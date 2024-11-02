Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером субботы, 2 ноября, российские захватчики запустили по Украине ударные БПЛА типа "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Российские ударные БПЛА двигались с Сумщины, курсом на Полтавщину.
"Полтавская область - угроза ударных БпЛА. БПЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину", - сообщили ВС в 17:51.
В 18:04 ВС сообщили об угрозе вражеских БПЛА для Харьковщины.
"БАЛА восточнее Харькова, курс южный", - сообщалось в 18:10.
В 18:42 ПС сообщили о:
- БПЛА в восточной части Черниговщины, курс западный;
- БПЛА в западной части Полтавщины, курс юго-западный;
- БПЛА в районе Сум, курс юго-западный;
- БПЛА в Харьковской области, курс южный.
В 19:23 ВС сообщили о:
- БПЛА в северной части Сумщины, курс западный; БПЛА в районе Сум, курс южный;
- БПЛА в восточной и центральной частях Черниговщины, курс западный;
- БПЛА западнее Черкасс, курс юго-западный;
- БПЛА на границе Днепропетровской и Запорожской областей, курс юго-западный.
Позже ВС сообщили о:
- БПЛА в направлении Чернигова с восточного направления;
- БПЛА в направлении Киева с северо-восточного направления;
- БПЛА в направлении Сум с северо-восточного направления.
Обновлена информация о движении вражеских БПЛА
В 20:39 ВС сообщили о:
- БПЛА в южной части Сумщины, курс западный;
- нескольких группах БПЛА на Черниговщине, курс западный;
- БПЛА в северной части Киевщины, курс западный;
- БПЛА в восточной части Житомирщины, курс западный.
В 22:03 ВС сообщили о:
- БПЛА из Сумщины курсом на Полтавщину и Черниговщину;
- БПЛА в восточной части Черниговщины, курсом на запад;
- БПЛА в северной части Киевской области, курсом на запад;
- БПЛА севернее Киева, курс западный;
- БПЛА севернее Житомира, курс западный
- Также сообщалось о БПЛА через Киев в южном направлении и БПЛА курсом на Киев с северного направления.
В 23:17 ВС сообщили о:
- БПЛА в южной части Житомирщины, курс западный;
- БПЛА в северной части Киевщины, курс западный;
- БПЛА в восточной части Черниговщины, курс юго-западный;
- БПЛА в западной части Сумщины, курс западный;
- БПЛА западнее Харькова, курс южный;
- БПЛА южнее Сум, курс южный.
Топ комментарии
+20 Amber
показать весь комментарий02.11.2024 18:14 Ответить Ссылка
+8 Эмирский бухарь
показать весь комментарий02.11.2024 18:17 Ответить Ссылка
+7 Поділля16
показать весь комментарий02.11.2024 18:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
отож потрібно кацапів безжально вбивати , рвати на шматки та палити ,
бо вони зі своїм фюрером на мають права на життя 😡
Від злоби кацапня чманіє.
Та запускає ті "шахеди",
Що дали звіру моджахеди!
Типа, мы вас предупредили, а там как хотите. Но на работу идти нужно.
Ой летіли у суботу дощову,
І попали у будинок,
А кацап ти не пішов би у ........
кацапи підараси здохніть усі разом в один день
"Тут, на фронті, хочеться передати вітання пану Татарову, який поставив завдання прокурорам-«інвалідам». Ті заарештували рахунки моїх підприємств, щоб перешкодити виділенню коштів на підтримку Армії.
Без відкриття кримінальних справ, без будь-яких статусів або підозр. Наказ заарештувати рахунки як речовий доказ і поновити ганебну практику, яка триває понад два роки.
Не бавтеся! Бо, коли було важко, ви, прокурорські «інваліди», втекли з Києва, спаливши кримінальні справи. Тому зараз, якщо не можете допомогти, то хоча б не заважайте. Та не думайте, що вам вдасться сховатися від відповідальності.
Справді, я вітав слова Президента Зеленського про те, що країні потрібна єдність. Але я не думаю, що це та єдність, якої від вас чекає український народ і наші партнери".
просуваються на Донбасі і в інших напрямках ,
а такі Люди , як Порошенко і його команда , які безперервно
домомагають нашим воїнам на фронті ,
перешкоджають зеленій мафії вирішувати свої зрадницькі ,, дєлішки" 😡
Ось нижче гугл-переклад тексту даної статті:
@ "Із значним запізненням на 33-му місяці широкомасштабної фази російсько-української війни Україна таки розпочала розгортання й підготовку до пусків нових потужних балістичних ракет, які могли б долітати й уражати цілі аж у самій москві.
Так, нещодавно голова делегації України в НАТО Єгор Чернєв , заявив, що, начебто, українська ракета "Грім-2" майже готова до бою. «Повірте, незабаром будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, а й російська федерація», - https://newsukraine.rbc.ua/news/ukraine-s-parliament-promises-concrete-results-1729609806.html сказав Чернєв .
«Грім-2» - це одноступенева твердопаливна балістична ракета, яка може нести боєголовку вагою 1100 фунтів на відстань до 310 миль, ймовірно, під інерційним наведенням. Це суттєвий крок вперед у порівнянні з найкращою нині балістичною ракетою в України - «Точкою-У» 1970-х років.
КБ «Південне», виробник ракет у Дніпрі, працювало над «Грім-2» протягом десяти років. Ця робота мала низький пріоритет у роки до того, як росія розширила свою війну проти України, починаючи з лютого 2022 року: фінансування було постійною проблемою. Однак, після того, як росія розгорнула свою війну проти України на повну, гроші більше не були головною проблемою. А нею стали російські повітряні атаки на промислові об'єкти в Дніпрі. Не зважаючи на загрозу бомбардувань, українські інженери нарешті завершили проектування та виробництво першої партії «Грім-2». Президент України Володимир Зеленський ще в серпні анонсував перше успішне випробування нової ракети - начебто «Грім-2».
«Грім-2» надасть Україні першу значну потужність глибокого удару по території ворога і звільнить країну від обмежень, накладених її найважливішими союзниками.
Сполучені Штати, Велика Британія та Франція надали Україні високоточні ********** радіусом дії на сотні миль. Але всі три країни забороняють Україні стріляти цими ************ по цілях всередині росії. Ці правила призвели до дисбалансу вогневої потужності. Щомісяця https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/09/03/ukraine-russia-war-latest-news23/ росія завдає ударів по українських містах , базах і промислових об'єктах тисячами безпілотників, сотнями балістичних і крилатих ракет. Українці нечасто завдають ударів - лише десятками і значно легшиими боєзарядами, передусім з безпілотників.
Зеленський та інші українські чиновники благали своїх американських, британських і французьких колег зняти обмеження на глибокі удари іноземною зброєю, але безуспішно. З «Грім-2» українцям не доведеться питати дозволу. Єдиним обмеженням українських ударів по російських цілях до москви та за її межами буде швидкість та масштаби виробництва нових балістичних ракет.
Удари по російських аеродромах, заводах чи нафтопереробних потужностях в глибині території росії можуть придушити російські повітряні нальоти, поступово обмежити постачання важкого озброєння російським силам і стиснути російську економіку в цілому. Російський президент путін може навіть зіткнутися з перспективою ударів, спрямованих проти нього особисто, у відповідь на численні спроби росії усунути Зеленського. Але «Грім-2», скоріш за все, не зможе перешкодити російським полкам долати чисельно менші та слабше озброєні українські гарнізони в містах і селищах уздовж лінії фронту..."