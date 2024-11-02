Знищено 39 із 71 "Шахеда", ще 21 - локаційно втрачений, - Повітряні сили

У ніч на 2 листопада 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Бєлгородської області та 71 ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел і Курськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Скільки дронів знищила наша ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 11.00 підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА - повернулись у Росію.

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"В повітрі близько 5-ти ударних БпЛА. Бойова робота триває! Інформація уточнюється та оновлюється.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки, через падіння уламків, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що горять верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, постраждав чоловік. Наразі пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, на Київщині поранено жінку, пошкоджено житлові об’єкти.