Россияне везут учителей с оккупированной Херсонщины в Москву: будут учить обнаруживать "неблагонадежных" школьников, - Центр нацсопротивления
Пилотный проект по подготовке учителей-"наставников" начали россияне на временно оккупированных территориях Херсонщины. Для этого группами от местных школ отправляют "педагогов" в Москву на многонедельные курсы.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"На этот раз соответствующую специальность получили учителя-коллаборанты из Чаплинской средней школы №1. Среди ключевых навыков для "наставников" является способность выявлять "неблагонадежных" школьников, то есть тех, кто имеет проукраинские позиции. А также прогрессивная работа в направлении ассимиляции украинских детей.
Практика проведения семинаров в школах на ВОТ Украины по выявлению детей, которые "потенциально поддерживают Украину", не нова. В течение лета местные учителя проходили обязательные тренинги с этой целью.
Центр национального сопротивления призывает сообщать о таких учителях-"наставниках" на наш анонимный чат-бот", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Присутні представники малагаскара, чада, лаосу, еритреї, берундії, камеруну, уганди, еквадору..головна тема шабашу - "духовно-нравственные ценности срусского мира"..капець сходняк дебілів..
От туди б з десяток дронів/ракет
Ті виродки на сході і півдні завжди працювали на росію
а старі пердунки співали дифирамби совку
Це питання до Міністерства освіти ще й досі-
чому українських дітей вчать чокнуті, нелояльні до України
кінчені гниди?
Зараз таку чистку потрібно проводити
серед вчителів
що сталін мав би позаздрити!
Перше -якою мовою розмовляють наші діти?
Чи не варто їм ті росязики всім повидаляти?
Що роблять вчителі. щоб наша дитина, лише
спиналась на ноги і знала, що
НЕМАЄ В СВІТІ іншої рідної мови . ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКА!???
Почему в школах нет мужчин преподавателей?
За такую зарплату нах нужно. Еще из за каждой малолетней дуры ходить под статьёй о сексуальном домогательстве.
Женщины, молодёжь в школы тоже идти не хочет. Каждый ребенок - гений.
Каждая мама - "проффесор" педагогики. Бумажной работы - вагон. Оставшиеся уже давно не Учителя, а преподаватели - подавать материал. И тут последняя гребенка.
Всех кто застал совок - с пляжа.
На перемене выразилась на иностранном - вон.
Вы, Марта, херню пишите.