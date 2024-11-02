На фронті відбулося 167 бойових зіткнень, найбільше ворог тисне на Курахівському напрямку, - Генштаб

Від початку доби суботи, 2 листопада, станом на 22:00 на фронті відбулося 167 бойових зіткнень, з них 51 – на Курахівському напрямку.

По це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Російські обстріли України

Російські загарбники завдали по території України один ракетний та 56 авіаударів, застосувавши одну керовану ракету та 81 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 437 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку наші війська відбивали 8 атак противника в районах Вовчанська та Гатища – 7 атак відбито, ще 1 атака триває, ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Українські захисники відбили сім атак, ще шість – наразі тривають.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та Серебрянського лісу. На даний час точиться два бої. До того ж противник активно застосовував авіацію, завдавши двадцять чотири авіаудари некерованими ракетами.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив сім наступальних дій в районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано одне бойове зіткнення поблизу Предтечиного, яке успішно відбили наші захисники.

Скинувши три керовані авіабомби на Торецькому напрямку, росіяни вісім разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжується одне бойове зіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 11 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове та Вишневе. Поблизу Крутого Яру дотепер триває одне боєзіткнення. Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 229 окупантів, 87 з них - безповоротно. Також знищено два танки та дві БМП противника.

На Курахівському напрямку ворог також активний - 51 раз атакував наші позиції поблизу населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка та Катеринівка, дев'ять боїв - продовжуються. За уточненою інформацією знешкоджено 180 окупантів, 66 з них - безповоротно, до того ж знищено один автомобіль та пошкоджено дві бойові броньовані машини та одну артилерійську систему.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій неподалік Трудового та Максимівки. Чотири боєзіткнення досі продовжуються. Ворог завдав авіаційного удару в районах Новодар’ївки, Богоявленки, Максимівки та Великої Новосілки, скинувши шість КАБ та застосувавши 30 НАР.

Бойові дії на півдні

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника неподалік Козачих Лагерів, Дніпрян та острова Козацький, противник успіху не мав.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

У Генштабі зазначили, що українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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