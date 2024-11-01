УКР
Новини
ППО збила 31 безпілотник з 48 та одну керовану ракету, - Повітряні сили

З 18.00 31 жовтня  ворог завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонщини, також атакував 48-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ – РФ. Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю.

Як  інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА, 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА — полетіли у напрямку Білорусі. Також протиповітряною обороною вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, решта, через активну протидію, не досягла цілей", - йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях.

"За попередніми результатами обійшлось без жертв. Однак, внаслідок російської ракетно-дронової атаки, через падіння уламків, пошкоджено декілька цивільних підприємств, також постраждали багатоквартирні та приватні будинки на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині", - додали у Повітряних силах.

Коментувати
Сортувати:
Уламок чи "обломок"? Брешуть як свинособаки..
01.11.2024 09:16 Відповісти
Стали багато пропускать, нажаль.
01.11.2024 10:05 Відповісти
 
 