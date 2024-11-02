Россияне обстреляли Днепропетровщину, восемь раненых, среди них - два ребенка, 8 и 15 лет (обновлено)
В субботу, 2 ноября, российские захватчики атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела пять человек получили ранения, среди них - два ребенка.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"В Днепровском районе прогремел взрыв. Из-за вражеской атаки повреждена инфраструктура. Предварительно, пять человек ранены. Среди них - два ребенка", - написал чиновник.
Обновленная информация по состоянию на 19:00
Впоследствии глава ОВА Лысак сообщил, что количество пострадавших в результате российских ракетных обстрелов по Днепровскому району возросло до 8.
"У девочки 8 лет - осколочные ранения лица, у 15-летнего мальчика – обеих голеней. Оба ребенка находятся в удовлетворительном состоянии.
В больнице - и 83-летняя женщина она в тяжелом состоянии. У нее травмирована нога. Остальным пострадавшим оказали помощь на месте, поправляться они будут дома", - сообщил Лысак.
