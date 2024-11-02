Росіяни везуть вчителів з окупованої Херсонщини до Москви: вчитимуть виявляти "неблагонадійних" школярів, - Центр нацспротиву
Пілотний проект по вишколу вчителів-"наставників" розпочали росіяни на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього групами від місцевих шкіл відправляють "педагогів" до москви на кількатижневі курси.
Про це повідомив Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Цього разу відповідну спеціальність отримали вчителі-колаборанти із Чаплинської середньої школи №1. Серед ключових навиків для "наставників" є здатність виявляти "неблагонадійних" школярів, тобто тих, хто має проукраїнські позиції. А також прогресивна робота у напрямку асиміляції українських дітей.
Практика проведення семінарів у школах на ТОТ України по виявленню дітей, які "потенційно підтримують Україну", не нова. Впродовж літа місцеві вчителі проходили обов’язкові тренінги з цією ціллю.
Центр національного спротиву закликає повідомляти про таких вчителів-"наставників" на наш анонімний чат-бот", - йдеться у повідомленні.
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Присутні представники малагаскара, чада, лаосу, еритреї, берундії, камеруну, уганди, еквадору..головна тема шабашу - "духовно-нравственные ценности срусского мира"..капець сходняк дебілів..
От туди б з десяток дронів/ракет
Ті виродки на сході і півдні завжди працювали на росію
а старі пердунки співали дифирамби совку
Це питання до Міністерства освіти ще й досі-
чому українських дітей вчать чокнуті, нелояльні до України
кінчені гниди?
Зараз таку чистку потрібно проводити
серед вчителів
що сталін мав би позаздрити!
Перше -якою мовою розмовляють наші діти?
Чи не варто їм ті росязики всім повидаляти?
Що роблять вчителі. щоб наша дитина, лише
спиналась на ноги і знала, що
НЕМАЄ В СВІТІ іншої рідної мови . ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКА!???
Почему в школах нет мужчин преподавателей?
За такую зарплату нах нужно. Еще из за каждой малолетней дуры ходить под статьёй о сексуальном домогательстве.
Женщины, молодёжь в школы тоже идти не хочет. Каждый ребенок - гений.
Каждая мама - "проффесор" педагогики. Бумажной работы - вагон. Оставшиеся уже давно не Учителя, а преподаватели - подавать материал. И тут последняя гребенка.
Всех кто застал совок - с пляжа.
На перемене выразилась на иностранном - вон.
Вы, Марта, херню пишите.