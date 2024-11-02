Найгарячіший сьогодні Курахівський напрямок, де ворог атакував 35 разів, загалом на фронті відбулося 107 боєзіткнень, - Генштаб

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 107 бойових зіткнень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 2 листопада.

Удари РФ по території України

Від цинічних обстрілів з території Російської Федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Погребки, Грабовське, Іскрисківщина, Ободи, Волфине Сумської області; Тимофіївка Харківської області. Авіаудари загарбники завдали по районах Юнаківки, Журавки та Басівки Сумської області, скинувши 5 авіабомб.

Ситуація на Харківщині

Одну атаку відбито, ще одна триває в районі Вовчанська на Харківському напрямку. Також росіяни здійснили авіаудари по Слатиному та Козачій Лопані, застосувавши сім КАБів.

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На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Два боєзіткнення закінчилися, ще п’ять - тривають. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнало Піщане.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та Серебрянського лісу. Незавершеними залишилися три атаки противника.

Триває одна атака на Сіверському напрямку поблизу населеного пункту Івано-Дар'ївка.

Сили оборони зупинили одну атаку росіян поблизу Предтечиного на Краматорському напрямку.

За підтримки бомбардувальної авіації на Торецькому напрямку противник атакував сім разів неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Два бої завершилися без успіху для окупантів, ще п’ять - продовжуються.

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На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вісім спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове та Вишневе. Сили оборони стримують натиск противника та відбили три атаки, п’ять боєзіткнень - досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Найгарячіший сьогодні Курахівський напрямок - 35 разів ворог атакував поблизу населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка та Катеринівка. 18 боїв завершено, ще 17 – продовжуються дотепер.

Ситуація на Півдні

На Времівському напрямку окупанти чотири рази безрезультатно атакували позиції наших військ біля Трудового та Максимівки. Ворог завдав авіаційного удару в районах Новодар’ївки, Богоявленки, Максимівки та Великої Новосілки, скинувши шість КАБ та застосувавши 30 НАР.

На Оріхівському напрямку противник продовжує обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури, наші оборонці відбили дві атаки в районі Нестерянки, окрім того, ворог завдав авіаудару некерованими ракетами по Лобковому та скинув авіабомби на Малу Токмачку, Юр'ївку та Новопавлівку.

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На Придніпровському напрямку російські загарбники двічі без успіху штурмували позиції наших оборонців. Ситуація контрольована.

Як додали в Генштабі, на інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.