Российские оккупанты отобрали у бизнеса и нелояльных лиц в Крыму не менее 1200 объектов недвижимости, - Центр нацсопротивления

По меньшей мере 1200 объектов недвижимости "национализировали" только за этот год во временно аннексированном Крыму. По словам местного гауляйтера Аксенова, все имущество принадлежало украинским бизнесменам, или тем, кто "не дружественно" настроен к РФ.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня крупнейшие активы уже стали собственностью рф или проданы новым "хозяевам". В большинстве это курортные комплексы и недвижимость коммерческого назначения.

В феврале 2023 года так называемые депутаты крымского псевдопарламента поддержали "национализацию" имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении кремля недружественные действия.

Тем временем запорожский гауляйтер Евгений Балицкий сообщил, что более тысячи баз отдыха на побережье Азовского моря уже признаны "бесхозными" и соответственно они в ближайшее время будут "национализированы".

Центр национального сопротивления призывает всех неравнодушных граждан предоставлять информацию о кремлевских приспешниках по этой ссылке. Помогайте Силам обороны Украины освобождать наши земли от врага!" - говорится в сообщении.