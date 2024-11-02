Россияне ударили по железнодорожной станции на Днепропетровщине, ранена работница, - "Укрзалізниця"

В результате вражеского обстрела железнодорожной станции в Днепропетровской области ранена работница и повреждена инфраструктура.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба "Укрзалізниці", информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского обстрела железнодорожной станции на Днепропетровщине была ранена работница железной дороги, повреждено оконное остекление станции и кровля технических помещений", - говорится в сообщении.

Пострадавшей оказали необходимую помощь, ее жизни ничего не угрожает.

Также сообщается, что из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут. Железнодорожники уже ликвидировали последствия обстрела. Движение поездов продолжается по графику.

Ранее сообщалось, что 2 ноября, российские захватчики атаковали Днепропетровскую область. Вследствие обстрела восемь человек получили ранения, среди них два ребенка.

