Уничтожены 39 из 71 "Шахеда", еще 21 - локационно потерян, - Воздушные силы
В ночь на 2 ноября 2024 года враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской области и 71 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел и Курск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Сколько дронов уничтожила наша ПВО?
По данным Воздушных сил, по состоянию на 11.00 подтверждено сбивание 39 вражеских БпЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. 21 беспилотник локально потерян, 5 БПЛА - вернулись в Россию.
"В воздухе около 5-ти ударных БпЛА. Боевая работа продолжается! Информация уточняется и обновляется.
По предварительным данным, в результате российской атаки, из-за падения обломков, повреждены многоквартирные и частные дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве обломками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал человек. Сейчас пожар ликвидирован.
Напомним, на Киевщине ранена женщина, повреждены жилые объекты.
а вроді би адекватним був чудаком, хоч і адвокатом. от блін РАПТОВО почали з нуля - десятками приземляти(де?) шахеди.
а ви сам чо не збивав? Герещенок же заклинав типу - всі в кого є ствол - стріляй в дрони(а то що потому посадять - )
Старкон?
Відповісти Видалити
А останні 2 місяці взагалі без перестану літають по Києву . Літають через всі райони, як у себе вдома? Та пофіг. Зате не втік
Локаційна схожість Герберів з БПЛА Герань-2 (Шахед) досягається за рахунок оснащення Гербер бортовими лінзами Люнеберга.
Мета застосування - виснаження ППО, витрати нашою ППО коштовних боєкомплектів на обстріл хибних цілей.