Росіяни везуть вчителів з окупованої Херсонщини до Москви: вчитимуть виявляти "неблагонадійних" школярів, - Центр нацспротиву

Пілотний проект по вишколу вчителів-"наставників" розпочали росіяни на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього групами від місцевих шкіл відправляють "педагогів" до москви на кількатижневі курси.

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Цього разу відповідну спеціальність отримали вчителі-колаборанти із Чаплинської середньої школи №1. Серед ключових навиків для "наставників" є здатність виявляти "неблагонадійних" школярів, тобто тих, хто має проукраїнські позиції. А також прогресивна робота у напрямку асиміляції українських дітей.

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Практика проведення семінарів у школах на ТОТ України по виявленню дітей, які "потенційно підтримують Україну", не нова. Впродовж літа місцеві вчителі проходили обов’язкові тренінги з цією ціллю.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про таких вчителів-"наставників" на наш анонімний чат-бот", - йдеться у повідомленні.