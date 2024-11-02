УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7523 відвідувача онлайн
Новини
751 6

Російські окупанти відібрали у бізнесу і нелояльних осіб у Криму щонайменше 1200 об’єктів нерухомості, - Центр нацспротиву

Окупована РФ Алушта

Щонайменше 1200 об’єктів нерухомості "націоналізували" тільки за цей рік у тимчасово анексованому Криму. За словами місцевого гауляйтера аксьонова, усе майно належало українським бізнесменам, або тим, хто "не дружньо" налаштований до рф.

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні найбільші активи вже стали власністю рф або продані новим "господарям". У більшості це курортні комплекси та нерухомість комерційного призначення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жителям окупованої Луганщини відмовлятимуть у медичній допомозі за відсутності полісу страхування РФ, - ОВА

У лютому 2023 року так звані депутати кримського псевдопарламенту підтримали "націоналізацію" майна іноземних громадян і держав, які вчиняють щодо кремля недружні дії.

Тим часом запорізький гауляйтер євген балицький повідомив, що більше тисячі баз відпочинку на узбережжі Азовського моря вже визнано "безхозними" і відповідно їх у найближчий час буде "націоналізовано".

Центр національного спротиву закликає усіх небайдужих громадян надавати інформацію про кремлівських посіпак за цим посиланням. Допомагайте Силам оборони України звільняти наші землі від ворога!" - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Крим (14199) націоналізація (387) окупація (6762) росія (66417)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нащо нам про це знать?
показати весь коментар
02.11.2024 22:08 Відповісти
Переважно для того, щоб усякі ідіоти сюди расєюшку не кликали й не ждали. Все просто
показати весь коментар
02.11.2024 22:19 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2024 22:15 Відповісти
Добре що в більшості наші корупціонери мають паспорти Россії. Тому вони не постраждали.
показати весь коментар
02.11.2024 22:29 Відповісти
Не обязательно иметь паспорт. А просто часть денег вложить или в банки РФ или в бизнес там, как инвестировать и прибыль получать там и выводить в иностранные банки на себя или своих лиц ближних. Тут море вариантов. Так давно уже же.
показати весь коментар
03.11.2024 08:18 Відповісти
 
 