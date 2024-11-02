РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8894 посетителя онлайн
Новости
1 620 9

Уничтожены 39 из 71 "Шахеда", еще 21 - локационно потерян, - Воздушные силы

Робота ППО по Шахедах

В ночь на 2 ноября 2024 года враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской области и 71 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел и Курск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сколько дронов уничтожила наша ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 11.00 подтверждено сбивание 39 вражеских БпЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. 21 беспилотник локально потерян, 5 БПЛА - вернулись в Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВО сбила 31 беспилотник из 48 и одну управляемую ракету, - Воздушные силы

"В воздухе около 5-ти ударных БпЛА. Боевая работа продолжается! Информация уточняется и обновляется.

По предварительным данным, в результате российской атаки, из-за падения обломков, повреждены многоквартирные и частные дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве обломками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал человек. Сейчас пожар ликвидирован.

Напомним, на Киевщине ранена женщина, повреждены жилые объекты.

Автор: 

ПВО (3137) Воздушные силы (2702) Шахед (1527)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бпла невстановленого типу..Може НЛО?
показать весь комментарий
02.11.2024 12:15 Ответить
невстановленого типу та локаційно втрацені - це ***.ь цілу ніч по руслу річки літали і їх ніхто не збивав.
показать весь комментарий
02.11.2024 12:28 Ответить
Антиколорадос вже пару тижнів "лікуєт" шо типу РЕБ так мочить шахеди.
а вроді би адекватним був чудаком, хоч і адвокатом. от блін РАПТОВО почали з нуля - десятками приземляти(де?) шахеди.
а ви сам чо не збивав? Герещенок же заклинав типу - всі в кого є ствол - стріляй в дрони(а то що потому посадять - )
показать весь комментарий
02.11.2024 12:41 Ответить
Старкон?
показать весь комментарий
02.11.2024 14:41 Ответить


Старкон?

Відповісти Видалити
показать весь комментарий
02.11.2024 15:12 Ответить
За 2 роки квартальщик і його 5-6 дефективних менеджерів нічого не придумали, як протидіяти шахедам.

А останні 2 місяці взагалі без перестану літають по Києву . Літають через всі райони, як у себе вдома? Та пофіг. Зате не втік
показать весь комментарий
02.11.2024 12:34 Ответить
Йшов третій рік війни, зелені дегроти. як нічого не робили для захисту від шахедів, так і не роблять. А групи ППО розформували і кинули на передову - мабуть, щоб вільніше кацапський металобрухт по країні літав. Лайно зелене.
показать весь комментарий
02.11.2024 13:03 Ответить
А 11 шахедів де ділося?
показать весь комментарий
02.11.2024 14:27 Ответить
Не виключено, що це 11 були не Герані-2 з фугасними чи обʼємно-детонуючими б/ч, а хибні цілі, локаційно схожі на Герані-2, але насправді значно менші за розмірами, дешевші, неозброєні БпЛА типу Гербер.
Локаційна схожість Герберів з БПЛА Герань-2 (Шахед) досягається за рахунок оснащення Гербер бортовими лінзами Люнеберга.
Мета застосування - виснаження ППО, витрати нашою ППО коштовних боєкомплектів на обстріл хибних цілей.
показать весь комментарий
02.11.2024 17:03 Ответить
 
 