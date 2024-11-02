На фронте произошло 167 боевых столкновений, больше всего враг давит на Кураховском направлении, - Генштаб

С начала суток субботы, 2 ноября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 167 боевых столкновений, из них 51 - на Кураховском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 56 авиаударов, применив одну управляемую ракету и 81 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 437 дронов-камикадзе и совершили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска отражали 8 атак противника в районах Волчанска и Гатища - 7 атак отбито, еще 1 атака продолжается, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении противник 13 раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Песчаного, Загрызово, Петропавловки, Зеленого Гая, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой. Украинские защитники отбили семь атак, еще шесть пока продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 16 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Грековки, Тернов, Ямполевки, Торского и Серебрянского леса. В настоящее время идет два боя. Противник активно применял авиацию, нанеся двадцать четыре авиаудара неуправляемыми ракетами.

На Сиверском направлении в течение дня враг совершил семь наступательных действий в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано одно боевое столкновение вблизи Предтечино, которое успешно отбили наши защитники.

Сбросив три управляемые авиабомбы на Торецком направлении, россияне восемь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Щербиновка. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 11 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Николаевка, Луч, Крутой Яр, Селидово и Вишневое. Вблизи Крутого Яра до сих пор продолжается одно боестолкновение. Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 229 оккупантов, 87 из них - безвозвратно. Также уничтожены два танка и две БМП противника.

На Кураховском направлении враг также активен - 51 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимильяновка, Антоновка, Константиновка и Екатериновка, девять боев - продолжаются. По уточненной информации обезврежены 180 оккупантов, 66 из них - безвозвратно, уничтожен один автомобиль и повреждены две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система.

На Времевском направлении захватчики осуществили 14 наступательных действий неподалеку Трудового и Максимовки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Враг нанес авиационный удар в районах Новодарьевки, Богоявленки, Максимовки и Большой Новоселки, сбросив шесть КАБ и применив 30 НАР.

Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки противника неподалеку Казачьих Лагерей, Днепрян и острова Казацкий, противник успеха не имел.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

В Генштабе отметили, что украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

