці на роботу... А в укритті зарплатню не платять...
показать весь комментарий
02.11.2024 20:57 Ответить
Выходит с объявлением воздушной тревоги показуха.
Типа, мы вас предупредили, а там как хотите. Но на работу идти нужно.
показать весь комментарий
03.11.2024 07:48 Ответить
Чому? Діло влади попередити людей. А далі кожен сам вирішує. В метро бачу багато людей, люди з карематами приходять. Вночі для мене ходити в укриття не реально. А вдень у мене робота така, що обладнання не покинеш
показать весь комментарий
03.11.2024 10:21 Ответить
Коли запустять тисячний Шахєд - він таки спуститься в укриття
показать весь комментарий
02.11.2024 20:58 Ответить
За жовтень Україну атакували більш ніж 2 тисячі "Шахедів"......
показать весь комментарий
02.11.2024 21:01 Ответить
Ніт! Значіт судьба такая
показать весь комментарий
02.11.2024 21:07 Ответить
Тоді я до вас з пляшкою завітаю
показать весь комментарий
02.11.2024 21:17 Ответить
Ця "х@рь на палкє" має 50 кг вибухівки. Нічого смішного не бачу. Не всі такі суворі та товстошкірі. Не всі є Рембо. Те, що залетить в оселю - дійсно відсоток малий. Але непрямі наслідки - пожежа в будинку - наробить багато лиха. Ну і ударну хвилю та уламки ніхто не відміняв
показать весь комментарий
02.11.2024 20:38 Ответить
Співати на мотив 95 кварталу? ))
показать весь комментарий
02.11.2024 21:32 Ответить
Ой летіли ті шахеди,
Ой летіли у суботу дощову,
І попали у будинок,
А кацап ти не пішов би у ........
показать весь комментарий
02.11.2024 20:49 Ответить
над будинком пролетів тільки що,неприємна ***** ппц
кацапи підараси здохніть усі разом в один день
показать весь комментарий
02.11.2024 22:27 Ответить
Самі не здохнуть. Треба допомагати
показать весь комментарий
02.11.2024 22:43 Ответить
Нужно оголосить збір на колдунов Вуду...Шоб їм **** поробили усім...зомбованим підрсам
показать весь комментарий
02.11.2024 22:59 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/11153 внутрішні вороги України вчора-сьогодні арештували рахунки підприємств Петра Порошенка , про що він особисто повідомляє в пості:
"Тут, на фронті, хочеться передати вітання пану Татарову, який поставив завдання прокурорам-«інвалідам». Ті заарештували рахунки моїх підприємств, щоб перешкодити виділенню коштів на підтримку Армії.
Без відкриття кримінальних справ, без будь-яких статусів або підозр. Наказ заарештувати рахунки як речовий доказ і поновити ганебну практику, яка триває понад два роки.
Не бавтеся! Бо, коли було важко, ви, прокурорські «інваліди», втекли з Києва, спаливши кримінальні справи. Тому зараз, якщо не можете допомогти, то хоча б не заважайте. Та не думайте, що вам вдасться сховатися від відповідальності.
Справді, я вітав слова Президента Зеленського про те, що країні потрібна єдність. Але я не думаю, що це та єдність, якої від вас чекає український народ і наші партнери".
показать весь комментарий
02.11.2024 23:00 Ответить
Зелена бидлота точно зливає Украіну , судячи з того , як швидко кацапи
просуваються на Донбасі і в інших напрямках ,
а такі Люди , як Порошенко і його команда , які безперервно
домомагають нашим воїнам на фронті ,
перешкоджають зеленій мафії вирішувати свої зрадницькі ,, дєлішки" 😡

показать весь комментарий
02.11.2024 23:40 Ответить
"Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна" - під таким гучним заголовком з'явилась https://www.telegraph.co.uk/news/2024/11/01/ukraine-war-ballistic-missile-hrim-2-putin-moscow-strike/ публікація у виданні "The Telegraph".

Ось нижче гугл-переклад тексту даної статті:

@ "Із значним запізненням на 33-му місяці широкомасштабної фази російсько-української війни Україна таки розпочала розгортання й підготовку до пусків нових потужних балістичних ракет, які могли б долітати й уражати цілі аж у самій москві.
Так, нещодавно голова делегації України в НАТО Єгор Чернєв , заявив, що, начебто, українська ракета "Грім-2" майже готова до бою. «Повірте, незабаром будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, а й російська федерація», - https://newsukraine.rbc.ua/news/ukraine-s-parliament-promises-concrete-results-1729609806.html сказав Чернєв .
«Грім-2» - це одноступенева твердопаливна балістична ракета, яка може нести боєголовку вагою 1100 фунтів на відстань до 310 миль, ймовірно, під інерційним наведенням. Це суттєвий крок вперед у порівнянні з найкращою нині балістичною ракетою в України - «Точкою-У» 1970-х років.
КБ «Південне», виробник ракет у Дніпрі, працювало над «Грім-2» протягом десяти років. Ця робота мала низький пріоритет у роки до того, як росія розширила свою війну проти України, починаючи з лютого 2022 року: фінансування було постійною проблемою. Однак, після того, як росія розгорнула свою війну проти України на повну, гроші більше не були головною проблемою. А нею стали російські повітряні атаки на промислові об'єкти в Дніпрі. Не зважаючи на загрозу бомбардувань, українські інженери нарешті завершили проектування та виробництво першої партії «Грім-2». Президент України Володимир Зеленський ще в серпні анонсував перше успішне випробування нової ракети - начебто «Грім-2».
«Грім-2» надасть Україні першу значну потужність глибокого удару по території ворога і звільнить країну від обмежень, накладених її найважливішими союзниками.
Сполучені Штати, Велика Британія та Франція надали Україні високоточні ********** радіусом дії на сотні миль. Але всі три країни забороняють Україні стріляти цими ************ по цілях всередині росії. Ці правила призвели до дисбалансу вогневої потужності. Щомісяця https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/09/03/ukraine-russia-war-latest-news23/ росія завдає ударів по українських містах , базах і промислових об'єктах тисячами безпілотників, сотнями балістичних і крилатих ракет. Українці нечасто завдають ударів - лише десятками і значно легшиими боєзарядами, передусім з безпілотників.
Зеленський та інші українські чиновники благали своїх американських, британських і французьких колег зняти обмеження на глибокі удари іноземною зброєю, але безуспішно. З «Грім-2» українцям не доведеться питати дозволу. Єдиним обмеженням українських ударів по російських цілях до москви та за її межами буде швидкість та масштаби виробництва нових балістичних ракет.
Удари по російських аеродромах, заводах чи нафтопереробних потужностях в глибині території росії можуть придушити російські повітряні нальоти, поступово обмежити постачання важкого озброєння російським силам і стиснути російську економіку в цілому. Російський президент путін може навіть зіткнутися з перспективою ударів, спрямованих проти нього особисто, у відповідь на численні спроби росії усунути Зеленського. Але «Грім-2», скоріш за все, не зможе перешкодити російським полкам долати чисельно менші та слабше озброєні українські гарнізони в містах і селищах уздовж лінії фронту..."



показать весь комментарий
03.11.2024 00:09 Ответить
 
 