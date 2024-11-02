Російські окупанти відібрали у бізнесу і нелояльних осіб у Криму щонайменше 1200 об’єктів нерухомості, - Центр нацспротиву

Щонайменше 1200 об’єктів нерухомості "націоналізували" тільки за цей рік у тимчасово анексованому Криму. За словами місцевого гауляйтера аксьонова, усе майно належало українським бізнесменам, або тим, хто "не дружньо" налаштований до рф.

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні найбільші активи вже стали власністю рф або продані новим "господарям". У більшості це курортні комплекси та нерухомість комерційного призначення.

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У лютому 2023 року так звані депутати кримського псевдопарламенту підтримали "націоналізацію" майна іноземних громадян і держав, які вчиняють щодо кремля недружні дії.

Тим часом запорізький гауляйтер євген балицький повідомив, що більше тисячі баз відпочинку на узбережжі Азовського моря вже визнано "безхозними" і відповідно їх у найближчий час буде "націоналізовано".

Центр національного спротиву закликає усіх небайдужих громадян надавати інформацію про кремлівських посіпак за цим посиланням. Допомагайте Силам оборони України звільняти наші землі від ворога!" - йдеться у повідомленні.