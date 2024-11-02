РУС
Российские оккупанты отобрали у бизнеса и нелояльных лиц в Крыму не менее 1200 объектов недвижимости, - Центр нацсопротивления

Окупована РФ Алушта

По меньшей мере 1200 объектов недвижимости "национализировали" только за этот год во временно аннексированном Крыму. По словам местного гауляйтера Аксенова, все имущество принадлежало украинским бизнесменам, или тем, кто "не дружественно" настроен к РФ.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня крупнейшие активы уже стали собственностью рф или проданы новым "хозяевам". В большинстве это курортные комплексы и недвижимость коммерческого назначения.

Также читайте: В оккупированном Крыму задержали юристку за покупку NFT-марок о "русском военном корабле"

В феврале 2023 года так называемые депутаты крымского псевдопарламента поддержали "национализацию" имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении кремля недружественные действия.

Тем временем запорожский гауляйтер Евгений Балицкий сообщил, что более тысячи баз отдыха на побережье Азовского моря уже признаны "бесхозными" и соответственно они в ближайшее время будут "национализированы".

Центр национального сопротивления призывает всех неравнодушных граждан предоставлять информацию о кремлевских приспешниках по этой ссылке. Помогайте Силам обороны Украины освобождать наши земли от врага!" - говорится в сообщении.

Крым (26485) национализация (238) оккупация (10309) россия (97399)
Нащо нам про це знать?
02.11.2024 22:08 Ответить
Переважно для того, щоб усякі ідіоти сюди расєюшку не кликали й не ждали. Все просто
02.11.2024 22:19 Ответить
02.11.2024 22:15 Ответить
Добре що в більшості наші корупціонери мають паспорти Россії. Тому вони не постраждали.
02.11.2024 22:29 Ответить
Не обязательно иметь паспорт. А просто часть денег вложить или в банки РФ или в бизнес там, как инвестировать и прибыль получать там и выводить в иностранные банки на себя или своих лиц ближних. Тут море вариантов. Так давно уже же.
03.11.2024 08:18 Ответить
 
 