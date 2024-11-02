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Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

росіяни знову атакують шахедами

Ввечері суботи, 2 листопада, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Російські ударні БпЛА рухалися із Сумщини, курсом на Полтавщину. 

"Полтавська область - загроза ударних БпЛА. БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину", - повідомили ПС о 17:51.

О 18:04 ПС повідомили про загрозу ворожих БпЛА для Харківщини. 

"БпЛА східініше Харкова, курс південний", - повідомлялося о 18:10.

О 18:42 ПС повідомили про:

  • БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний;
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курс південно-західний;
  • БпЛА в районі Сум, курс південно-західний;
  • БпЛА на Харківщині, курс південний.

О 19:23 ПС повідомили про:

  • БпЛА в північній частині Сумщини, курс західний;БпЛА в районі Сум, курс південний;
  • БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний;
  • БпЛА західніше Черкас, курс південно-західний;
  • БпЛА на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, курс південно-західний.

Згодом ПС повідомляли про:

  • БпЛА в напрямку Чернігова з східного напрямку;
  • БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку;
  • БпЛА в напрямку Сум з північно-східного напрямку

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 20:39 ПС повідомляли про:

  • БпЛА в південній частині Сумщини, курс західний;
  • Декілька груп БпЛА на Чернігівщині, курс західний;
  • БпЛА в північній частині Київщини, курс західний;
  • БпЛА в східній частині Житомирщини, курс західний.

О 22:03 ПС повідомляли про:

  • БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину та Чернігівщину;
  • БпЛА в східній частині Чернігівщини, курсом на захід;
  • БпЛА в північній частині Київщини, курсом на захід;
  • БпЛА північніше Києва, курс західний;
  • БпЛА північніше Житомира, курс західний.

Також повідомлялося про БпЛА через Київ у південному напрямку та  БпЛА курсом на Київ з північного напрямку.

О 23:17 ПС повідомляли про:

  • БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний;
  • БпЛА в північній частині Київщини, курс західний;
  • БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний;
  • БпЛА в західній частині Сумщини, курс західний;
  • БпЛА західніше Харкова, курс південний;
  • БпЛА південніше Сум, курс південний.

Читайте також: Знищено 39 із 71 "Шахеда", ще 21 - локаційно втрачений, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2808) Шахед (1232)


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Топ коментарі
+20
Московіти звіріють , так як їх неннависть до украінців безмежна ,
отож потрібно кацапів безжально вбивати , рвати на шматки та палити ,
бо вони зі своїм фюрером на мають права на життя 😡
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02.11.2024 18:14 Відповісти
+8
коли один раз обстріляли Ізраль галасу було як після Холокосту. Але ж українці то щось не тейво..
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02.11.2024 18:17 Відповісти
+7
Як тільки на дворі темніє,
Від злоби кацапня чманіє.
Та запускає ті "шахеди",
Що дали звіру моджахеди!
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02.11.2024 18:26 Відповісти
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Це так неочікувано
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02.11.2024 18:09 Відповісти
Московіти звіріють , так як їх неннависть до украінців безмежна ,
отож потрібно кацапів безжально вбивати , рвати на шматки та палити ,
бо вони зі своїм фюрером на мають права на життя 😡
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02.11.2024 18:14 Відповісти
коли один раз обстріляли Ізраль галасу було як після Холокосту. Але ж українці то щось не тейво..
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02.11.2024 18:17 Відповісти
Як тільки на дворі темніє,
Від злоби кацапня чманіє.
Та запускає ті "шахеди",
Що дали звіру моджахеди!
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02.11.2024 18:26 Відповісти
3.14д*ри !
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02.11.2024 18:40 Відповісти
а якщо коротко - то "3.14дараси"
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02.11.2024 20:17 Відповісти
Сегодня их сбивали уже даже средь дня...Не ровен час,их целые рои 24/7 будут заходить и весеть в пространстве Украины,парализуя напрочь убитую и изнасилованную зеблазнями экономику,бизнес,траспорт и просто жизнь пересічних непрекращающимися тревогами,ударами и напряжением...
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02.11.2024 20:14 Відповісти
не панікуй
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02.11.2024 20:18 Відповісти
Да мне на них плевать....Я всегда сплю как младенец,после всего что видел и чем меня крыли....Вату в уши всунул,чтоб не шумели-на бок перевернулся и пох......Люди переживают,суетяться,утром обмениваются "впечатлениями"...Мне же-просто смешно все это видеть и слышать...Шахед-это херь на палке,с вероятностью что она к Вам залетит в дом-0.1% из 100
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02.11.2024 20:25 Відповісти
1000-й шахед чекаєш?
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02.11.2024 20:32 Відповісти
Я серьезно говорю....без преувеличения...Я затыкаю уши и сплю дальше.Если залетит-значит судьба такая,а от судьбы не уйдешь...Я сидел под обстрелами,когда шансы были 50 на 50...Вот тогда да,страшно реально.Я не знаю людей,которые не боялись бы...а это,ну детский сад...Оно смертоносное,несомненно,но шансы....шансы до того велики не обращать на это внимания,что я и не обращаю...У каждого-свой болевой порог и порог восприимчивости,особенно...если не видали настоящего пздца
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02.11.2024 20:51 Відповісти
Та глобально зрозуміло. Я теж спати лягаю, бо вранці на роботу... А в укритті зарплатню не платять...
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02.11.2024 20:57 Відповісти
Выходит с объявлением воздушной тревоги показуха.
Типа, мы вас предупредили, а там как хотите. Но на работу идти нужно.
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03.11.2024 07:48 Відповісти
Чому? Діло влади попередити людей. А далі кожен сам вирішує. В метро бачу багато людей, люди з карематами приходять. Вночі для мене ходити в укриття не реально. А вдень у мене робота така, що обладнання не покинеш
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03.11.2024 10:21 Відповісти
Коли запустять тисячний Шахєд - він таки спуститься в укриття
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02.11.2024 20:58 Відповісти
За жовтень Україну атакували більш ніж 2 тисячі "Шахедів"......
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02.11.2024 21:01 Відповісти
Ніт! Значіт судьба такая
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02.11.2024 21:07 Відповісти
Тоді я до вас з пляшкою завітаю
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02.11.2024 21:17 Відповісти
Ця "х@рь на палкє" має 50 кг вибухівки. Нічого смішного не бачу. Не всі такі суворі та товстошкірі. Не всі є Рембо. Те, що залетить в оселю - дійсно відсоток малий. Але непрямі наслідки - пожежа в будинку - наробить багато лиха. Ну і ударну хвилю та уламки ніхто не відміняв
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02.11.2024 20:38 Відповісти
Співати на мотив 95 кварталу? ))
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02.11.2024 21:32 Відповісти
Ой летіли ті шахеди,
Ой летіли у суботу дощову,
І попали у будинок,
А кацап ти не пішов би у ........
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02.11.2024 20:49 Відповісти
над будинком пролетів тільки що,неприємна ***** ппц
кацапи підараси здохніть усі разом в один день
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02.11.2024 22:27 Відповісти
Самі не здохнуть. Треба допомагати
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02.11.2024 22:43 Відповісти
Нужно оголосить збір на колдунов Вуду...Шоб їм **** поробили усім...зомбованим підрсам
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02.11.2024 22:59 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/11153 внутрішні вороги України вчора-сьогодні арештували рахунки підприємств Петра Порошенка , про що він особисто повідомляє в пості:
"Тут, на фронті, хочеться передати вітання пану Татарову, який поставив завдання прокурорам-«інвалідам». Ті заарештували рахунки моїх підприємств, щоб перешкодити виділенню коштів на підтримку Армії.
Без відкриття кримінальних справ, без будь-яких статусів або підозр. Наказ заарештувати рахунки як речовий доказ і поновити ганебну практику, яка триває понад два роки.
Не бавтеся! Бо, коли було важко, ви, прокурорські «інваліди», втекли з Києва, спаливши кримінальні справи. Тому зараз, якщо не можете допомогти, то хоча б не заважайте. Та не думайте, що вам вдасться сховатися від відповідальності.
Справді, я вітав слова Президента Зеленського про те, що країні потрібна єдність. Але я не думаю, що це та єдність, якої від вас чекає український народ і наші партнери".
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02.11.2024 23:00 Відповісти
Зелена бидлота точно зливає Украіну , судячи з того , як швидко кацапи
просуваються на Донбасі і в інших напрямках ,
а такі Люди , як Порошенко і його команда , які безперервно
домомагають нашим воїнам на фронті ,
перешкоджають зеленій мафії вирішувати свої зрадницькі ,, дєлішки" 😡

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02.11.2024 23:40 Відповісти
"Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна" - під таким гучним заголовком з'явилась https://www.telegraph.co.uk/news/2024/11/01/ukraine-war-ballistic-missile-hrim-2-putin-moscow-strike/ публікація у виданні "The Telegraph".

Ось нижче гугл-переклад тексту даної статті:

@ "Із значним запізненням на 33-му місяці широкомасштабної фази російсько-української війни Україна таки розпочала розгортання й підготовку до пусків нових потужних балістичних ракет, які могли б долітати й уражати цілі аж у самій москві.
Так, нещодавно голова делегації України в НАТО Єгор Чернєв , заявив, що, начебто, українська ракета "Грім-2" майже готова до бою. «Повірте, незабаром будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, а й російська федерація», - https://newsukraine.rbc.ua/news/ukraine-s-parliament-promises-concrete-results-1729609806.html сказав Чернєв .
«Грім-2» - це одноступенева твердопаливна балістична ракета, яка може нести боєголовку вагою 1100 фунтів на відстань до 310 миль, ймовірно, під інерційним наведенням. Це суттєвий крок вперед у порівнянні з найкращою нині балістичною ракетою в України - «Точкою-У» 1970-х років.
КБ «Південне», виробник ракет у Дніпрі, працювало над «Грім-2» протягом десяти років. Ця робота мала низький пріоритет у роки до того, як росія розширила свою війну проти України, починаючи з лютого 2022 року: фінансування було постійною проблемою. Однак, після того, як росія розгорнула свою війну проти України на повну, гроші більше не були головною проблемою. А нею стали російські повітряні атаки на промислові об'єкти в Дніпрі. Не зважаючи на загрозу бомбардувань, українські інженери нарешті завершили проектування та виробництво першої партії «Грім-2». Президент України Володимир Зеленський ще в серпні анонсував перше успішне випробування нової ракети - начебто «Грім-2».
«Грім-2» надасть Україні першу значну потужність глибокого удару по території ворога і звільнить країну від обмежень, накладених її найважливішими союзниками.
Сполучені Штати, Велика Британія та Франція надали Україні високоточні ********** радіусом дії на сотні миль. Але всі три країни забороняють Україні стріляти цими ************ по цілях всередині росії. Ці правила призвели до дисбалансу вогневої потужності. Щомісяця https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/09/03/ukraine-russia-war-latest-news23/ росія завдає ударів по українських містах , базах і промислових об'єктах тисячами безпілотників, сотнями балістичних і крилатих ракет. Українці нечасто завдають ударів - лише десятками і значно легшиими боєзарядами, передусім з безпілотників.
Зеленський та інші українські чиновники благали своїх американських, британських і французьких колег зняти обмеження на глибокі удари іноземною зброєю, але безуспішно. З «Грім-2» українцям не доведеться питати дозволу. Єдиним обмеженням українських ударів по російських цілях до москви та за її межами буде швидкість та масштаби виробництва нових балістичних ракет.
Удари по російських аеродромах, заводах чи нафтопереробних потужностях в глибині території росії можуть придушити російські повітряні нальоти, поступово обмежити постачання важкого озброєння російським силам і стиснути російську економіку в цілому. Російський президент путін може навіть зіткнутися з перспективою ударів, спрямованих проти нього особисто, у відповідь на численні спроби росії усунути Зеленського. Але «Грім-2», скоріш за все, не зможе перешкодити російським полкам долати чисельно менші та слабше озброєні українські гарнізони в містах і селищах уздовж лінії фронту..."



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03.11.2024 00:09 Відповісти
 
 