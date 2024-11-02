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Знищено 39 із 71 "Шахеда", ще 21 - локаційно втрачений, - Повітряні сили

Робота ППО по Шахедах

У ніч на 2 листопада 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Бєлгородської області та 71 ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел і Курськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Скільки дронів знищила наша ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 11.00 підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА - повернулись у Росію.

Також читайте: ППО збила 31 безпілотник з 48 та одну керовану ракету, - Повітряні сили

"В повітрі близько 5-ти ударних БпЛА. Бойова робота триває! Інформація уточнюється та оновлюється.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки, через падіння уламків, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що горять верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, постраждав чоловік. Наразі пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, на Київщині поранено жінку, пошкоджено житлові об’єкти.

Автор: 

ППО (3326) Повітряні сили (2808) Шахед (1232)


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Бпла невстановленого типу..Може НЛО?
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02.11.2024 12:15 Відповісти
невстановленого типу та локаційно втрацені - це ***.ь цілу ніч по руслу річки літали і їх ніхто не збивав.
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02.11.2024 12:28 Відповісти
Антиколорадос вже пару тижнів "лікуєт" шо типу РЕБ так мочить шахеди.
а вроді би адекватним був чудаком, хоч і адвокатом. от блін РАПТОВО почали з нуля - десятками приземляти(де?) шахеди.
а ви сам чо не збивав? Герещенок же заклинав типу - всі в кого є ствол - стріляй в дрони(а то що потому посадять - )
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02.11.2024 12:41 Відповісти
Старкон?
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02.11.2024 14:41 Відповісти


Старкон?

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02.11.2024 15:12 Відповісти
За 2 роки квартальщик і його 5-6 дефективних менеджерів нічого не придумали, як протидіяти шахедам.

А останні 2 місяці взагалі без перестану літають по Києву . Літають через всі райони, як у себе вдома? Та пофіг. Зате не втік
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02.11.2024 12:34 Відповісти
Йшов третій рік війни, зелені дегроти. як нічого не робили для захисту від шахедів, так і не роблять. А групи ППО розформували і кинули на передову - мабуть, щоб вільніше кацапський металобрухт по країні літав. Лайно зелене.
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02.11.2024 13:03 Відповісти
А 11 шахедів де ділося?
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02.11.2024 14:27 Відповісти
Не виключено, що це 11 були не Герані-2 з фугасними чи обʼємно-детонуючими б/ч, а хибні цілі, локаційно схожі на Герані-2, але насправді значно менші за розмірами, дешевші, неозброєні БпЛА типу Гербер.
Локаційна схожість Герберів з БПЛА Герань-2 (Шахед) досягається за рахунок оснащення Гербер бортовими лінзами Люнеберга.
Мета застосування - виснаження ППО, витрати нашою ППО коштовних боєкомплектів на обстріл хибних цілей.
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02.11.2024 17:03 Відповісти
 
 