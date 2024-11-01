ПВО сбила 31 беспилотник из 48 и одну управляемую ракету, - Воздушные силы

С 18.00 31 октября враг нанес удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Херсонщины, также атаковал 48-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск - РФ. Тактическая авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине, Сумщине и Запорожью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбивание 31 вражеского БПЛА, 14 беспилотников локально потеряно, три БПЛА - улетели в направлении Беларуси. Также противовоздушной обороной удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные, из-за активного противодействия, не достигли целей", - говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской, Одесской и Полтавской областях.

"По предварительным результатам обошлось без жертв. Однако, в результате российской ракетно-дроновой атаки, из-за падения обломков, повреждены несколько гражданских предприятий, также пострадали многоквартирные и частные дома в Полтавской, Черкасской, Киевской и Одесской областях", - добавили в Воздушных силах.

