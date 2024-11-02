Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 2 листопада, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Російські ударні БпЛА рухалися із Сумщини, курсом на Полтавщину.
"Полтавська область - загроза ударних БпЛА. БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину", - повідомили ПС о 17:51.
О 18:04 ПС повідомили про загрозу ворожих БпЛА для Харківщини.
"БпЛА східініше Харкова, курс південний", - повідомлялося о 18:10.
О 18:42 ПС повідомили про:
- БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний;
- БпЛА в західній частині Полтавщини, курс південно-західний;
- БпЛА в районі Сум, курс південно-західний;
- БпЛА на Харківщині, курс південний.
О 19:23 ПС повідомили про:
- БпЛА в північній частині Сумщини, курс західний;БпЛА в районі Сум, курс південний;
- БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний;
- БпЛА західніше Черкас, курс південно-західний;
- БпЛА на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, курс південно-західний.
Згодом ПС повідомляли про:
- БпЛА в напрямку Чернігова з східного напрямку;
- БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку;
- БпЛА в напрямку Сум з північно-східного напрямку
Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА
О 20:39 ПС повідомляли про:
- БпЛА в південній частині Сумщини, курс західний;
- Декілька груп БпЛА на Чернігівщині, курс західний;
- БпЛА в північній частині Київщини, курс західний;
- БпЛА в східній частині Житомирщини, курс західний.
О 22:03 ПС повідомляли про:
- БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину та Чернігівщину;
- БпЛА в східній частині Чернігівщини, курсом на захід;
- БпЛА в північній частині Київщини, курсом на захід;
- БпЛА північніше Києва, курс західний;
- БпЛА північніше Житомира, курс західний.
Також повідомлялося про БпЛА через Київ у південному напрямку та БпЛА курсом на Київ з північного напрямку.
О 23:17 ПС повідомляли про:
- БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний;
- БпЛА в північній частині Київщини, курс західний;
- БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний;
- БпЛА в західній частині Сумщини, курс західний;
- БпЛА західніше Харкова, курс південний;
- БпЛА південніше Сум, курс південний.
Топ коментарі
+20 Amber
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+8 Эмирский бухарь
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+7 Поділля16
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отож потрібно кацапів безжально вбивати , рвати на шматки та палити ,
бо вони зі своїм фюрером на мають права на життя 😡
Від злоби кацапня чманіє.
Та запускає ті "шахеди",
Що дали звіру моджахеди!
Типа, мы вас предупредили, а там как хотите. Но на работу идти нужно.
Ой летіли у суботу дощову,
І попали у будинок,
А кацап ти не пішов би у ........
кацапи підараси здохніть усі разом в один день
"Тут, на фронті, хочеться передати вітання пану Татарову, який поставив завдання прокурорам-«інвалідам». Ті заарештували рахунки моїх підприємств, щоб перешкодити виділенню коштів на підтримку Армії.
Без відкриття кримінальних справ, без будь-яких статусів або підозр. Наказ заарештувати рахунки як речовий доказ і поновити ганебну практику, яка триває понад два роки.
Не бавтеся! Бо, коли було важко, ви, прокурорські «інваліди», втекли з Києва, спаливши кримінальні справи. Тому зараз, якщо не можете допомогти, то хоча б не заважайте. Та не думайте, що вам вдасться сховатися від відповідальності.
Справді, я вітав слова Президента Зеленського про те, що країні потрібна єдність. Але я не думаю, що це та єдність, якої від вас чекає український народ і наші партнери".
просуваються на Донбасі і в інших напрямках ,
а такі Люди , як Порошенко і його команда , які безперервно
домомагають нашим воїнам на фронті ,
перешкоджають зеленій мафії вирішувати свої зрадницькі ,, дєлішки" 😡
Ось нижче гугл-переклад тексту даної статті:
@ "Із значним запізненням на 33-му місяці широкомасштабної фази російсько-української війни Україна таки розпочала розгортання й підготовку до пусків нових потужних балістичних ракет, які могли б долітати й уражати цілі аж у самій москві.
Так, нещодавно голова делегації України в НАТО Єгор Чернєв , заявив, що, начебто, українська ракета "Грім-2" майже готова до бою. «Повірте, незабаром будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, а й російська федерація», - https://newsukraine.rbc.ua/news/ukraine-s-parliament-promises-concrete-results-1729609806.html сказав Чернєв .
«Грім-2» - це одноступенева твердопаливна балістична ракета, яка може нести боєголовку вагою 1100 фунтів на відстань до 310 миль, ймовірно, під інерційним наведенням. Це суттєвий крок вперед у порівнянні з найкращою нині балістичною ракетою в України - «Точкою-У» 1970-х років.
КБ «Південне», виробник ракет у Дніпрі, працювало над «Грім-2» протягом десяти років. Ця робота мала низький пріоритет у роки до того, як росія розширила свою війну проти України, починаючи з лютого 2022 року: фінансування було постійною проблемою. Однак, після того, як росія розгорнула свою війну проти України на повну, гроші більше не були головною проблемою. А нею стали російські повітряні атаки на промислові об'єкти в Дніпрі. Не зважаючи на загрозу бомбардувань, українські інженери нарешті завершили проектування та виробництво першої партії «Грім-2». Президент України Володимир Зеленський ще в серпні анонсував перше успішне випробування нової ракети - начебто «Грім-2».
«Грім-2» надасть Україні першу значну потужність глибокого удару по території ворога і звільнить країну від обмежень, накладених її найважливішими союзниками.
Сполучені Штати, Велика Британія та Франція надали Україні високоточні ********** радіусом дії на сотні миль. Але всі три країни забороняють Україні стріляти цими ************ по цілях всередині росії. Ці правила призвели до дисбалансу вогневої потужності. Щомісяця https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/09/03/ukraine-russia-war-latest-news23/ росія завдає ударів по українських містах , базах і промислових об'єктах тисячами безпілотників, сотнями балістичних і крилатих ракет. Українці нечасто завдають ударів - лише десятками і значно легшиими боєзарядами, передусім з безпілотників.
Зеленський та інші українські чиновники благали своїх американських, британських і французьких колег зняти обмеження на глибокі удари іноземною зброєю, але безуспішно. З «Грім-2» українцям не доведеться питати дозволу. Єдиним обмеженням українських ударів по російських цілях до москви та за її межами буде швидкість та масштаби виробництва нових балістичних ракет.
Удари по російських аеродромах, заводах чи нафтопереробних потужностях в глибині території росії можуть придушити російські повітряні нальоти, поступово обмежити постачання важкого озброєння російським силам і стиснути російську економіку в цілому. Російський президент путін може навіть зіткнутися з перспективою ударів, спрямованих проти нього особисто, у відповідь на численні спроби росії усунути Зеленського. Але «Грім-2», скоріш за все, не зможе перешкодити російським полкам долати чисельно менші та слабше озброєні українські гарнізони в містах і селищах уздовж лінії фронту..."