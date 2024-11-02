Россияне везут учителей с оккупированной Херсонщины в Москву: будут учить обнаруживать "неблагонадежных" школьников, - Центр нацсопротивления

Пилотный проект по подготовке учителей-"наставников" начали россияне на временно оккупированных территориях Херсонщины. Для этого группами от местных школ отправляют "педагогов" в Москву на многонедельные курсы.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На этот раз соответствующую специальность получили учителя-коллаборанты из Чаплинской средней школы №1. Среди ключевых навыков для "наставников" является способность выявлять "неблагонадежных" школьников, то есть тех, кто имеет проукраинские позиции. А также прогрессивная работа в направлении ассимиляции украинских детей.

Практика проведения семинаров в школах на ВОТ Украины по выявлению детей, которые "потенциально поддерживают Украину", не нова. В течение лета местные учителя проходили обязательные тренинги с этой целью.

Центр национального сопротивления призывает сообщать о таких учителях-"наставниках" на наш анонимный чат-бот", - говорится в сообщении.