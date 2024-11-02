РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8628 посетителей онлайн
Новости Война
2 626 4

Россияне ударили по железнодорожной станции на Днепропетровщине, ранена работница, - "Укрзалізниця"

Росіяни вдарили по залізничній станції на Дніпропетровщині, поранено працівницю

В результате вражеского обстрела железнодорожной станции в Днепропетровской области ранена работница и повреждена инфраструктура.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба "Укрзалізниці", информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского обстрела железнодорожной станции на Днепропетровщине была ранена работница железной дороги, повреждено оконное остекление станции и кровля технических помещений", - говорится в сообщении.

Пострадавшей оказали необходимую помощь, ее жизни ничего не угрожает.

Также сообщается, что из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут. Железнодорожники уже ликвидировали последствия обстрела. Движение поездов продолжается по графику.

Ранее сообщалось, что 2 ноября, российские захватчики атаковали Днепропетровскую область. Вследствие обстрела восемь человек получили ранения, среди них два ребенка.

Читайте также: Россияне обстреляли Днепропетровщину, восемь раненых, среди них - два ребенка, 8 и 15 лет (обновлено)

Автор: 

обстрел (29713) Укрзализныця (2806) Днепропетровская область (4494)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка станція ? Рашисти знають назву станції бо вони визначили її як ціль , то навіщо наші інфодегенерати роблять з цього таємницю ?
показать весь комментарий
02.11.2024 21:24 Ответить
"с какой целью интересуетесь"?
показать весь комментарий
02.11.2024 21:31 Ответить
Ну, може і не брат, але "соціально бліскій".
показать весь комментарий
02.11.2024 21:49 Ответить
 
 