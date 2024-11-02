Уничтожены 39 из 71 "Шахеда", еще 21 - локационно потерян, - Воздушные силы

В ночь на 2 ноября 2024 года враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской области и 71 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел и Курск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сколько дронов уничтожила наша ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 11.00 подтверждено сбивание 39 вражеских БпЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. 21 беспилотник локально потерян, 5 БПЛА - вернулись в Россию.

"В воздухе около 5-ти ударных БпЛА. Боевая работа продолжается! Информация уточняется и обновляется.

По предварительным данным, в результате российской атаки, из-за падения обломков, повреждены многоквартирные и частные дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве обломками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал человек. Сейчас пожар ликвидирован.

