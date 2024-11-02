Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, восьмеро поранених, серед них дві дитини - 8 та 15 років (оновлено)

У суботу, 2 листопада, російські загарбники атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу восьмеро людей дістали поранення, серед них дві дитини.

Про це у Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"У Дніпровському районі пролунав вибух. Через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура. Попередньо, п'ятеро людей поранені. Серед них дві дитини", - написав посадовець.

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Згодом очільник ОВА Лисак повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російського ракетного обстрілу по Дніпровському району зросла до 8.

"У дівчинки 8 років осколкові ураження обличчя, у 15-річного хлопця – обох гомілок. Обидві дитини у задовільному стані.

У лікарні й 83-річна жінка – вона у важкому стані. У неї травмована нога. Решті потерпілих допомогу надали на місці, видужувати будуть вдома",-повідомив Лисак.

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