Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 2 листопада, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Російські ударні БпЛА рухалися із Сумщини, курсом на Полтавщину.

"Полтавська область - загроза ударних БпЛА. БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину", - повідомили ПС о 17:51.

О 18:04 ПС повідомили про загрозу ворожих БпЛА для Харківщини.

"БпЛА східініше Харкова, курс південний", - повідомлялося о 18:10.

О 18:42 ПС повідомили про:

БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний;

БпЛА в західній частині Полтавщини, курс південно-західний;

БпЛА в районі Сум, курс південно-західний;

БпЛА на Харківщині, курс південний.

О 19:23 ПС повідомили про:

БпЛА в північній частині Сумщини, курс західний;БпЛА в районі Сум, курс південний;

БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний;

БпЛА західніше Черкас, курс південно-західний;

БпЛА на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, курс південно-західний.

Згодом ПС повідомляли про:

БпЛА в напрямку Чернігова з східного напрямку;

БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку;

БпЛА в напрямку Сум з північно-східного напрямку

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 20:39 ПС повідомляли про:

БпЛА в південній частині Сумщини, курс західний;

Декілька груп БпЛА на Чернігівщині, курс західний;

БпЛА в північній частині Київщини, курс західний;

БпЛА в східній частині Житомирщини, курс західний.

О 22:03 ПС повідомляли про:

БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину та Чернігівщину;

БпЛА в східній частині Чернігівщини, курсом на захід;

БпЛА в північній частині Київщини, курсом на захід;

БпЛА північніше Києва, курс західний;

БпЛА північніше Житомира, курс західний.

Також повідомлялося про БпЛА через Київ у південному напрямку та БпЛА курсом на Київ з північного напрямку.

О 23:17 ПС повідомляли про:

БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний;

БпЛА в північній частині Київщини, курс західний;

БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний;

БпЛА в західній частині Сумщини, курс західний;

БпЛА західніше Харкова, курс південний;

БпЛА південніше Сум, курс південний.

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