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Росіяни вдарили по залізничній станції на Дніпропетровщині, поранено працівницю, - "Укрзалізниця"

Росіяни вдарили по залізничній станції на Дніпропетровщині, поранено працівницю

Внаслідок ворожого обстрілу залізничної станції у Дніпропетровській області поранено працівницю та пошкоджено інфраструктуру.

Про це у Telegram повідомила пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожого обстрілу залізничної станції на Дніпропетровщині було поранено працівницю залізниці, пошкоджено віконне скління станції та покрівлю технічних приміщень", - йдеться у повідомленні.

Потерпілій надали необхідну допомогу, її життю нічого не загрожує.

Також повідомляється, що через часткове пошкодження залізничної інфраструктури приміський поїзд затримався на 40 хвилин. Залізничники вже ліквідували наслідки обстрілу. Рух поїздів продовжується за графіком.

Раніше повідомлялося, що 2 листопада, російські загарбники атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу восьмеро людей дістали поранення, серед них дві дитини.

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Автор: 

обстріл (29517) Укрзалізниця (6927) Дніпропетровська область (3928)


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Яка станція ? Рашисти знають назву станції бо вони визначили її як ціль , то навіщо наші інфодегенерати роблять з цього таємницю ?
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02.11.2024 21:24 Відповісти
"с какой целью интересуетесь"?
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02.11.2024 21:31 Відповісти
Ну, може і не брат, але "соціально бліскій".
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02.11.2024 21:49 Відповісти
 
 