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Новини
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Росіяни везуть вчителів з окупованої Херсонщини до Москви: вчитимуть виявляти "неблагонадійних" школярів, - Центр нацспротиву

Тоталітаризм РФ

Пілотний проект по вишколу вчителів-"наставників" розпочали росіяни на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього групами від місцевих шкіл відправляють "педагогів" до москви на кількатижневі курси.

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Цього разу відповідну спеціальність отримали вчителі-колаборанти із Чаплинської середньої школи №1. Серед ключових навиків для "наставників" є здатність виявляти "неблагонадійних" школярів, тобто тих, хто має проукраїнські позиції. А також прогресивна робота у напрямку асиміляції українських дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти відібрали у бізнесу і нелояльних осіб у Криму щонайменше 1200 об’єктів нерухомості, - Центр нацспротиву

Практика проведення семінарів у школах на ТОТ України по виявленню дітей, які "потенційно підтримують Україну", не нова. Впродовж літа місцеві вчителі проходили обов’язкові тренінги з цією ціллю.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про таких вчителів-"наставників" на наш анонімний чат-бот", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

окупація (6762) вчитель (401) Центр національного спротиву (834) Херсонська область (5937)


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Топ коментарі
+12
Нащадки нкведистів стукачів вертухаїв...можуть побудувати лише величезний ГУЛАГ...
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02.11.2024 23:07 Відповісти
+9
Тих вчителів і не треба вчити нічому
Ті виродки на сході і півдні завжди працювали на росію
а старі пердунки співали дифирамби совку
Це питання до Міністерства освіти ще й досі-
чому українських дітей вчать чокнуті, нелояльні до України
кінчені гниди?
Зараз таку чистку потрібно проводити
серед вчителів
що сталін мав би позаздрити!
Перше -якою мовою розмовляють наші діти?
Чи не варто їм ті росязики всім повидаляти?
Що роблять вчителі. щоб наша дитина, лише
спиналась на ноги і знала, що
НЕМАЄ В СВІТІ іншої рідної мови . ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКА!???
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02.11.2024 23:47 Відповісти
+8
З 1 по 4 листопада проходить ХVI асамблея сруського міра..на болотах

Присутні представники малагаскара, чада, лаосу, еритреї, берундії, камеруну, уганди, еквадору..головна тема шабашу - "духовно-нравственные ценности срусского мира"..капець сходняк дебілів..

От туди б з десяток дронів/ракет
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02.11.2024 23:33 Відповісти
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Нащадки нкведистів стукачів вертухаїв...можуть побудувати лише величезний ГУЛАГ...
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02.11.2024 23:07 Відповісти
У кого батьки зрозуміли помилку того не виявлять,а корисним ідіотам перейматись немає сенсу,ідіоти вони і в африці ідіоти.
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02.11.2024 23:11 Відповісти
Таких вчителів - зрадників потрібно виловлювати і давати пожиттєве !!!
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02.11.2024 23:25 Відповісти
Відправляти слухати дисертацію особисто у Ківи
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03.11.2024 00:22 Відповісти
З 1 по 4 листопада проходить ХVI асамблея сруського міра..на болотах

Присутні представники малагаскара, чада, лаосу, еритреї, берундії, камеруну, уганди, еквадору..головна тема шабашу - "духовно-нравственные ценности срусского мира"..капець сходняк дебілів..

От туди б з десяток дронів/ракет
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02.11.2024 23:33 Відповісти
Андрофаги скликають друзів...
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03.11.2024 00:18 Відповісти
Тих вчителів і не треба вчити нічому
Ті виродки на сході і півдні завжди працювали на росію
а старі пердунки співали дифирамби совку
Це питання до Міністерства освіти ще й досі-
чому українських дітей вчать чокнуті, нелояльні до України
кінчені гниди?
Зараз таку чистку потрібно проводити
серед вчителів
що сталін мав би позаздрити!
Перше -якою мовою розмовляють наші діти?
Чи не варто їм ті росязики всім повидаляти?
Що роблять вчителі. щоб наша дитина, лише
спиналась на ноги і знала, що
НЕМАЄ В СВІТІ іншої рідної мови . ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКА!???
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02.11.2024 23:47 Відповісти
+++
Почему в школах нет мужчин преподавателей?
За такую зарплату нах нужно. Еще из за каждой малолетней дуры ходить под статьёй о сексуальном домогательстве.
Женщины, молодёжь в школы тоже идти не хочет. Каждый ребенок - гений.
Каждая мама - "проффесор" педагогики. Бумажной работы - вагон. Оставшиеся уже давно не Учителя, а преподаватели - подавать материал. И тут последняя гребенка.
Всех кто застал совок - с пляжа.
На перемене выразилась на иностранном - вон.
Вы, Марта, херню пишите.
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03.11.2024 05:32 Відповісти
я не розумію російської мови, на щастя
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03.11.2024 07:42 Відповісти
Ну то от для ССО цілком законні цілі. Вбивайте їх.
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02.11.2024 23:51 Відповісти
Ось як діють,а українці 30 років були толеранти(
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02.11.2024 23:56 Відповісти
Нам так треба зробити тільки з українською мовою і виявляти тих у кого «нє всє так адназначна»
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03.11.2024 00:36 Відповісти
Якось один ватник з карпат казав що в кінці сорокових в них повісили бандерівці молоду вчительку що приїхала з Києва після педіну по рознарядці...я з ним сперечався що це нквдисти-провокатори.... А тепер розумію що всеж таки свої..і розумію за що
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03.11.2024 08:31 Відповісти
Поцікавтесь обставинами смерті видатного українського композитора Леонтовича і як Совєти перекручували правду.
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03.11.2024 11:22 Відповісти
 
 