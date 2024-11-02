РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8559 посетителей онлайн
Новости
3 608 15

Россияне везут учителей с оккупированной Херсонщины в Москву: будут учить обнаруживать "неблагонадежных" школьников, - Центр нацсопротивления

Тоталітаризм РФ

Пилотный проект по подготовке учителей-"наставников" начали россияне на временно оккупированных территориях Херсонщины. Для этого группами от местных школ отправляют "педагогов" в Москву на многонедельные курсы.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На этот раз соответствующую специальность получили учителя-коллаборанты из Чаплинской средней школы №1. Среди ключевых навыков для "наставников" является способность выявлять "неблагонадежных" школьников, то есть тех, кто имеет проукраинские позиции. А также прогрессивная работа в направлении ассимиляции украинских детей.

Также читайте: Россияне превратили школы на ВОТ в очаги пропаганды, - Центр нацсопротивления

Практика проведения семинаров в школах на ВОТ Украины по выявлению детей, которые "потенциально поддерживают Украину", не нова. В течение лета местные учителя проходили обязательные тренинги с этой целью.

Центр национального сопротивления призывает сообщать о таких учителях-"наставниках" на наш анонимный чат-бот", - говорится в сообщении.

Автор: 

оккупация (10309) учитель (500) Центр национального сопротивления (607) Херсонская область (5252)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Нащадки нкведистів стукачів вертухаїв...можуть побудувати лише величезний ГУЛАГ...
показать весь комментарий
02.11.2024 23:07 Ответить
+9
Тих вчителів і не треба вчити нічому
Ті виродки на сході і півдні завжди працювали на росію
а старі пердунки співали дифирамби совку
Це питання до Міністерства освіти ще й досі-
чому українських дітей вчать чокнуті, нелояльні до України
кінчені гниди?
Зараз таку чистку потрібно проводити
серед вчителів
що сталін мав би позаздрити!
Перше -якою мовою розмовляють наші діти?
Чи не варто їм ті росязики всім повидаляти?
Що роблять вчителі. щоб наша дитина, лише
спиналась на ноги і знала, що
НЕМАЄ В СВІТІ іншої рідної мови . ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКА!???
показать весь комментарий
02.11.2024 23:47 Ответить
+8
З 1 по 4 листопада проходить ХVI асамблея сруського міра..на болотах

Присутні представники малагаскара, чада, лаосу, еритреї, берундії, камеруну, уганди, еквадору..головна тема шабашу - "духовно-нравственные ценности срусского мира"..капець сходняк дебілів..

От туди б з десяток дронів/ракет
показать весь комментарий
02.11.2024 23:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нащадки нкведистів стукачів вертухаїв...можуть побудувати лише величезний ГУЛАГ...
показать весь комментарий
02.11.2024 23:07 Ответить
У кого батьки зрозуміли помилку того не виявлять,а корисним ідіотам перейматись немає сенсу,ідіоти вони і в африці ідіоти.
показать весь комментарий
02.11.2024 23:11 Ответить
Таких вчителів - зрадників потрібно виловлювати і давати пожиттєве !!!
показать весь комментарий
02.11.2024 23:25 Ответить
Відправляти слухати дисертацію особисто у Ківи
показать весь комментарий
03.11.2024 00:22 Ответить
З 1 по 4 листопада проходить ХVI асамблея сруського міра..на болотах

Присутні представники малагаскара, чада, лаосу, еритреї, берундії, камеруну, уганди, еквадору..головна тема шабашу - "духовно-нравственные ценности срусского мира"..капець сходняк дебілів..

От туди б з десяток дронів/ракет
показать весь комментарий
02.11.2024 23:33 Ответить
Андрофаги скликають друзів...
показать весь комментарий
03.11.2024 00:18 Ответить
Тих вчителів і не треба вчити нічому
Ті виродки на сході і півдні завжди працювали на росію
а старі пердунки співали дифирамби совку
Це питання до Міністерства освіти ще й досі-
чому українських дітей вчать чокнуті, нелояльні до України
кінчені гниди?
Зараз таку чистку потрібно проводити
серед вчителів
що сталін мав би позаздрити!
Перше -якою мовою розмовляють наші діти?
Чи не варто їм ті росязики всім повидаляти?
Що роблять вчителі. щоб наша дитина, лише
спиналась на ноги і знала, що
НЕМАЄ В СВІТІ іншої рідної мови . ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКА!???
показать весь комментарий
02.11.2024 23:47 Ответить
+++
Почему в школах нет мужчин преподавателей?
За такую зарплату нах нужно. Еще из за каждой малолетней дуры ходить под статьёй о сексуальном домогательстве.
Женщины, молодёжь в школы тоже идти не хочет. Каждый ребенок - гений.
Каждая мама - "проффесор" педагогики. Бумажной работы - вагон. Оставшиеся уже давно не Учителя, а преподаватели - подавать материал. И тут последняя гребенка.
Всех кто застал совок - с пляжа.
На перемене выразилась на иностранном - вон.
Вы, Марта, херню пишите.
показать весь комментарий
03.11.2024 05:32 Ответить
я не розумію російської мови, на щастя
показать весь комментарий
03.11.2024 07:42 Ответить
Ну то от для ССО цілком законні цілі. Вбивайте їх.
показать весь комментарий
02.11.2024 23:51 Ответить
Ось як діють,а українці 30 років були толеранти(
показать весь комментарий
02.11.2024 23:56 Ответить
Нам так треба зробити тільки з українською мовою і виявляти тих у кого «нє всє так адназначна»
показать весь комментарий
03.11.2024 00:36 Ответить
Якось один ватник з карпат казав що в кінці сорокових в них повісили бандерівці молоду вчительку що приїхала з Києва після педіну по рознарядці...я з ним сперечався що це нквдисти-провокатори.... А тепер розумію що всеж таки свої..і розумію за що
показать весь комментарий
03.11.2024 08:31 Ответить
Поцікавтесь обставинами смерті видатного українського композитора Леонтовича і як Совєти перекручували правду.
показать весь комментарий
03.11.2024 11:22 Ответить
 
 